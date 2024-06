Ljeto je u punom jeku, a plaže vrve ljudima koji žele preplanuli ten. Ipak, zamjetno je da neki od njih, a posebice mladi, nisu baš vični nanošenju preparata za sunčanje. Društvene mreže, pak, prepune su savjeta kako iskoristiti ulja, poput maslinovog, koja svi imamo u kuhinjskim ormarićima za sunčanje.

Najbolje kreme za sunčanje

Prof. dr. sc. dr. Neira Puizina Ivić, pročelnica Klinike za dermatologiju splitskog KBC-a, dermatovenerologinja, otkrila nam je zašto je nanošenje kreme za sunčanje važno, kako izabrati onu najbolju, koliko često je nanositi te kako djecu zaštititi od štetnog UV zračenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kreme za sunčanje su važne da se ne izgori, jer upravo izgaranje stvara pet do sedam puta viši rizik od pojave melanoma. One sa svojim sastavnim dijelovima odbijaju UV zrake ili ih upijaju i pri tome se kemijski mijenjaju, što može katkada dovesti i do alergijskih reakcija u osoba sklonim alergijama. S njima postupno tamnimo, ali ne izgaramo, što je bitno u razvitku tumora", rekla je ugledna splitska dermatovenerologinja.

Prirodne kreme za sunčanje

Dr. Puizina Ivić opomenula je da se pri sunčanju ne preporučuje korištenje nekih prirodnih pripravaka koje svi imamo u kuhinjskim ormarićima, poput maslinovog ulja ili kokosovog ulja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne preporučuju se upotrebljavati ulja ili neke prirodne sastojke iz kućne smočnice, jer oni mogu pojačano privlačiti UV zrake i time pojačati negativne posljedice sunčanja. Osim toga, ti preparati nemaju nikakav zaštitni faktor, pa osoba misli da je zaštićena sa slojem maslinovog ulja. Premda je bolje išta, nego ništa, zaštita maslinovim ili bilo kojim drugim biljnim uljem je minimalna i ne preporučuje se."

Sastojci kreme za sunčanje

U trgovinama postoji velik izbor različitih preparata za sunčanje, pa smo često u nedoumici koji izabrati. Dr. Puizina Ivić savjetuje kupovinu takve kreme u ljekarni, jer ne sadrži sastojke koji mogu štetiti zdravlju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva Prof. dr. sc. dr. Neira Puizina Ivić, pročelnica Klinike za dermatologiju splitskog KBC-a, dermatovenerologinja

"Ne možemo reći koje su kreme za sunčanje najbolje, ali treba znati koje sastavne dijelove kreme morate izbjegavati da bi služile svrsi. Stoga kreme kupljene u ljekarni uvijek slijede znanstvene trendove i ovisno o novim znanstvenim rezultatima istraživanja, prilagođavaju sastav kako bi se smanjio ili potpuno uklonio štetan utjecaj pojedinih komponenti", otkrila je.

"Kreme od firmi koje se prodaju u ljekarnama slijede nove i suvremene trendove i uklanjaju sve sastojke koji mogu štetiti zdravlju osoba. Tako su primjerice unatrag desetak godina određeni filteri imali blagi hormonski učinak što je primijećeno na laboratorijskim životinjama. Stoga su narednu godinu izbacili taj sastojak iz krema i zamijenili ga drugim filterom bez takvih nuspojava", pojasnila je stručnjakinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mineralne kreme za sunčanje za djecu

Dr. Puizina Ivić rekla je da se za djecu obično preporučuju kreme bez kemijskih filtara, jer one sadržavaju samo određene čestice koje odbijaju, odnosno reflektiraju svjetlo.

"Takozvane mineralne ili fizičke kreme za djecu su posebna priča s obzirom na drugačiji omjer površine kože i tjelesne težine u usporedbi s odraslim ljudima. Osim toga, danas se zna koliki mora biti promjer čestica u kremi da se ne bi upijale u tijelo i negdje na nekom mjestu taložile, pa farmaceutska i kemijska industrija prilagođava svoje tehnološke postupke u skladu s novim saznanjima i brzo reagira promjenom proizvodne linije i sadržaja krema ovisno o novim dostignućima. Velike farmaceutske i kozmeceutske firme imaju svoje laboratorije u kojima testiraju svoje proizvode, pa smo sigurniji u njihovu ispravnost", istaknula je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko traju kreme za sunčanje?

Neke osobe preparat za sunčanje nanose kod kuće prije dolaska na plažu, a neki tek na plaži. Dermatovenerologinja je otkrila kada ga točno aplicirati te u kojoj količini da bi bilo učinkovito.

"Kreme prema pravilu da bi nas zaštitile onim brojem kao što je deklarirano na proizvodu moraju se nanijeti pola sata prije izlaska na sunčanje te obnavljati svaka dva sata kada smo na suncu, odnosno na plaži. Treba ih stavljati u dovoljnoj količini. Pravilo je 2 mg/cm2, no kako je teško to predočiti, onda su to sljedeće mjere: veličine badema ili četvrtina žlice za lice, a dvije žlice za tijelo ili mala čaša za žestoka pića. Ovako je slikovitije, pa se može orijentirati o količini potrebnoj da nas zaštiti. Nakon kupanja obavezno treba obnoviti sloj kreme i ovaj postupak je potpuno ispravan."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Puizina Ivić je istaknula da se 85 posto sredstva za sunčanje odstrani brisanjem nakon kupanja te da treba pripaziti da nanesemo dovoljnu količinu tog proizvoda.

"Kreme treba nanositi svaka dva do tri sata tijekom kupanja i obavezno nakon brisanja po izlasku iz mora, jer se oko 85 posto sredstva odstrani brisanjem. Utrljavanje kreme u kožu u nedovoljnoj količini rezultira time da smo zaštićeni s 25 do 50 posto faktora koji je deklariran na proizvodu. To se naročito mora paziti kod djece koja do 18. godine života prime praktički 80 posto UV tijekom života", upozorila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Više od pola milijuna turista u Hrvatskoj: Provjerili smo što kažu oni na Krku