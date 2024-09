Izgledala kao da je šestom mjesecu trudnoće, a onda stigla najcrnja dijagnoza

Tora Murphy (25) iz Brisbanea u Australiji imala je nevjerojatnih 12 litara tekućine u trbuhu prije nego što su liječnici otkrili strašnu istinu da ima rak jajnika, piše Express.

Mlada žena zbog smrtonosne bolesti imala je tvrd i natečen trbuh. Tora je trebala biti na jednogodišnjem putovanju svijetom sa svojim partnerom kad je počela osjećati nadutost.

Postalo je toliko loše da je izgledala kao "u šestom mjesecu trudnoće", a par se čak šalio da možda i jest. Međutim, nakon četiri tjedna tih tegoba, uz niz drugih simptoma, Tora je odlučila otići na liječnički pregled dok je bila u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Zatim je u lipnju 2023. saznala poražavajuću istinu o svom stanju. Tora se u videu na TikToku, prisjetila: "Bili smo na putovanju sedam tjedana i bila sam napuhnuta vjerojatno četiri tjedna i bilo mi je sve gore".

"Kad smo stigli u Ujedinjeno Kraljevstvo, odlučila sam da bih vjerojatno trebala otići kod liječnika na pregled jer nisam mogla jesti i bilo mi je stvarno loše. Bilo je stvarno bizarno", otkrila je Tora.

Glavne crvene zastavice raka jajnika

Za nju je bio potpuni šok kada je saznala da ima rak jajnika. Ali kad je malo bolje razmislila, shvatila je da je imala druge znakove bolesti. Tora tvrdi da joj je žao što ranije nije shvatila da su to crvene zastavice i otišla na pregled.

"Pozor svim ženama, htjela bih podijeliti simptome raka jajnika koje sam imala", rekla je u videu na TikToku.

"U to vrijeme nisam zapravo primijetio što su. No gledajući unatrag, sve su to bile glavne crvene zastavice raka jajnika, a budući da su simptomi tako nejasni, često ih se zanemaruje", istaknula je djevojka.

Tora je prva progovorila o nadutosti. "Glavna, o kojoj sam zapravo razmišljala u to vrijeme, bila je moja ekstremna nadutost. Izgledala sam kao u šestom mjesecu trudnoće, a trbuh mi je bio tvrd. Postajalo je sve gore", rekla je.

"Ali sada gledajući unatrag, bilo je i drugih stvari povezanih s tim, koje su bile crvene zastavice. Samo želim podići svijest o ovim simptomima jer to nije bila samo nadutost", dodala je.

Simptomi raka jajnika

Tora je objasnila da je također doživjela:

Osjećaj sitosti cijelo vrijeme,

Gubitak težine,

Refluks kiseline,

Bol tijekom intimnog odnosa.

'Neki simptomi raka jajnika su krajnje nejasni'

"Bilo mi je teško jesti zbog osjećaja sitosti cijelo vrijeme i nije da nisam imala apetita, definitivno sam bila gladna, ali brzo bih se najela i to mi je stvaralo nelagodu", otkrila je Tora.

"Nisam shvaćala, jer sam imala toliko težine u trbuhu zbog nadutosti, ali zapravo sam gubila mnogo na težini. Nisam to primijetila sve dok nije sve nestalo i izgubila sam oko deset kilograma", dodala je.

"Još jedan simptom je refluks kiseline. Imala sam snažan refluks. Svaki put kad bih popila gutljaj bilo kojeg pića, doslovno bi se vratio", otkrila je Tora.

Ona je na kraju svog videa pozvala druge da potraže pomoć ako primijete bilo kakve simptome. "Samo sam ovo htjela podijeliti jer su očito simptomi raka jajnika krajnje nejasni. Uglavnom, sve bi se to moglo povezati s nečim drugim, ali kad se osvrnem unatrag, pomislim: 'Vau, bila sam hodajuća crvena zastava za rak jajnika'", rekla je Tora.

