U 27. dobila rak jajnika pa alarmirala javnost: 'Ignorirali su moje simptome'

Keesha Walden iz engleskog Norfolka počela je osjećati bolove na lijevoj strani tijela početkom 2023. godine, kada je imala 26 godina. Međutim, do ožujka su bolovi postali neizdrživi i proširili se na donji dio trbuha. U isto vrijeme primijetila je da su joj menstruacije postale neredovite.

Kako ističe, njezin liječnik opće prakse rekao joj je da treba samo obratiti pažnju na prehranu i vježbanje. Nažalost, simptomi su se i dalje pogoršavali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što se još nekoliko puta liječniku žalila na agoniju kroz koju prolazi, Keesha je konačno poslana na ginekološki pregled u rujnu, gdje su pronašli ono što su vjerovali da je cista na jajniku. Operacija uklanjanja ciste mjesec dana kasnije otkrila je da je 26-godišnjakinja imala kancerogeni tumor veličine 26 cm — otprilike veličine lopte za ragbi.

Nakon dodatnih skeniranja u veljači ove godine, otkriveno je da se rak proširio, s novom masom u zdjelici te abnormalnim tkivom na plućima. Dijagnosticiran joj je mucinozni adenokarcinom — toliko rijetka vrsta da čini samo tri posto svih slučajeva raka jajnika — i od tada se Keesha morala podvrgnuti uklanjanju obaju jajnika, maternice, slijepog crijeva i grlića maternice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Rak jajnika u trećem stadiju

Prisjećajući se svoga tragičnog iskustva za Daily Mail, rekla je: "Zbog kašnjenja u dijagnozi, obaviještena sam da je histerektomija bila jedina opcija za preživljavanje, kao i da se sumnja da je rak zapravo u trećem, potencijalno četvrtom stadiju."

"Rekli su mi da su svi moji pregledi u redu i da je sve zdravo, iako me doktor opće prakse nikada nije pregledao osobno, već mi je savjetovao da obratim pažnju na prehranu i vježbanje jer mi je BMI bio savršen, ali obujam struka vrlo velik", dodala je djevojka.

"Jedan od najštetnijih načina na koje su me liječnici izmanipulirali bio je kada su stalno odbacivali moje simptome, usprkos tomu što sam im govorila koliko su bol i nelagoda ozbiljni. To me navelo da sumnjam u svoje iskustvo i odgodilo pravilnu dijagnozu i liječenje koje sam trebala", dodala je.

"Dali su mi do znanja da sam 'premlada' za ozbiljno oboljenje, a naročito za nešto poput raka jajnika. Moje brige su bile ignorirane i uvjeravali su me da moji simptomi vjerojatno nisu ništa ozbiljno zbog moje mladosti. Ova pretpostavka dovela je do značajnog kašnjenja u svemu", ispričala je sada već 27-godišnja Britanka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Postojali su trenuci kada su liječnici insinuirali da su moji simptomi rezultat loših životnih navika, bez razmatranja drugih mogućnosti. Predlagali su da se samo trebam bolje hraniti, više vježbati ili se opustiti, što me navelo da se osjećam odgovornom za svoje patnje i spriječilo ih da dublje istraže pravi uzrok", nastavila je.

"Jedan od najrazočaravajućih trenutaka manipulacije bio je kada sam pitala svog doktora o petogodišnjoj stopi preživljavanja. Odgovorio je sarkastično, rekavši: 'To su samo brojevi', kao da su moje brige bile nevažne ili glupe. Kada sam inzistirala na više informacija, samo je neodređeno rekao kako je 'prilično siguran' da ću biti zdrava za pet godina, ali nije pružio dodatnu jasnoću. Njegova nesposobnost da pruži konkretan odgovor, u kombinaciji s odbacujućim stavom, učinila je da se osjećam glupo što sam i pitala", objasnila je Keesha.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zaključio je naš razgovor riječima: 'Ponekad liječnici nemaju sve odgovore.' To me još više uzrujalo, jer se činilo da umanjuje ozbiljnost mojih briga", istaknula je ogorčena djevojka.

Foto: profimedia

Rak jajnika često se otkriva prekasno

Rak jajnika je šesti najčešći rak u Velikoj Britaniji. Ova bolest ubija oko 11 žena dnevno u Britaniji, odnosno u prosjeku 4000 godišnje. Također, ubija tri puta više žena u SAD-u svake godine, pokazuju statistike.

Često se ova opaka bolest dijagnosticira kasno jer su simptomi nejasni i mogu uključivati probavne smetnje, bolove u zdjelici ili trbuhu, gubitak apetita, konstipaciju (zatvor) te učestalo mokrenje.

Oko 93 posto žena koje su dijagnosticirane u najranijem stadiju živi pet godina ili više, u usporedbi sa samo 13 posto dijagnosticiranih u četvrtom stadiju. Treći stadij znači da se rak proširio izvan zdjelice u abdominalnu šupljinu ili na limfne čvorove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otprilike petina žena s rakom jajnika također je dijagnosticirana na Hitnoj pomoći, često kada je već prekasno za bilo kakav tretman.

Foto: Profimedia

Rak jajnika i kemoterapija

U ožujku je Keesha prošla kroz totalnu abdominalnu histerektomiju, tijekom koje su joj uklonjena oba jajnika, oba jajovoda, maternica, slijepo crijevo, grlić maternice, 26 limfnih čvorova i omentum.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Još uvijek sam na kemoterapiji, s nadom da će moj posljednji ciklus biti 6. rujna. Nakon toga, suočit ću se s petogodišnjim razdobljem praćenja da vidim mijenjaju li se noduli u plućima i da se uvjerim da nema drugih znakova recidiva."

"Neizvjesnost moje situacije otežava mi da zamislim kako će izgledati moja budućnost. S 27 godina, većina ljudi se fokusira na izgradnju života, kupovinu kuće, osnivanje obitelji. Nažalost, sve to je meni oduzeto. Moja nova realnost je pronalaženje mira u nepoznatom", tužno je kazala.

"Rak i kemoterapija su duboko utjecali na moje samopouzdanje i samoprocjenjivanje kao žene. Fizičke promjene koje dolaze s tretmanom, gubitak kose, fluktuacije u težini, vidljivi tragovi na tijelu i veliki ožiljci bili su izazovni za prihvaćanje. Te promjene su me često ostavljale da se osjećam udaljeno od osobe koja sam nekad bila, boreći se da prepoznam sebe u ogledalu", dodala je.

Foto: Profimedia

Razlozi za kašnjenje u dijagnozi

Prema NHS-u, nedostatak osoblja i radno opterećenje bili su razlozi za kašnjenje u dijagnozi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Postoji široko rasprostranjeno nerazumijevanje trenutnih procesa izvještavanja i uloge Centra za rak", izjavili su. "Ne postoji efikasna sigurnosna mreža u ginekologiji za isticanje abnormalnih rezultata. Ovo je problem u cijeloj ustanovi."

Keesha je rekla: "Ovo iskustvo me nepovratno promijenilo. Dok se nadam da ću pronaći mir, neizvjesnost imam li još pet godina života doprinosi emocionalnoj agoniji. Svi su bili u nevjerici da se ovo može dogoditi meni u tako mladom uzrastu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Postojala je ljutnja što nije otkriveno ranije, posebno nakon što sam se dugo borila sa zdravljem i bila pogrešno uvjerena tijekom cijelog vremena. Bilo je to ludilo i preplavljujuće vrijeme za mene i moju obitelj. Kašnjenje u rezultatima značilo je da je sve odjednom postalo hitno - nije bilo vremena za pauzu i procesuiranje onoga što se događa. Bilo je to nadnaravno i zastrašujuće za sve nas", ispričala je mlada Britanka.

Sada ona poziva druge da zahtijevaju odgovore od svojih liječnika i da se ne predaju u traženju dijagnoze.

"Trenutno imam nodule u plućima koji nisu testirani, bolnica nema planove za biopsiju jer su navodno previše mali (pet milimetara) i još uvijek nisu u mogućnosti potvrditi jesu li kancerogeni ili ne. Moje povjerenje u NHS više ne postoji zbog pogrešne dijagnoze i kašnjenja u rezultatima", izjavila je.

"Svima koji se suočavaju s izazovima raka i kemoterapije, znam da ovaj put može biti preplavljujući, ali molim vas da se sjetite da ste jači nego što mislite. Svaki dan borbe je dokaz vaše otpornosti i hrabrosti. Uvijek slušajte svoje tijelo", zaključila je Keesha u emotivnom intervjuu za Daily Mail.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Robot fizioterapeut i osobni trener za pacijente koji se oporavljaju od moždanog udara