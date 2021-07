Instagram model Céline Centino otkrila je kako nema dečka već sedam godina jer se muškarci "plaše" pozvati je van iako je potrošila 20.000 funti (oko 175.000 kuna) na plastične operacije, piše The Sun.

Djevojka koja ima više od 500.000 pratitelja na Instagramu žarko želi biti u ozbiljnoj vezi, ali ne može naći dečka, a misli kako je za sve krivo to što je prelijepa.

"Kada sam vani s prijateljima i dečki me gledaju kao da me žele pojesti, nasmiješim se kako bi ih pozvala, ali nikad mi ne priđu. Ponekad ako smo u klubu i puno je alkohola možda će mi se javiti i čavrljati, ali obično su toliko pijani da mi se ne da biti s njima", priznala je Centino.

Čak i ako ode na spoj s nekim, tvrdi kako su dečki često jako nervozni, što može narušiti prirodnu komunikaciju.

Što se tiče tipa muškaraca, ova plavuša ima neke preferencije. "Ne privlači me određeni tip. Trebaju biti visoki, barem viši od mene. Sviđa mi se kada su duhoviti i mogu me nasmijati. Ipak, osobnost je puno važnija od izgleda", priznaje Céline.

Upucavaju joj se vršnjaci koji su je maltretirali

Iako ona ne sudi ljude prema fizičkim karakteristikama, kao tinejdžerica je doživjela maltretiranje od vršnjaka zbog svog izgleda.

No, onda se podvrgnula nizu plastičnih operacija i ugradnji filera u lice. Influencerica sada zarađuje hrpu novca prodajom svojih seksi fotki. Neki dečki koji su je maltretirali čak su joj se počeli upucavati na društvenim mrežama.

"Ako žele potrošiti novac na kupovinu mojih fotki, to je sjajno. Sviđa mi se što mi se sada dive. Bila sam tako nesretna zbog svog izgleda. Osjećala sam se ružno i kao da sam zatočena u vlastitom tijelu. Radila sam marljivo kao frizerka i uštedjela novac za povećanje grudi. U međuvremenu sam još dvaput povećala grudi i svakih par mjeseci stavljam filere u lice", izjavila je influencerica.

"Moja majka kaže da mi operacije ne trebaju jer se brine, no to je moje tijelo. Nakon godina maltretiranja napokon sam zadovoljna sobom i kako izgledam. Imam puno prijatelja i divnu obitelj, ali htjela bih imati i dečka s kojim to sve mogu podijeliti", zaključila je Centino.