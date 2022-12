Kirsty Bortoft (49) pronađena je bez svijesti na sofi u svojoj dnevnoj sobi 29. siječnja 2021., s otvorenim očima, ali beživotnim, prema riječima njezina zaručnika Stua.

Odjavila se s posla za vikend i veselila se romantičnoj noći sa Stuom, ali njezinog zaručnika je dočekao zastrašujući prizor.

Neočekivana smrt

Stu (47) je vidio da njezin laptop stoji naopako i da je zatvoren na podu. Rekao je da joj je koža posvuda imala "čudne" šesterokutne šare i da je bila boje tamnocrvenog mahagonija. Počeo se bojati za njezin život, a ubrzo nakon toga hitno je prebačena u bolnicu.

“Stavio me je na pod i započeo oživljavanje dok je razgovarao telefonom s hitnom službom, a nakon što me uključio na razne aparate, osoba koja je prva reagirala, upotrijebila je defibrilator kako bi usporila moje slabe otkucaje srca u ritam”, prisjetila se Bortoft.

Majka troje djece je prestala disati i liječnici su je pokušali spasiti, ali su joj davali samo manje od 6% šanse da preživi. Bortoft je doživjela još jedan srčani udar i zbog sigurnosti je stavljena u medicinski induciranu komu.

"One noći kad sam bila na hitnoj pomoći, tim me stalno gubio i odlučili su me staviti u komu kako bi mi stabilizirali srce", rekla je. Njezinoj je obitelji rečeno da očekuju najgore. Dok je bila bez svijesti, trener anksioznog uma iz Sjevernog Yorkshirea tvrdio je da joj se dogodilo nešto magično i ubrzo se vratila u život.

“Sve se mijenja kada dobijete drugu priliku za život i znam da se ne trebam bojati ponovnog umiranja”, objasnila je.

Pad u komu

Učiteljica meditacije podijelila je svoje "duhovno iskustvo" na internetu, a jedan TikTok video dobio je 469.900 pregleda i 26.700 lajkova.

Prije incidenta, Bortoft je ispričala da je otišla u Španjolsku 2011. i postala redovnica 2015. nakon što je bila u toksičnoj vezi, a sada redovito prakticira tehnike koje je naučila od redovnika Ishaya. Ispričala je da dok je bila u bolnici, nitko osim njezine uže obitelji nije znao što se događa, ali je njezin prijatelj vidovnjak kontaktirao njezinu sestru da vidi što se događa.

“Rekla je da je moj duh u njezinoj prednjoj sobi, a ja sam je zamolila da napiše popise za moje dječake i tatu. Sestra joj je rekla da sam u bolnici i da se borim za život i navodno sam tamo bila više od dva sata. Rekla sam svojoj prijateljici da mi se tijelo raspada i nisam mislila da ću se moći vratiti, ali ona je bila stroga prema meni i rekla mi da se vratim. U međuvremenu, u bolnici, mojoj su obitelji rekli da se pripreme za kraj. Prva noć je bila ključna i nije izgledalo dobro, gdje je Stuu rečeno da se treba pripremiti jer ja neću uspjeti", rekla je Bortoft.

Voditelj prodaje želio je svu pomoć koju je mogao dobiti pa je kontaktirao sve njezine meditacijske grupe i razgovarao s njezinim vjerskim prijateljima kako bi započeli iscjeliteljski rad.

“Ljudi diljem svijeta uključivali su se kako bi se molili i meditirali, čak sam imala i majstora reikija koji je satima radio i podržavao moj povratak u moje tijelo. Njegova vjera i sposobnost nikada nisu posustali, čak i kad mu je rečeno da prognoza još uvijek nije dobra, ali on je ostao uvjeren da se vraćam kući”, dodala je.

Stu je bio obaviješten da svim funkcijama njezinog tijela upravlja stroj, ali liječnici su se nadali da će je moći izvući iz kome i pratiti je.

Povratak iz mrtvih

Odlučili su isključiti aparate za održavanje života i pustiti njezino tijelo da samo dođe k svijesti, iako nisu bili sigurni hoće li doći do oštećenja mozga.

"Probudila sam se i odmah tražila Stua. Počela sam plakati shrvana i iako nikad nisu shvatili zašto se to dogodilo, postala sam medicinsko istraživanje. Postoji još samo jedan slučaj kao što je moj gdje je osoba preživjela s gotovo nikakvim problemima”, objašnjava.

Nekoliko dana nakon što se Kirsty probudila iz kome, Stu ju je zaprosio. Sada ponovno proživljavaju situaciju i prepoznaju neke čimbenike koje prije nisu, a koji su joj pomogli da preživi. Na primjer, Stu je trebao otići pomoći klijentu, ali dok je išao ususret klijentu, stranac je pomogao i više nije bio potreban.

"Da je otišao, ja danas ne bih bila ovdje", rekla je Kirsty. "Nakon što sam se konačno vratila u svoje tijelo, znala sam točno što trebam učiniti da ozdravim, poput informiranja. Shvatila sam da ne umireš, samo tvoje tijelo ide dalje i da moja misija ovdje još nije gotova. Ne znate što je svjetlo, a ja vjerujem da smo ovdje da se probudimo, rastemo i pročistimo svoje vibracije", objašnjava. Zatim je dodala: “Ljudi bi se smijali kad bih rekla: ‘Znam da sam možda upravo doživjela iskustvo bliske smrti, ali u formi sam i zdrava’, znala sam što radim.”

Njezin slučaj je šokirao liječnike.

Dobar oporavak

“Brzo sam ozdravila, a 10. dan su mi pluća snimljena rendgenom, nakon čega su liječnici bili u šoku. Liječnik je tražio moje dopuštenje da pokaže rezultate svom timu i bio je zaprepašten jer su ožiljci praktički nestali. Rekla sam mu da sam izliječila svoja pluća, a on je pitao kako pa sam ispričala svoju priču”, rekla je.

Ova situacija joj je promijenila život: "Ne gubim vrijeme na opterećivanje ili pretjerano razmišljanje i to znači da sam sada hrabrija verzija sebe, bez kajanja. Briga je produkt uma kada negativno koristite svoju maštu i smjestite je u trenutak budućnosti, sve je to iluzija. Ovdje ste da iskusite spektar emocija, a ne da ih se držite i uništavate sami sebe.”

“Mogu hodati, vidjeti, čuti i mozak mi je bistar. Ono na što sam najviše ponosna je to što dopuštam životu da se odvija iz usidrenog mjesta unutarnjeg povjerenja”, objasnila je.

Kirsty i Stu planiraju svoje vjenčanje 2023. godine.

“Osjećam se blagoslovljeno jer sam dobila drugu šansu za život”, poručila je, piše New York Post.