Život s drugim ljudima, pa čak i kad su u pitanju vlastiti roditelji ili bolja polovica, zna biti pun izazova, prepreka, svađa, ali i smiješnih situacija. No život s ljudima koje ni ne poznaješ, a u životu vas je spojilo to što dijelite zajednički prostor, može biti itekako osebujan i pun izazova. Jedna Redditovka podijelila je svoje najčudnije iskustvo s cimerima.

"Imala sam priliku živjeti s curom koja ima psa. Ovo su tri asocijacije na psa i nju: rekla je da joj je pas lizao, psa nije šetala i stan je uvijek bio zas***. Šećer na kraju, čula sam ju kako laje tijekom seksa". Jedan korisnik je pronašao cimera kako u kadi jede pastu za zube. Navodno je pojeo 70 posto tube.

Drugoj je normalna večernja razonoda bila jedenje majoneze iz staklenke i pričanje preko Skype-a s nekim čovjekom. Neki su se žalili da im cimeri uopće nisu čistili stan.

Uopće nisu čistili stan

"Na zadnjoj godini fakulteta imao sam cimera koji je bio brucoš. Mislim da prije nego što je došao u stan nije nikad bio bez mame duže od 24 sata. Neuredan za poludit, suđe nije nikad prao, kad bi ponestalo čistih tanjura jeo bi iz prljavih iz sudopera, stiskao prištiće ispred ogledala i onda ostavljao te "poklone" na ogledalu. Više puta ostavio školjku zmazanu, nikad nije pozdravljao pri ulasku/izlasku iz stana. Živio je na čokoladnom mlijeku, uvijek je bacao tetrapak u smeće bez da ga "ispreša". Svoju hranu nije nikad dijelio, a s mojom se redovito posluživao".

Jedan korisnik je ispričao da ga je cimer znao zamoliti da ne izlazi iz sobe u određeno vrijeme jer mu dolaze robovi. Najduži post bio je o pronađenom tamponu u tušu i jajetu na stropu. Autorica posta živi u kući s pet cimera već skoro šest godina i imala je dvije neobične situacije s jednom cimericom.

Najgore su odurne navike

"Prvo, jaje na stropu. Došla ja u kuhinju jedno popodne. Idem si napravit ručak/večeru, i upalim šporet. Tava i sve, ulje, znamo kako to ide. Kad osjetim nešto vlažno na glavi. Kuhinja nam je u bivšem konzervatoriju koji je obnovljen ljevom nogom pa nam krov prokišnjava. Ja pogledam gore - očekujući masnu kap vode u oko - kad mi niz lice klizne jaje. Žumanjak od jajeta. Moja cimerica je (i to sam saznala naknadno putem poruke od nje) kihnula tijekom kuhanja, zaljepila jaje za strop, i odustala. Jednostavno je...odustala. Ja se još pitala od kud druga tava, neiskorištena, pored šporeta. Nisam joj zamjerala. I meni ponekad dođe da dignem ruke od svega, legnem se u krevet, i propadnem u rupu. Kudos za to što je imala hrabrosti to napraviti", napisala je pa nadodala:

"No stvari postaju gore, i ogavnije. Drugo je bio tampon u tušu. Došla se ja otuširat jednom kasno navečer. Bilo je tipa pola jedan ujutro, nitko budan, samo ja. Poluuspavana ja otvorim tuš i krenem u njega. Taman sam zakoračila jednom nogom kada vidim nešto...crveno na pipi. Crveno i krvavo. Skočila sam 10 metara nazad, i zaljepila se za suprotni zid. Tampon. Iskorišteni, svježi tampon visi o tuš kao poklončić. Na onoj špagici. To je bilo najgore zatvaranje vode u mom životu".

Nikad nije puštao vodu poslije velike nužde

"Na kraju su nam se krenule kotiti one male mušice u kući. I to masa njih. Zbog nekog razloga je brava na vratima od cimerica bila u ku***, i njezina soba je uvijek bila poluotvorena i podbočena od strane kofera. Tražimo mi i tražimo uzrok mušica i mislimo originalno da dolaze iz smjera kupatila. Tu nešto isto strašno smrdi. Nije trebao genije da shvati da smrad dolazi iz sobe od cimerice. Jednog dana, dok je nije bilo, je jedna cimerica - po dogovoru sa svima nama, i sa kućepaziteljem - ušla unutra samo da pogleda.

"Vreće za smeće prepune go****. WC papir po podu, i pun pod smeća. A soba je bila prepuna muha. Svi smo bili u šoku. Naređeno joj je bilo da to počisti ili ćemo je izbaciti iz kuće. Ona još živi s nama, no hvala bogu ta soba je sad kao čista", zaključila je.

Jedna korisnica je imala svoj stan u koji se iselio jedan cimer i tvrdi da on skoro nikad nije puštao vodu nakon velike nužde i skoro joj zapalio stan jer je bio zakupljen igranjem Fortnitea na laptopu. Kako je ispričala, nije se tuširao nakon tjelesnog i ostavljao je ogromnu količinu dlaka u kupaonici.