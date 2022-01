Skrolajući Instagram u pauzi za ručak u kozmetičkom salonu, Shannon Davies vidjela je objavu koja će joj promijeniti tijek života.

Bio je to post influencerice, koja se nedavno vratila iz Turske i hvalila se rezultatima svoje "paket aranžman" operacije.

Pet dana kasnije, Shannnon je već bila na putu za Tursku za svoj paket-aranžman.

'Htjela sam sve!'

"Pomislila sam 'kliknut ću na to jer izgleda jako jeftino'. Bilo je puno paketa i pomislila sam 'o moj Bože, želim sve', prisjeća se danas 25-godišnjakinja za Sun.

“Platila sam 5000 funti za paket koji je uključivao grudi, brazilsko podizanje stražnjice i sedam područja liposukcije.

"Ukupno sam potrošila sam više od 30.000 funti. Moj partner mi je pomogao platiti prvi put, ali od tada sam otvorila vlastiti salon, specijaliziran za filere i mikroblading, tako da se moje operacije same financiraju", priča za Sun

Prvi put pod nož prije četiri godine

Prvi put je otišla pod nož 2018., u dobi od 21 godine, a do sada je skupila četiri operacije grudi, četiri brazilska podizanja stražnjice (BBL), zatezanje trbuha, liposukciju na rukama, nogama i leđima, botoks, krunice za zube i četiri punjenja usana.

No sada, kako kaže, pati. Ne zato što misli da su rezultati neprirodni i nakaradni nego zbog okrutne okoline.

“Oduvijek sam htjela imati veliku guzu, ali sada me stalno trolaju na internetu, gotovo na tjednoj bazi.

“Ljudi govore 'maltretirat će ti dijete, kažu da trebam tražiti povrat novca, dobacuju 'zašto si to sebi napravila?', 'prije si bila mnogo ljepša', 'ona to vjerojatno radi samo za svog muškarca' 'upropastila si izgled' ili 'nema samopoštovanje'.", kaže.

Na meti je najčešće njena guza.

“Komentiraju i moju guzu govoreći 'ružna je', 'izgledaš smiješno' ili 'izgledaš kao zub umnjak', jer mi je guza puno veća od mojih nogu." jada se.

"Netko je jednom rekao da mi žele živu spaliti da vide koliko će plastike skinuti. To su mi rekli u vrijeme kada sam bila trudna, pa me to stvarno rastužilo.", kaže.

Svi samo komentiraju njezin izgled

"Svi moji klijenti također komentiraju izgled. Reći će 'ma ti imaš tako veliku guzicu, baš si sretna, ali po njihovim licima se vidi da nisu iskreni. Kad hodam ulicom, svi zure. Ljudi mi zvižde iz automobila u prolazu, ponekad me vrijeđaju. Znaju vikati "koji je to bog?!".

Zbog oktrutnih komentara, ova majka jednogodišnjeg sina više ne želi ni izlaziti.

"U noćnim izlascima ljudi mi dodiruju guzu bez pitanja. Zna mi prići i grupa djevojaka i pitaju 'kladile smo se - jesi oprerirala guzu", tužna je Shannon.

No, kaže da voli nervirati ljude

"Sve me to čini jako nesigurnom. Imam TikTok račun i na njemu volim pokazivati ​​guzu jer to nervira ljude. Ali to je online. U stvarnosti, mrzim pozornost", veli samozatajna Shannon za britanski tabloid.

"Radim u salonu, a preko puta mene je pub. Čekam da nikoga nema prije nego odem do auta, tako da mi nitko ne dobacuje i ne gleda."

Shannon je potrošila 18.000 funti samo na svoju guzu, povećavši je s 20 na 50 cm.

No kako su ga originalni kirurzi učinili prevelikim, tri od četiri operacije pokušavale su popraviti sfušani posao.

Još uvijek je deformirana

U lipnju prošle godine imala je četvrtu operaciju kod drugog kirurga i bila je zadovoljna rezultatima. Ali planira peto podizanje stražnjice, kako bi joj se stražnjica "zaokružila" jer je "još uvijek malo deformirana".

"Trolovi su mi više smetali prije korekcije, jer bih pomislila 'da, slažem se' i to bi me jako rastužilo i bacilo u depresiju.

Ali sada mi je guza bolje i osjećam se sretno u svojoj koži i samo se nasmijem komentarima, nemam ništa protiv. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, koliko god ono bilo okrutno i opako", zaključuje Shannon.