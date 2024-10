Ovo stanje može uzrokovati krvne ugruške: Evo kada se hitno obratiti liječniku

Trombociti ili krvne pločice jedna su od tri vrste krvnih stanica. Radi se o malenim stanicama bez jezgre, koje sadrže brojne granule s različitim faktorima zgrušavanja krvi i enzimima.

Trombociti nastaju raspadom veće stanice, megakariocita u koštanoj srži, a normalan životni vijek im je tri do pet dana, nakon čega se raspadaju u slezeni.

Previše trombocita može uzrokovati da krv postane previše ljepljiva. U teškim slučajevima trombocitoza može uzrokovati opasne ugruške u krvnim žilama, povećavajući rizik od moždanog ili srčanog udara.

Foto: Freepik

Što je trombocitoza?

Trombocitoza je patološko stanje organizma pri čemu je broj trombocita u perifernoj krvi povećan. Trombocitoza može biti povezana s infekcijama, pri čemu se naziva reaktivnom trombocitozom. Može biti povezana i s malignim bolestima koštane srži te ju tada nazivamo esencijalna trombocitemija.

Trombocitoza se najčešće otkriva rutinskim krvnim testovima u sklopu sistematskih pregleda, nakon čega je važno otkriti njezin uzrok zbog sprječavanja eventualnih posljedica. U manjem broju slučajeva trombocitoza se prvi puta manifestira pojavom ugrušaka (tromba) u sklopu duboke venske tromboze.

Uzroci trombocitoze

Esencijalna trombocitemija i reaktivna trombocitoza imaju različite uzroke.

Esencijalna trombocitemija je stečeno genetsko stanje, što znači da se razvija tijekom vremena. S time se mijenjaju ili mutiraju neki od gena koji igraju ulogu u proizvodnji trombocita. Kao rezultat toga, koštana srž stvara previše trombocita. Znanstvenici još uvijek nisu sigurni što uzrokuje mutacije gena, ali provode se istraživanja.

Reaktivna trombocitoza se događa kada tijelo reagira na različite uvjete i situacije prekomjernom proizvodnjom trombocita. Ili tijelo možda neće normalnom brzinom uništavati trombocite koji tijelu više nisu potrebni, uzrokujući njihovo nakupljanje previše.

Uzroci reaktivne trombocitoze uključuju:

Anemija

Poremećaji krvi

Rak

Infekcije

Upalna stanja

Ozljeda

Zatajenje bubrega

Neki lijekovi

Kirurgija (osobito abdominalna kirurgija)

Kirurško ili traumatsko uklanjanje slezene

Liječenje nedostatka vitamina B12

Postoji mnogo više uzroka reaktivne trombocitoze.

Foto: Shutterstock

Trombocitoza simptomi

Trombocitoza je najčešće asimptomatska, što znači da osoba nema nikakve simptome. Najčešća prva manifestacija kod neotkrivene trombocitoze je pojava malih ugrušaka u venama nogu.

Povećan broj trombocita u krvi povećava rizik od nastanka tromboze - akutnog poremećaja u kojem dolazi do stvaranja ugruška u krvnoj žili, najčešće veni, koji može dovesti do okluzije krvne žile i posljedične ishemije tkiva, ili može u obliku embolusa putovati krvožilnim sustavom do organa poput srca ili mozga te posljedično izazvati moždani udar, srčani udar ili plućnu emboliju.

Neki od simptoma koji se pojavljuju kod ovih stanja su:

Glavobolja i vrtoglavica

Bol u prsima i subjektivan osjećaj manjka zraka

Gubitak svijesti

Izuzetna bol u ekstremitetima

Uvećana jetra i slezena

Osjećaj utrnulosti u prstima nogu

Visoka tjelesna temperatura

U svakom od ovih slučajeva potrebno je obratiti se liječniku.

Kako nastaje trombocitoza?

Koštana srž normalno proizvodi oko 150.000 trombocita dnevno te se oni izmjenjuju u cijelosti svakih pet dana. Zreli trombociti odlaze u perifernu krv, gdje je njihova uloga stvaranje mikro ugrušaka na sitnim oštećenjima krvnih žila, ako bi održali stijenke krvnih žila intaktnima. U slučaju veće ozljede stvaraju trombocitni čep, kasnije i ugrušak kako bi spriječili gubitak krvi.

Esencijalna trombocitemija nastaje zbog primarnog poremećaja u koštanoj srži, koji je najčešće maligan te pojačano stvara trombocite. U krvnoj slici vidi se porast i svih drugih krvnih stanica, što nazivamo pancitozom.

Reaktivna trombocitoza češća je i nastaje zbog pojačane proizvodnje trombocita u zdravoj koštanoj srži. Uzroci su brojni: krvarenje i gubitak krvi, zatajenje bubrega, maligna bolest, infekcija, šok i sepsa, alergijska reakcija, uklanjanje slezene i hemolitička anemija.

Neki lijekovi poput tretinoina i vinkristina, mogu izazvati povećanu produkciju trombocita.

Kako se liječi trombocitoza?

Kod reaktivne trombocitoze, liječenje je usmjereno na primarnu bolest, poput infekcije, kronične ili maligne bolesti u podlozi. Takvo liječenje može biti dugotrajno i trombociti često bivaju povišenu duže vremena. Esencijalna trombocitemija liječi se kemoterapeutskim protokolima.

Svaki pacijent s trombocitozom treba uzimati aspirin, antiagregacijski lijek, koji sprječava zgrušavanje krvi i koristi se kao profilaksa zbog rizika od stvaranja ugrušaka.

Promjena životnih navika također je bitna. Prestanak pušenja ima pozitivan učinak na stijenke krvnih žila i smanjuje potrebu za stvaranjem sitnih ugrušaka. Smanjenje masnoća u krvi ima isti učinak, kao i izbjegavanje životinjskih masnoća u prehrani.

Većina stanja koja uzrokuju trombocitozu, uključujući esencijalnu trombocitemiju, ne mogu se spriječiti, piše Cleveland Clinic.

Foto: Profimedia

Što je i kada se javlja trombocitopenija?

Trombocitopenija se javlja kada koštana srž ne stvara dovoljno trombocita. Trombociti su krvne stanice koje stvaraju krvne ugruške kako bi se zaustavilo krvarenje. Osobe s ovim stanjem mogu puno krvariti i krvarenje može biti teško zaustaviti. Trombocitopenija pogađa ljude s određenim medicinskim stanjima poput autoimunih bolesti ili one koji uzimaju određene lijekove, piše Cleveland Clinic.

Ljudi mogu imati trombocitopeniju, a da toga nisu svjesni jer su njihovi simptomi tako blagi. Zato pružatelji zdravstvenih usluga nisu sigurni koliko točno ljudi ima ovo stanje. Liječnici znaju da povezano stanje, imunološka trombocitopenija, pogađa tri do četiri od 100.000 djece i odraslih. Oko pet posto trudnica razvije blagu trombocitopeniju neposredno prije poroda.

Osobe s teškom trombocitopenijom mogu imati povećan rizik od razvoja sljedećih stanja:

Teško unutarnje krvarenje: Trombocitopenija može uzrokovati gastrointestinalno krvarenje ili krvarenje u mozgu. Krvarenje u vašem mozgu je problem opasan po život.

Srčani udar: Trombocitopenija može smanjiti protok krvi u vašem srcu.

Simptomi trombocitopenije

Neki ljudi s blagim slučajevima trombocitopenije nemaju simptome. Kada se pojave, jedan od prvih simptoma je posjekotina ili krvarenje iz nosa koje ne prestaje krvariti. Ostali simptomi uključuju:

Krvarenje desni: Možda ćete primijetiti krv na četkici za zube i vaše desni mogu izgledati natečene.

Krv u stolici: Vaša stolica može izgledati vrlo tamno.

Krv u mokraći: Ako je toaletna voda blijedo ružičasta nakon mokrenja, možda imate krvi u mokraći.

Krv u povraćenom sadržaju: Hematemeza, ili krv u povraćenom sadržaju, znak je krvarenja u gornjem dijelu gastrointestinalnog trakta.

Obilne menstruacije: Ako vam mjesečnice traju dulje od sedam dana ili krvarite više nego inače, možda imate menoragiju.

Crvene mrlje na koži: Možete imati crvene, ljubičaste ili smeđe mrlje na koži. To se događa kada male krvne žile ispod vaše kože propuštaju krv.

Modrice: Modrice nastaju kada vam se krv nakupi ispod kože. Možda ćete primijetiti da vam modrice nastaju lakše nego inače.

Rektalno krvarenje: Možete primijetiti krv u toaletnoj vodi ili nakon brisanja.

Foto: Profimedia Trombocitopenija

Što uzrokuje trombocitopeniju?

Trombocitopenija se može javiti kada koštana srž ne stvara dovoljno trombocita. To se može dogoditi ako imate rak krvi poput leukemije ili limfoma.

Također ako koštana srž stvara dovoljno trombocita, ali vaša zaliha trombocita je mala jer imate stanja koja troše zalihu trombocita ili uništavaju vaše trombocite. Može se javiti i ako slezena prihvaća trombocite tako da ne mogu cirkulirati kroz vaš krvotok. Normalno slezena skladišti oko jedne trećine zaliha trombocita.

Specifični čimbenici koji utječu na opskrbu trombocita uključuju:

Autoimune bolesti: Autoimune bolesti, poput imunološke trombocitopenije (ITP), lupusa i reumatoidnog artritisa, koje napadaju imunosni sustav mogu uništiti trombocite.

Rak krvi: Leukemija i limfom mogu oštetiti koštanu srž i utjecati na njenu sposobnost da stvara dovoljno krvnih stanica, uključujući trombocite.

Liječenje raka: Liječenje - uključujući kemoterapiju i terapiju zračenjem - ponekad uništava matične stanice koje bi postale trombociti.

Trombotička trombocitopenijska purpura (TPP): Ovaj poremećaj krvi uzrokuje krvne ugruške u malim krvnim žilama u cijelom tijelu. Trombociti stvaraju krvne ugruške. Zalihe trombocita mogu biti niske ako imate TPP ili slično stanje, diseminiranu intravaskularnu koagulaciju, koja troši trombocite.

Infekcije: Bakterijske i virusne infekcije mogu smanjiti razinu trombocita.

Poremećaj konzumiranja alkohola: Alkohol usporava proizvodnju trombocita. Konzumiranje velikih količina alkohola može uzrokovati pad razine trombocita.

Otrovne kemikalije: Izloženost otrovnim kemikalijama, uključujući arsen, benzen i pesticide, može utjecati na razinu trombocita.

Lijekovi: Antibiotici koji liječe bakterijske infekcije, lijekovi za napadaje i srčana oboljenja te razrjeđivač krvi heparin mogu utjecati na razinu trombocita.

Liječenje trombocitopenije

Možda vam neće trebati liječenje ako nizak broj trombocita ne uzrokuje značajne probleme. Liječnici često mogu poboljšati broj trombocita liječenjem temeljnog uzroka. Ovaj pristup može uključivati ​​promjenu lijekova.

Ostali tretmani uključuju:

Steroidi: Ovi lijekovi mogu potaknuti proizvodnju trombocita.

Transfuzija krvi: Ako je razina trombocita vrlo niska, vaš liječnik može upotrijebiti transfuziju krvi kako bi privremeno povećao razinu trombocita. Transfuzije mogu povisiti razine oko tri dana.

Splenektomija: Ovo je operacija uklanjanja slezene. Vaš kirurg to može učiniti ako testovi pokažu da vaša slezena hvata velik broj trombocita. Ljudi koji imaju splenektomiju imaju povećan rizik od razvoja infekcija. Oni mogu primiti cjepiva za sprječavanje infekcija.

