Normalno je imati dane u kojima ste lošeg raspoloženja. No, kada to traje nekoliko dana ili tjedana, može biti neugodno ne samo za vas, već i za one oko vas. Iako postoje trenuci kada na raspoloženje utječe loše mentalno zdravlje, postoji nekoliko drugih razloga koji se mogu riješiti bez stručne pomoći.

To je zbog trbuha

Ono što se događa u našem trbuhu može uvelike utjecati na to kako se osjećamo. Nutricionistica Kate Hilton kaže da je moguće roditi se loše raspoložen.

"Istraživanja pokazuju da postoji ogromna veza između zdravlja crijeva i regulacije raspoloženja, koja se uspostavlja pri rođenju", otkrila je.

Ukoliko želite poboljšati rad crijeva pokušajte smanjiti stres, svakodnevno vježbajte i prestanite jesti prerađenu hranu, umjesto toga odlučite se za šareniju, prirodniju prehranu koja se sastoji od voća, povrća, nemasnih proteina i ugljikohidrata od cjelovitih žitarica. Dodatak probiotika također može pomoći.

Jutarnja rutina

Način na koji započinjete dan može utjecati na vaše raspoloženje.

"Užurbanost jutarnjih aktivnosti može povećati razinu kortizola, zloglasnog hormona stresa", ispričala je Alison Cullen, nutricionistica u A.Vogelu.

Foto: Thinkstock Foto: Thinkstock

Provjeravanje telefona, vijesti ili društvenih mreža u krevetu nakon buđenja ne doprinosi dobrom jutarnjem raspoloženju.

"Umjesto da prvo provjerite telefon, zašto se ne počnete istezati ili duboko disati kako biste dobro započeli dan?", kaže Cullen.

Vrijeme spavanja

Vrijeme spavanja ima važnu ulogu na vaše raspoloženje.

"Održavanje uravnoteženog cirkadijalnog ritma ključno je za opću dobrobit, a poremećaji mogu imati značajan učinak na raspoloženje", dodaje Cullen.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nastojte se pridržavati istog vremena spavanja i buđenja i pobrinite se da se pravilno opustite prije spavanja kako biste promicali zdrav cirkadijalni ritam.

Unos kave

Ukoliko često unosite kofein, on vam može pokvariti raspoloženje.

“Prazan želudac pojačava učinke kofeina i može dovesti do ozbiljnijih energetskih skokova i padova izazvanih kofeinom. Istraživanja pokazuju da konzumiranje kave na prazan želudac može dovesti do povećane tjeskobe i nervoze", kaže Alison.

Posao

Stresno radno okruženje može negativno utjecati na vaše raspoloženje.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"“Ako se borite sa stresom na poslu, razgovarajte s voditeljem svog odjela za ljudske resurse o provedbi plana za upravljanje stresom", rekla je psihologinja Joanna Burrell.

Velik unos šećera

Pretjerani unos šećera može dovesti do brzog porasta razine šećera u krvi, uzrokujući razdražljivost i promjene raspoloženja. Alison preporučuje da ujutro slatke žitarice zamijenite cjelovitim žitaricama.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Pokušajte s doručkom bogatim proteinima poput jaja ili čak ostataka večere, koje često jedem za doručak kao način da smanjim otpad i unesem povrće za vrijeme doručka", obašnjava.

Za ručak i večeru odlučite se za proteine i ugljikohidrate od cjelovitih žitarica s puno raznobojnog povrća i zamijenite slatke, prerađene grickalice voćem, malom šakom orašastih plodova ili maslacem od orašastih plodova na zobenim kolačima.

Hidratacija

Dehidracija može dovesti do povećanja razine kortizola, što znači da ćete biti podložniji stresu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Čak i blaga dehidracija može negativno utjecati na raspoloženje i kognitivne funkcije. Zgodan trik je da provjerite pijete li dovoljno vode tako da svoju tjelesnu težinu u kg pomnožite s 0,033. Ovo će vam dati količinu vode koju trebate popiti svaki dan u litrama", rekla je Alison.

Tehnologija

Uvijek listate društvene mreže? Izađite van i podužite se ili barem odložite telefon dok gledate film. Također je važno izrisati svoje pratitelje na društvenim mrežama zbog kojih se osjećate gore.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Pretjerana konzumacija tehnoloških naprava uzrokovat će zgrbljenost kod ljudi, njihovo držanje više neće biti uspravno nego pogrbljeno. Vidovnjakinja je također napomenula da će ljudi početi živjeti u "paralelnom svemiru", realnost će biti zamijenjena s virtualnim svijetom.

Zatrpana e-pošta i društveni mediji uvelike mogu doprinijeti osjećaju preopterećnosti.

Vaš cilj

Alison tvrdi da je provedeno istraživanje koje pokazuje na to da određeni cilj koji treba ispuniti ujutro, može pobuditi osjećaj hitnosti kod djece.

“Uočeno je da se ovaj osjećaj svrhe pretočio u povećanu motivaciju, pri čemu su djeca spremno dovršavala svoje jutarnje zadatke bez poticaja roditelja”, kaže Alison.

Planiranje može pozitivno utjecati na vaše raspoloženje, bilo da se radi o određenom zadatku, cilju koji treba postići ili jednostavno postavljanju namjera za taj dan.

Financije

Problemi s novcem postaju sve izraženiji, što loše utječe na raspoloženje.

"Istraživanje koje je provela Zaklada za mentalno zdravlje 2023. pokazalo je da se gotovo jedna trećina odraslih osoba (31 posto) prošlog mjeseca osjećala tjeskobno zbog svoje financijske situacije", rekao je doktor Burrell.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock 1. Kreiraju financijske ciljeve: Jedna od glavnih navika bogatih ljudi je stvaranje financijskih ciljeva. Postavljanje ciljeva je osnova za uspjeh. On mijenja strukturu vašeg mozga tako da opažate i ponašate se na način koji će vam omogućiti da postignete te ciljeve. Vaše financije su ciljevi ili prekretnice koje želite da vaš novac pokrije u određeno vrijeme. Bogati ljudi imaju ove ciljeve koje su sami sebi postavili i ti ciljevi ne moraju nužno biti vezani samo za kupovinu.

Traženje financijskog savjeta, stvaranje proračuna i uspostavljanje plana štednje ključni su koraci za ponovno stjecanje osjećaja financijske kontrole.

To je vaša osobnost

Vaš jedinstveni tip osobnosti može igrati ulogu u vašem svakodnevnom raspoloženju.

"Na primjer, ako ste uspješni, stalna potraga za savršenstvom može vas trajno ostaviti na rubu", kaže dr. Burrell. Prihvaćanje svojih mana i učenje ravnoteže između ambicije i samoosjećanja može promijeniti situaciju.

S druge strane, dr. Burrell kaže da bi društvene interakcije mogle biti izvor napetosti, ako ste više introvert.

Priznavanje i poštivanje vaše potrebe za samoćom može vam pomoći da se napunite i suočite sa svijetom s opuštenijim načinom razmišljanja. Možda su drugi ljudi uvijek komentirali da vam je hladno, da vam treba neko vrijeme da se zagrijete ili da ste jednostavno "uvijek loše raspoloženi".

Opustite se - svi smo različiti i to ne definira vašu osobnost, piše The Sun.

