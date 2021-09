Jedna teta požalila se na Redditu kako ju je sestra izgrdila jer je svojoj nećakinji, a njezinoj kćeri, dala tampone kada je dobila menstruaciju. Taj je čin majka nazvala "neprimjerenim" jer bi tampon mogao oštetiti himen, s obzirom na to da je djevojka još uvijek djevica.

U svom postu autorica objašnjava kako je njezinoj sestri previše "neugodno" razgovarati o mjesečnici sa svojom kćeri tinejdžericom, kao i o seksu, porođaju ili vagini općenito, prenosi The Sun.

Najprije joj je dala uloške...

"Kada je moja nećakinja dobila prvu mjesečnicu, nazvala me da dođem objasniti njezinoj kćeri što je zapravo mjesečnica, zašto ju je dobila i kako je podnijeti. Očigledno nisam htjela ovo raditi jer to nije bio moj posao, ali jesam jer je netko morao - zbog jadne djevojke koja je bila uplašena zašto krvari", započela je žena na Redditu.

Teta je potom svojoj nećakinji dala nekoliko higijenskih uložaka, objašnjavajući joj da postoje i alternative, ali da su ulošci vjerojatno najbolji za početnike.

“Prošlo je već oko godinu dana od toga, a nećakinja je došla k meni prije nekoliko tjedana i rekla da joj je neugodno jer je prvih nekoliko dana jako krvarila iz rodnice i uvijek bi joj procurilo u školi i imala je krv na stražnjici hlača", napisala je autorica posta u nastavku.

“Mama joj je rekla da je njezina odgovornost ukloniti mrlje s hlača pa ih je ona uvijek pokušavala isprati. Otkrila sam joj najbolje načine kako to učiniti i da je to ponekad nemoguća misija. Onda sam joj ponudila - tampone", dodala je.

Sestra vikala da maloj 'uzima djevičanstvo'

Međutim, majka njezine nećakinje nije bila zadovoljna što joj je kći prešla na novi sanitarni proizvod.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Moja sestra je to saznala kada je otvorila nećakinjin školski ruksak. Pronašla je tampone i to ju je potpuno ras*izdilo. Tvrdila je da nije na meni da joj dajem tampone i optužila me da njezinoj kćeri 'uzimam nevinost' govoreći joj da ih koristi", požalila se korisnica Reddita.

“Ne osjećam da je ono što sam učinila bilo pogrešno jer je moja nećakinja znala da ne može razgovarati s mamom o tome, a u školi su je ismijavali zbog curenja i nije mogla uklanjati mrlje iz hlača cijelo vrijeme", objasnila je razočarana teta.

Komentatorice su stale na tetinu stranu

I konsenzus je pretežno bio u korist tete. Komentirajući njezin post, jedna je korisnica napisala: "Tvojoj sestri je potreban alarm za buđenje, ponaša se kao da je zločin procuriti kroz uložak, dok djevojka još pokušava učiti o mjesečnicama."

"Svojoj sestri trebaš pod hitno dati kalendar, mislim da ne zna kako živimo u 2021. godini", složila se druga, dok je treća poručila: "Tvoja sestra je sramotno neinformirana o vlastitoj anatomiji."