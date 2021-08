Znanstvenik iz Züricha, imunolog, prof. dr. Sai Reddy upozorio je kako bi nova varijanta koronavirusa, nazvana „Covid-22“, mogla biti smrtonosnija od delta varijante koja trenutno dominira gotovo u svim dijelovima svijeta.

Reddy je kazao kako se moramo pripremiti za novu varijantu u nastajanju koja bi mogla predstavljati „veliki rizik“. Upozorio je i da je "neizbježno" da će već postojeće varijante - poput Delte (Indija), Bete (Južnoafrička Republika) i Game (Brazil), kombinirati kako bi soj postao sposobniji.

'Pred nama je velik rizik'

„Covid-22 bi mogao biti gori od onoga čemu svjedočimo sada. Ako se pojavi takva varijanta, moramo je prepoznati što je prije moguće, a proizvođači cjepiva moraju brzo prilagoditi cjepivo.

Pojava ove nove varijante veliki je rizik. Moramo se na to pripremiti“, rekao je imunolog za njemačke novine Blick, prenosi The Sun.

Profesor Reddy rekao je da je delta varijanta najzaraznija varijanta od svih. Dodao je kako ipak nema „mutacije bijega“, genetske značajke koje pomažu izbjeći imunološki sustav.

Mutacije bijega

Mutacije bijega, vidljive u nekim varijantama, poput beta, znače da cjepiva postaju manje učinkovita, pa ih je potrebno prilagoditi radi zaštite stanovništva. Profesor Reddy rekao je da kako bi kombinacija ovih faktora - bilo smrtonosnijih, prenosivih ili izbjegavanja imunološkog sustava - mogla biti problem u bliskoj budućnosti.

„To je sljedeća faza pandemije kada Beta ili Gamma postanu zaraznije ili Delta razvije mutacije bijega. To će biti veliki problem za sljedeću godinu“, rekao je.

Očekuje se da će se varijante Covida pojaviti u budućnosti, jer je to prirodni dio evolucije virusa, no nemoguće je predvidjeti hoće li one postati značajnije. S obzirom da se nekoliko njih već pojavilo u razmaku od manje od dvije godine, to ne sluti na dobro.

Sage, skupina znanstvenika koja savjetuje britansku vladu, rekla je da "cjepiva ne pružaju apsolutni sterilizacijski imunitet".

U radu objavljenom 30. srpnja, objavili su da je vjerojatnost da će Covid postati smrtonosniji opisana kao "vjerojatna" do "realne mogućnosti", zbog virusa koji se globalno još uvijek širi na tako visokoj razini.

Znanstvenici su naglasili važnost nastavka „booster“ (dodatne doze cjepiva) kampanja, od kojih bi prva mogla započeti u rujnu.

Prednost boostera je osigurati ljudima maksimalnu moguću zaštitu, s obzirom na to da imunitet s vremenom opada, i potencijalno da dobiju cjepivo prilagođenu novim varijantama.

'Ne smijemo izgubiti fokus'

Ministar zdravstva Sajid Javid izjavio je u subotu da je "uvjeren" da bi sljedećeg mjeseca mogla početi kampanja dodatnih doza cjepiva. Međutim, rekao je da čeka "konačno mišljenje" JCVI -ja, stručnog povjerenstva za cjepiva koje savjetuje kako koristiti cjepivo.

Ranije tijekom ljeta sastavljani su planovi za milijune osoba koje bi se dodatno cijepile zimi, ali sada bi te brojke mogle biti daleko niže, otkrili su izvori.

Doktor Chris Smith, konzultant virolog i predavač na Sveučilištu Cambridge, rekao je da odluka o dodatnim dozama ne smije biti "oštra, (ili) žurna".

"Svi se slažemo da (pandemija) neće biti gotova sve dok ne završi u svakom kutku svijeta, jer će se u protivnom samo vratiti. Ne zaboravite da mislimo da je ovo počelo s pregršt slučajeva u jednom gradu, u jednom kutku jedne zemlje… a onda je zasjenilo cijeli svijet“, rekao je dr. Smith za BBC.

“Ne smijemo izgubiti fokus jer bi bilo vrlo lako odvojiti sav dobar posao koji smo do sada učinili ako se s vremenom pokaže da gubimo imunitet jer je učinkovitost cjepiva oslabila“, zaključio je dr. Smith.