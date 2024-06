Nekim osobama preplanulost je imperativ te se, unatoč upozorenjima stručnjaka o štetnosti UV zračenja, na plaži bjesomučno sunčaju. Ako pretjeramo s tom mnogima omiljenom ljetom aktivnosti i ne nanesemo dovoljno preparata za sunčanje, dolazi do opeklina od sunca, a one posebice brzo nastaju ako kožu adekvatno ne zaštitimo.

Prof. dr. sc. dr. Neira Puizina Ivić, pročelnica Klinike za dermatologiju splitskog KBC-a, dermatovenerologinja otkrila nam je koliko je vremena potrebno da se izgori na suncu, u kojim uvjetima je potrebnu nanijeti sredstvo za sunčanje u hladu, kako crvenilo pretvoriti preplanulost te je li preporučljivo koristiti preparate za ubrzano tamnjenje.

"Kreme za sunčanje nas mogu zaštititi u potpunosti ako smo nanijeli na kožu preparat kao se to preporučuje. Za lice je preparat u količini badema, a za tijelo količina koja stane u čašicu za žestoka pića. Preparat se nanosi pola sata prije izlaska na sunčevu svjetlost u debljem sloju na kožu i ostavi te smo potom zaštićeni faktorom koji je deklariran na proizvodu. Naravno, znojenjem i brisanjem odstranjuje se dio preparata, pa stoga valja obnavljati slojeve svakih dva sata ili nakon izlaska iz vode" rekla je dr. Puizina Ivić.

Koliko dugo treba biti na suncu da se pocrni?

Ako nismo zaštićeni kremom za sunčanje, vrlo brzo ćemo izgorjeti na suncu, a posebice su ugrožene osobe svjetlije puti i djeca.

"Ukoliko nismo zaštićeni kremom sa zaštitnim faktorom, obično se počinje izgarati nakon 20 minuta boravka na suncu. Za djecu i kožu svjetloputih osoba to je desetak minuta. Zaštitni faktor koji se obilježava kao SPF nam govori koliko puta možemo biti na suncu po 20 minuta, a da pri tom ne izgorimo. Primjerice, ako je krema sa zaštitnim faktorom (SPF) 4, znači 4x20 minuta, dakle 80 minuta smo zaštićeni, a nakon toga počinjemo izgarati", otkrila je stručnjakinja.

Dr. Puizina Ivić je upozorila da se "i u hladu se može izgorjeti, budući da se sunčeve zrake odbijaju od zrnaca pijeska ili od vodene površine, pri čemu je pijesak daleko važniji čimbenik od vodene površine", a na pitanje "Trebamo li kad smo u hladu nanijeti kremu za sunčanje?", odgovorila je:

"U principu, ukoliko nismo na snijegu ili na pješčanoj plaži, donekle smo zaštićeni. Hladovinu preporučujemo u male djece do druge godine života uz obavezno oblačenje laganih majica ili košuljica uz obavezan šeširić."

Foto: Privatna arhiva Prof. dr. sc. dr. Neira Puizina Ivić, pročelnica Klinike za dermatologiju splitskog KBC-a, dermatovenerologinja

"Možemo izgorjeti i tijekom kupanja, budući da UV zrake prolaze kroz vodu tako da, ako nismo zaštićeni, a dugo boravimo u vodi, možemo dobiti i opekline. Suvremene kreme za zaštitu od UV svjetla imaju formulaciju da se nakon 40 do 80 minuta boravka u vodi zadržavaju na koži i osobe su zaštićene s faktorom koji je deklariran na proizvodu. Naravno, kada izađemo iz vode, ako se obrišemo ručnikom skinemo 50 do 85 posto zaštite, pa se sloj kreme nakon kupanja i brisanja mora obnavljati", istaknula je ugledna splitska dermatovenerologinja.

Za koliko prolazi crvenilo od sunca?

Dr. Puizina Ivić otkrila je za koliko vremena prolazi crvenilo, tj. opekotina od sunca te kako je tretirati.

"Crvenilo obično traje oko 72 sata, dakle tri dana i treba izdržati neugodne osjećaje topline i peckanja. To se može olakšati upotrebom krema ili gelova za hlađenje koje sadrže puno vode čijim se hlapljenjem dobiva osjećaj ugode. Njih se može nanijeti nekoliko puta na dan, a u slučaju jačih smetnji preporučuju se kortikosteroidni preparati, protuupalni i antialergijski pripravci, sve u cilju smanjivanja upalnih promjena".

Foto: Shutterstock

Kako crvenilo pretvoriti u preplanulost?

Ne postoje brzi načini kako crvenilo pretvoriti u preplanulost, jer je mogućnost razvijanja pigmentacije zadana nasljeđem te ne možemo postati tamnoputi ako za to nemamo potencijal.

"Kemijski proces koji se odvija u koži polagano dovodi do smanjivanja i nestajanja crvenila i postupnog razvitka pigmentacije. Ne možemo utjecati na to da postanemo tamniji ako to nismo naslijedili. Naime, boja kože kao i naša mogućnost razvijanja pigmentacije je nešto što je zadano nasljeđem i ne možemo postati tamnoputi, ako za to nemamo potencijala. Osim toga, ne možemo utjecati da odmah dobijemo preplanuli ten bez prethodnog crvenjenja. To je jednostavan prirodni proces", pojasnila je dr. Puizina Ivić.

Da bi se dobio brončani ten, treba biti izložen suncu minimalno dvadesetak minuta, no to ovisi o brojnim faktorima i za neke ljude je nedostižan.

"Sve ovisi o nasljeđu osobe i njenoj mogućnosti razvitka pigmentacije. Ne može netko plave kose i plavih očiju postati tamnoput, jer nasljeđem nije dobio tu mogućnost. Osobe imaju svoj potencijal koji mogu razviti pogotovo u pubertetu i adolescenciji, a ta mogućnost tamnjenja opada s godinama, budući da svako desetljeće i naše stanice koje proizvode pigment odumiru i nemamo više mogućnosti razvitka intenzivne pigmentacije kao u mladosti. Da bi se dobio brončani ili tamniji ten, potrebno je biti minimalno dvadesetak minuta na suncu bez zaštite, jer je to prosječno vrijeme potrebno da se razvije blago crvenilo. Boja je trajnija ako se postupno stječe, a ne naglo putem jednokratnog ili katkada dvokratnog izgaranja", objasnila je dr. Puizina Ivić.

Štetni preparati za ubrzano tamnjenje

Dermatovenerologinja je istaknula da se preparati za ubrzano tamnjenje ne preporučuju te da ih ne treba upotrebljavati zajedno s kremama za sunčanje.

"Preparati za ubrzano tamnjenje se sastoje od određenih tvari ili ulja koja jače privlače UV svjetlo i na taj način pojačavaju djelovanje UV zraka na mogućnost tamnjenja. Njih ne preporučujemo, jer svako izgaranje i pretjerano djelovanje UV zraka rezultira pojavom oštećenja kože i postupnim nakupljanjem tako oštećenih stanica koje će u konačnici rezultirati ranijom pojavom degenerativnih promjena kože ili još gore, pojavom tumora i melanoma. Nema nikakvog razloga upotrebljavati kreme za ubrzano tamnjenje, popularno zvane zbog svog izgleda i konzistencije 'marmelade', zajedno s kremama za zaštitu od UV", upozorila je dr. Puizina Ivić.

