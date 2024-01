Muškarci misle da znaju sve o svojim penisima. Nakon što su u školi naučili o seksu i skupili iskustva s partnericama, mnogi misle da znaju sve što trebaju. Ali ispostavilo se da postoje neke važne činjenice koje možda niste znali o svom penisu.

Čak su i liječnici potvrdili da ima puno toga za naučiti. Liječnica Danae Maragouthakis, iz startupa za seksualno zdravlje sa sjedištem u Oxfordu, zna sve o čemu trebamo brinuti kada su u pitanju naši intimni dijelovi tijela. Rekla je, kad su u pitanju muškarci, da postoje neke stvari koje ljudi jednostavno ne shvaćaju.

Od različitih tipova erekcije koje možete imati, do penisa - postoje neke činjenice koje ostaju tajne. Kako bi maksimalno educirala ljude, otkrila je sve što trebate znati.

Tri vrste erekcije

Kad dobijete erekciju, možda nećete puno razmišljati o tome kako ste se uzbudili. No zapravo postoje tri različite vrste erekcije koje možete doživjeti.

Jedna vrsta je podsvjesna erekcija, a obično se javlja dok sanjate. To je zato što ljudi ne trebaju fiziološke ili fizičke stimulacije da bi ih pokrenuli. Zatim, tu su psihogene erekcije, koje se javljaju nakon što su seksualne fantazije ispunjene – u stvarnom životu ili putem pornografije. U osnovi to je kada vaše tijelo reagira na vizualne podražaje. Konačno, tu je i refleksogena erekcija. To se događa kada se penis fizički stimulira.

Ne treba vam erekcija da biste doživjeli orgazam

Dakle, ako ne možete postići erekciju, ipak možete biti zadovoljni. Neki ljudi mogu doći do orgazma, a da nisu imali potpunu erekciju. Neki muškarci čak tvrde da su to uspjeli postići jednostavnom masažom prostate. Ispostavilo se da stimulacija penisa nije uvijek nužna za užitak.

Dio erekcije je skriven

Dečki, bit će vam drago čuti da je vaš penis puno duži nego što izgleda. To je zato što je otprilike 30 posto tkiva koje radi na formiranju muške erekcije unutarnje, što znači da nije vidljivo izvana. Tako je do trećine vašeg penisa zapravo skriveno.

Penis ima 'kralježnicu'

Ne morate se brinuti da vaš penis ima kralježnicu - jer je nema. Iako ljudi nemaju, mnoge životinje imaju. Obično su to šiljaste, keratinizirane strukture smještene u genitalijama nekoliko životinja, koje mogu pomoći ovulaciji ili djelovati na jačanje osjećaja tijekom seksualne aktivnosti.

Čimpanze imaju bodlje penisa, kao i mačke, šišmiši i koale.

Cikla i kamenice mogu potaknuti erekciju

Liječnica Danae primijetila je da hrana u dušikovom oksidu može pomoći u protoku krvi, što poboljšava vaše erekcije. Takve namirnice uključuju tamnu čokoladu, ciklu, češnjak, lubenicu i lisnato zeleno povrće. Osim toga, hrana s visokim sadržajem cinka također je vitalna za dobru razinu testosterona i proizvodnju sperme, što znači da možda vrijedi probati kamenice.

Druge dobre namirnice koje možete probati uključuju školjke, govedinu, piletinu, orašaste plodove i grah. Konzumiranje puno vode također će pomoći u promicanju zdravog protoka krvi, što je dobra vijest za vaše erekcije.

Možete riješiti erektilnu disfunkciju povezanu s pušenjem

Dugo se 'šuška' da pušenje može smanjiti penis, ali nema dokaza koji bi potkrijepili tu tvrdnju. Bez obzira na to, to može utjecati na vašu seksualnu izvedbu i zadovoljstvo. To je zato što pušenje ograničava protok krvi, što znači da može utjecati na protok krvi u vašim genitalijama. Bez ravnomjernog krvarenja, erekcije neće uvijek biti snažne pa mogu spriječiti vaš rast.

Studije Yoxlyja također sugeriraju da može povećati rizik od erektilne disfunkcije zbog činjenice da oštećuje krvne žile, ali to zapravo nije trajno. Odreknete li se cigareta, onda vam krvne žile mogu zacijeliti, a možda i otkrijete da vam je bolje u krevetu, piše Daily Star.

