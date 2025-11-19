Zubari upozoravaju na znak da vam usta nisu potpuno čista, čak i ako ste oprali zube

Vaše oralno zdravlje ovisi o tome kako se brinete za njega. Sigurno ste već čuli milijun puta: ključ dobrog oralnog zdravlja je redovito pranje zubi. No, čak i ako redovito perete zube, koristite vodicu za ispiranje usta i čistite jezik, plak i bakterije i dalje se mogu zadržati u zubima i oko njih.

Zbog toga stomatolozi preporučuju i čišćenje zubnim koncem, idealno jednom dnevno. Pridržavanje ove preporuke može se ponekad činiti kao obaveza, ali postoji jedan jasan znak da biste trebali češće koristiti konac.

"Ako konac ima neugodan miris, to može ukazivati na nakupljanje plaka s bakterijama, zadržavanje hrane ili upalu desni", kaže dr. Natalie Jeong, predsjednica Odjela za parodontologiju na Tufts University School of Dental Medicine za HuffPost.

Zašto je konac važan?

Prema dr. Jeong, pranje zubi dva puta dnevno, iako učinkovito u sprječavanju bolesti usne šupljine, ne čisti potpuno prostore između zubi. "Pranje čisti površine zuba. Međutim, čekinje vaše četkice ne mogu učinkovito doprijeti između zubi", objašnjava.

S vremenom se čestice hrane i plak mogu stvrdnuti i pretvoriti u kamenac, što vodi do bolesti desni. Tada se mora koristiti zubni konac. On čisti uske prostore do kojih četkica ne dopire, između zubi i ispod linije desni. "Pranje zubi bez konca slično je pranju samo prednje i stražnje strane tanjura, dok se stranice zanemare", kaže dr. Jeong.

Prema Marisol Tellez Merchan, predsjednici Odjela za oralne znanosti na Maurice H. Kornberg School of Dentistry pri Temple Universityju, pokazalo se da korištenje konca smanjuje upalu desni, gubitak zubi i karijes.

Što znači neugodan miris konca?

Ako nakon korištenja konca osjetite neugodan miris, to može značiti da u ustima još uvijek imate bakterije ili ostatke hrane. Blagi miris obično nije razlog za zabrinutost, osobito ako ste nedavno jeli ili niste dugo koristili konac. To je znak da možda ne perete ili ne čistite zube koncem dovoljno temeljito.

"Smrdljivi konac ili tragovi hrane zaglavljeni u koncu ili oko zuba, znak su da biste trebali češće koristiti konac pa čak i ponovno oprati zube", dodaje Merchan.

"To ne znači da biste trebali mirisati konac svaki put kada ga koristite, ali povremeno brzinsko provjeravanje može pružiti korisne informacije o vašem oralnom zdravlju", pojašnjava dr. Jeong.

Ako redovito perete zube i koristite konac, a konac i dalje ima jak ili neugodan miris, vrijeme je da se obratite stomatologu ili parodontologu. Oni mogu utvrditi uzrok neugodne pojave. "Vaš smrdljivi konac možda samo zadržava bakterije ili ostatke hrane, ali također može ukazivati na ozbiljniji problem, poput bolesti desni, gingivitisa ili parodontitisa, ili karijesa ispod krunice ili plombe", napominje dr. Jeong.

Kako pravilno koristiti zubni konac?

Najbolje je koristiti konac barem jednom dnevno, a prema dr. Jeong, idealno je navečer. "Omotajte otprilike 45 centimetara konca oko srednjih prstiju, ostavljajući jedan ili dva centimetra za umetanje između zuba i ispod linije desni. Pobrinite se da za svaki zub koristite čist dio konca", savjetuje.

Ako vam se čini nerealno da to radite svaki dan, ciljajte na nekoliko dana u tjednu. "Čak i tri puta tjedno bolje je nego nikada ne koristiti konac", ističe dr. Jeong.

