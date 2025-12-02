WHO dao potporu korištenju terapije za pretilost: 'To je kronična bolest, može se liječiti'

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u ponedjeljak je izdala prve smjernice vezane uz uporabu GLP-1 terapije protiv pretilosti, uvjetno ih preporučujući kao dio dugoročnog tretmana tog stanja koje pogađa više od milijardu ljudi u svijetu.

Smjernice su izdane dok globalno raste potražnja za klasom lijekova poznatih kao GLP-1 agonisti, a vlasti pokušavaju shvatiti kako uključiti te uspješne terapije u javnozdravstvene sustave.

Prva uvjetna preporuka savjetuje korištenje GLP-1 lijekova za odrasle, osim trudnica, za dugotrajno liječenje pretilosti, dok druga predlaže njihovo kombiniranje sa zdravom prehranom i tjelesnom aktivnošću.

Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da ovaj potez "prepoznaje da je pretilost kronična bolest koja se može liječiti sveobuhvatnom i cjeloživotnom skrbi", ali je upozorio da sami lijekovi neće riješiti ovu globalnu zdravstvenu krizu.

Marie Spreckley sa Sveučilišta u Cambridgeu kazala je da su preporuke "prikladno ocijenjene kao uvjetne", napominjući da još uvijek postoji neizvjesnost oko dugotrajne upotrebe u većim dozama, pristupačnosti i kapaciteta zdravstvenog sustava.

'Naša najveća briga je pravedan pristup'

Dužnosnici WHO-a naglasili su da je pristup sada najveći izazov. Čak i uz brzo širenje proizvodnje, predviđa se da će GLP-1 terapije do 2030. dosegnuti manje od deset posto onih koji bi od njih mogli imati koristi.

"Naša najveća briga je pravedan pristup, bez usklađenog djelovanja ovi lijekovi mogli bi doprinijeti proširenju jaza između bogatih i siromašnih, kako između zemalja tako i unutar njih", rekao je Tedros.

Najnoviji potez nadovezuje se na odluku agencije iz rujna da se semaglutid i tirzepatid, aktivni sastojci u lijekovima Ozempic tvrtke Novo Nordisk i Mounjaro tvrtke Eli Lilly, dodaju na popis ključnih lijekova za liječenje dijabetesa tipa 2 u skupinama visokog rizika, ali ih nije dodala za liječenje pretilosti.

Dužnosnici WHO-a naglasili su potrebu za širenjem proizvodnje, poboljšanjem pristupačnosti i stvaranjem mehanizama nabave poput združene nabave koji su funkcionirali u velikim zdravstvenim programima poput HIV-a, kako bi se osigurao pravedan pristup GLP-1.

Najnovije smjernice odnose se na odrasle osobe s indeksom tjelesne mase od 30 ili više, a preporuke su za tri lijeka - semaglutid, tirzepatid i stariji lijek iz iste klase koji se zove liraglutid. WHO će 2026. surađivati ​​s vladama i dionicima kako bi pomogao u određivanju prioriteta pristupa za ljude s najvećim potrebama.

