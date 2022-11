Kardiovaskularne bolesti su glavni uzrok smrti u Hrvatskoj i svijetu, gdje svakog dana umre najmanje 150.000 ljudi. Sve više osoba između 30. i 40. godine doživi srčani udar, a jedno novo istraživanje otkrilo je da nije uvijek iznenadan i neočekivan.

Infarkt se može predvidjeti i mjesec dana ranije.

Simptomi srčanog udara

Kako izgleda uobičajeni simptom, a koji se ignoriraju, kao i što trebaju napraviti oni koji su najviše ugroženi, objasnio je kardiolog Miljko Ristić.

"Postoji sigurno puno znakova upozorenja za kardiovaskularne bolesti. Bol u grudima je 99 posto znak da se radi o početnom infarktu. Postoje uobičajene tegobe koje se javljaju mjesecima prije završnog udara. Ta bol se može javiti sedam dana prije ili sedam tjedana do sedam mjeseci. Međutim, mi nemamo naviku ići kod liječnika kad osjetimo takve tegobe jer ljudi mrze pridržavati se uputa Doma zdravlja i čekati kardiologa. Pomislite da ta bol nije ništa strašno i prođe dragocjeno vrijeme, a ta klinička slika se manifestira u najgorem obliku", rekao je kardiolog Ristić.

"U roku od sat vremena pacijent se treba zbrinuti i može se riješiti problem. Ne treba čekati period kada se jave jaki bolovi, tada je znak pitanja hoće li se problem završiti na dobar način. Mi smo u Europi drugi po umiranju od kardiovaskularnih bolesti, a treći u svijetu. Bol u grudima je prvi simptom i trebalo bi odmah reagirati. Nije samo bol, to je često i poremećaj ritma. To je bezazlenija pojava, kad pomislite da je to 'neko treperenje u grudima' jačeg ili manjeg intenziteta", objasnio je kardiolog.

Tijekom istraživanja, 95 posto sudionika je navelo da je mjesec dana prije srčanog udara osjećalo umor i poremećen san. Kardiolog Ristić je istaknuo da svaki umor treba provjeriti kod liječnika.

Najjača bol

"Svaki umor se mora regulirati medicinski. Kada pričamo o bolu, to je bol koja ne mora da biti jakog intenziteta. Ona postaje jakog intenziteta ako je došlo do krajnje kliničke slike gdje su se krvne žile zakrčile, a to je bol koja se jako teško podnosi. U našoj medicinskoj praksi se pokazalo da je to jedna od najjačih bolova, jača i od bola koji izaziva kamen u žučnom kamencu", rekao je kardiolog i otkrio da su žene danas u većem riziku u odnosu na prijašnje godine.

"Kad sam bio mlad liječnik, sjećam se odnosa oboljelih muškaraca i žena kada je infarkt u pitanju. Bio je 5 prema 1, u korist muškaraca. Danas je to 5 prema 3 jer su žene ranije bile domaćice, ali danas rade sve poslove kao i muškarci. Nakon svega toga, čekaju je i obaveze kod kuće. Stres i emocije su povezane sa srcem", objasnio je kardiolog Ristić.

Prevencija srčanog udara

Na pitanje kada bi trebalo ići na redovne kontrole srca, kardiolog je odgovorio: "Svjetska zdravstvena organizacija ima sve preporuke. Ranije je bilo da od 50. godine trebamo napraviti obavezne kardiovaskularne preglede, sada je granica spuštena na 47. Iako ima puno pacijenata koji prije 47. godine obole od infarkta, hipertenzije i poremećaja ritma. Najmlađi pacijent kojeg sam ja operirao je imao 25 godina. Nije ih bilo mnogo, ali od 30. do 40. imamo na tisuće pacijenata danas", rekao je kardiolog Ristić i dodao: "Mislim da treba odvojiti jedan tjedan u godini dana kada treba izvršiti sve preventivne preglede. Kada je srce u pitanju, treba napraviti EKG, test opterećenja, to sve možete napraviti u jednom danu, a onda pet dana pregledajte digestivni sistem, respiratorni. Mislim da je prevencija jedini način da se stane na put svim bolestima, ne samo kardiovaskularnim", istakao je kardiolog.