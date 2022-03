Jessica Bailey (35) koja živi u Lancasteru u Pennsylvaniji sa suprugom i troje djece, rekla je da nije imala pojma da je tampon još uvijek u njoj dok ga liječnici nisu izvadili. Svoju priču podijelila je na TikToku gdje je video od tada skupio više od 300 tisuća pregleda, piše The Sun.

Jessica je ispričala kako se incident dogodio u njezinim dvadesetim godinama kada je radila kao egzotična plesačica. "Striptizete i plesačice kada imaju menstruaciju i koriste tampon odrežu vezicu tako da se ona ne vidi kada plešu. Povrh svega, liječena sam alkoholičarka. Tada sam jako puno pila na poslu. Sljedeće jutro tampon više nisam osjećala i pretpostavila sam da sam ga izvadila. Normalno, stavila sam drugi tampon".

Imala je spolne odnose

Istaknula je kako je imala redovite spolne odnose s partnerom dok je tampon bio u njoj i tvrdi da nisu imali problema. Sve je bilo u redu sve dok nije počela osjećati mučninu.

"Prošlo je nekoliko tjedana i razboljela sam se. Cijelo vrijeme sam mislila da sam mamurna. Tek kada sam počela povraćati dečko me odvezao na Hitnu i tada je ginekolog pronašao tampon. Kada sam liječnicima rekla da je ondje već skoro mjesec dana, bili su šokirani", ispričala je Jessica koja je oboljela od sindroma toksičnog šoka.

Liječnici u bolnici rekli su joj da je mogla umrijeti. Jessica bez obzira na to iskustvo i dalje koristi tampone.

Sindrom toksičnog šoka

To je vrlo rijedak, no potencijalno izuzetno opasan sindrom povezan s korištenjem tampona, osobito kod žena mlađih od 30 godina. Njegovi simptomi su nadutost, povraćanje, vrućica, zujanje u ušima, dezorijentiranost, osip na koži, nesvjestica...

Do njega dolazi jer su visoko upijajući tamponi idealno tlo za razmnožavanje bakterija koji preko vagine dolaze u krvotok. Smrtnost uslijed toksičnog šoka je tri posto, a liječnici tvrde kako bi najbolje bilo izbjegavati tampone - jer je to strano tijelo koje se umeće u vaginu te u njoj zadržava ono što bi prirodno trebalo izaći van. Ako ga pak stavljate, potrudite se da to bude što rjeđe te da ga mijenjate svaka četiri sata.