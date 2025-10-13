Svaka žena ima svoje preferencije: Naučite koji su menstrualni proizvodi idealni za vas

Prve lekcije o menstruaciji su za mnoge žene bile kratke i praktične, često ograničene na upute o korištenju higijenskih uložaka ili tampona. Danas, uz te tradicionalne opcije, na tržištu postoji znatno širi spektar proizvoda, uključujući višekratne alternative poput menstrualnih čašica, menstrualnih gaćica i perivih uložaka.

Odluka o tome što je najbolje za vas može biti zbunjujuća. Možda se pitate kako ti proizvodi funkcioniraju i jesu li dovoljno pouzdani da odagnaju strah od propuštanja i neželjenih mrlja na odjeći.

Foto: Freepik

Vrste menstrualnih proizvoda

Dr. Tempest, ginekologinja sa Sveučilišta u Liverpoolu, u razgovoru za BBC Radio 4 objasnila je prednosti i nedostatke svakog proizvoda kako bi pomogla ženama u odabiru.

Foto: Pexels

Menstrualna čašica

Menstrualne čašice su male, fleksibilne posudice izrađene od medicinskog silikona. Presavijaju se i umeću u rodnicu, gdje prikupljaju krv umjesto da je upijaju.

Dr. Tempest napominje da postoje različite vrste čašica, ovisno o jačini vaše mjesečnice ili o tome jeste li rađali. Higijena je iznimno važna, stoga je ključno oprati ruke prije umetanja i temeljito očistiti čašicu između korištenja.

Prednosti:

Ekološki najprihvatljiviji menstrualni proizvod.

Može prikupiti do tri puta više krvi od tampona.

Može se nositi do 12 sati bez pražnjenja.

Višekratna i dugotrajna – može trajati i do 10 godina, iako je prosjek između dvije i četiri.

Dugoročno vrlo isplativa.

Nedostaci:

Zahtijeva vježbu kod umetanja i vađenja.

Može potrajati dok ne pronađete veličinu i oblik koji vam savršeno odgovara.

Pražnjenje može biti neuredno, posebno u javnim toaletima.

Potrebno ju je sterilizirati između ciklusa.

Veći početni trošak, koji se kreće od 20 do 34 eura.

Foto: Pexels

Menstrualne gaćice

Menstrualne gaćice su donje rublje s ugrađenim upijajućim slojevima. Nosite ih kao obično donje rublje, a nakon upotrebe ih isperete, operete u perilici i osušite za ponovnu upotrebu. Posebno su popularne za nošenje tijekom noći ili za dane sa slabijim krvarenjem.

Iako je briga o propuštanju normalna, ginekologinja ističe da su za većinu žena pouzdane jer imaju vodootporni sloj i postavu koja sprječava neugodne mirise.

Prednosti:

Izgledaju i pružaju osjećaj kao obično donje rublje.

Ne pomiču se i pružaju zaštitu od šest do osam sati.

Višekratne i ekološki prihvatljive – traju između dvije i tri godine.

Mogu se nositi u kombinaciji s drugim proizvodima za dodatnu zaštitu.

Nedostaci:

Početni trošak može biti visok – cijene se kreću od 13 do 53 eura po komadu.

Zahtijevaju pranje i sušenje između korištenja.

Možda nisu dovoljno upijajuće za dane s vrlo obilnim krvarenjem.

Nepraktične za putovanja bez pristupa perilici rublja.

Ako ih mijenjate tijekom dana izvan kuće, morate nositi iskorišteni par sa sobom.

Višekratni ulošci

Višekratni ulošci izgledaju slično kao jednokratni, ali su najčešće izrađeni od pamuka ili bambusa te se pričvršćuju za donje rublje pomoću drukera. Umjesto da ih bacite, nakon upotrebe ih isperete, operete i osušite.

Prednosti:

Mekši i udobniji za nošenje od uložaka na bazi plastike.

Ekološka opcija, popularna među onima koji teže održivosti.

Dostupni u različitim veličinama i razinama upijanja.

Dugoročno isplativi.

Mogu trajati između tri i pet godina.

Nedostaci:

Potrebno ih je prati nakon svake upotrebe.

Zahtijevaju planiranje – dr. Tempest naglašava da se moraju dobro osušiti jer vlažna tkanina na koži može povećati rizik od infekcija.

Mogu biti glomazniji od jednokratnih uložaka.

Manje praktični kada ste izvan kuće jer iskorištene uloške morate nositi sa sobom.

Jednokratni ulošci

Jednokratni higijenski ulošci najčešće su korišteni menstrualni proizvod. Lijepe se na donje rublje, eksterno upijaju krv, a nakon upotrebe se zamotaju i bacaju u smeće.

Dr. Tempest savjetuje redovito mijenjanje uložaka (svaka četiri do šest sati) te napominje da se ne bi smjeli nositi duže od osam sati jer mogu iritirati kožu.

Prednosti:

Jednostavni za korištenje.

Široko dostupni u trgovinama, u raznim veličinama – od ultra tankih do debljih noćnih.

Dobra opcija za zaštitu tijekom noći.

Mogu biti ugodniji za početnice.

Nedostaci

Mogu biti glomazni ili se pomicati tijekom nošenja.

Nisu praktični za vodene sportove, poput plivanja.

Štetni za okoliš – prema dr. Tempest, prosječno pakiranje uložaka sadrži jednaku količinu plastike kao pet plastičnih vrećica.

Dugoročno skuplji od višekratnih opcija – procjenjuje se da žene tijekom života potroše značajne iznose na menstrualne proizvode.

Foto: Pexels

Tamponi

Tamponi su također vrlo čest izbor. Umeću se u rodnicu, gdje upijaju krv prije nego što napusti tijelo. Dr. Tempest naglašava da se moraju pravilno odlagati – u kantu za smeće, a ne u WC školjku, gdje svakodnevno završi oko 2.5 milijuna tampona.

Prednosti:

Diskretni i dovoljno mali da stanu u džep.

Odličan izbor za sport i plivanje.

Dostupni s različitim razinama upijanja.

Nedostaci:

Zahtijevaju umetanje, što nekim osobama može biti neugodno.

Ako se nose predugo, postoji nizak rizik od Sindroma toksičnog šoka (TSS).

Nisu ekološki prihvatljivi.

Tijekom života predstavljaju veći trošak u usporedbi s višekratnim proizvodima.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Uoči početka sezone grijana: kada će potrošači sami moći birati od koga kupiti plin?