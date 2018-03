ŠTO SE DOGAĐA S TIJELOM KAD SJEDITE 8 SATI NA POSLU? 10 užasnih posljedica od kojih ne možete pobjeći

Sjedenje nije prirodan položaj niti su ljudi stvoreni za to

Bilo da radite na poslu na kojem sjedite osam sati, provodite večer ispred TV-a ili satima igrate videoigre za računalom, danas je lakše no ikad većinu dana provesti sjedeći. Ako vam se to ne čini kao velik problem, u zabludi ste. Osim što je povezano s razvojem nekoliko vrsta raka, sjedenje ima i druge posljedice, koje, doduše, dolaze polako, ali sigurno.

Kralježnica

Istraživanje je pokazalo da svaki Britanac sjedi i do 14 sati na dan. Nažalost, ni u drugim zemljama situacija nije mnogo drugačija. Sjedenje nije prirodan položaj niti su ljudi stvoreni za to. Ljudska kralježnica s razlogom ima oblik slova S – tako se smanjuje pritisak. Kad sjedite, vaša kralježnica zauzima oblik slova C. Trbušni mišići postaju slabiji i teško je zadržati lijep oblik tijela bez vježbanja.



Kada sjedite, pritisak se prenosi na zdjelicu i vertebralnu kralježnicu, uzrokujući povećanje pritiska na diskove. Stalno napinjanje uzrokuje zatvaranje kralježaka i na kraju može dovesti do smanjenja protoka krvi u mozak. Kao rezultat toga, osoba može osjetiti glavobolje i zamagljen vid. Kralježnica je okvir za sve unutarnje organe, zbog čega je presudno držati je ravno, a da pritom ne stavljate pritisak na nju.

Kardiovaskularni sustav

Jedna od najozbiljnijih posljedica sjedilačkog stila života rizik je od kardiovaskularnih bolesti kao što su koronarna bolest srca ili kronična hipertenzija. Dugotrajno sjedenje slabi mišiće, pogoršava cirkulaciju krvi i smanjuje tonus krvnih žila. Nedostatak tjelesne aktivnosti jedan je od glavnih razloga rane ateroskleroze (nakupljanje kolesterola u krvnim žilama srca). Također, može doći do neravnoteže između opskrbe i potrošnje kisika, gdje srce treba više kisika nego što krv donosi.

Varikozne vene

Ljudi koji većinu svog vremena provode sjedeći za stolom pate od loše cirkulacije u donjim udovima, što može uzrokovati razvoj proširenih vena. Iako ih oba spola mogu razviti, žene imaju veću predispoziciju. Osim što su nasljedne, varikozne se vene mogu pojaviti i zbog sjedenja s prekriženim nogama. Krvne se žile u tom položaju stišću, što dovodi do zagušenja krvi na različitim područjima. Loša cirkulacija također je opasna jer može dovesti do razvoja krvnih ugrušaka. Ugrušak može lako blokirati vitalnu krvnu žilu u srcu, plućima ili mozgu, zbog čega nastaju moždani i srčani udari.

Pretilost

Prekomjerna težina jedna je od najvećih posljedica sjedilačkog stila života. Kada sjedite dulje vrijeme, metabolizam se usporava i vaše tijelo troši manje kalorija, čuvajući višak masnoća. Čim osoba sjedne, tijelo smanjuje sagorijevanje masnoća za 90%, pada količina inzulina i povećava se krvni tlak. Tijekom proteklih 50 godina, većina poslova se promijenila i sada zahtijevaju više sjedenja za stolom, što znači da nema dovoljno vremena za trošenje svih kalorija. Na temelju zakona energetske ravnoteže, aktivan stil života ključan je čimbenik održavanja zdrave tjelesne težine.

Mišići i kosti

Neprestano sjedenje u kombinaciji s nedostatkom tjelesne aktivnosti može učiniti mišiće tijela slabim i mlohavim. Najveće su posljedice na trbušne i glutealne mišiće. Ali mišići nisu jedina stvar koja pati zbog sjedilačkog načina života. Druga moguća posljedica sjedenja za stolom tijekom vremena je osteoporoza. Dok kosti zapravo nemaju puno poteškoća u održavanju tijela dok sjedite, one s vremenom mogu izgubiti snagu, postaju porozne i krhkije.

Probavni sustav

Gušterača oslobađa količinu inzulina potrebnu za transformaciju ugljikohidrata u glukozu. Međutim, stanice pasivnih mišića trebaju znatno nižu količinu inzulina, dok ga gušterača i dalje otpušta redovnom brzinom. U 2011. godini, studije su pokazale da samo jedan dan sjedenja dovodi do smanjene potrošnje inzulina od strane stanica. Kao rezultat toga, vjerojatno će se razviti predispozicija za dijabetes i druge bolesti. Takav životni stil također može uzrokovati druge neugodne bolesti poput kroničnog zatvora ili, u ekstremnim slučajevima, hemoroide.

Starenje

Telomeri se nalaze na krajevima kromosoma, štiteći ih od bilo kakve štete. Telomeri postaju sve kraći tijekom procesa starenja. Pokazalo se da neaktivan način života uzrokuje da telomeri postaju kraći još brže, čime se znatno ubrzava proces starenja. Dok vam se sjedenje može činiti ugodnim, svaki sat u tom položaju može vas koštati dva sata vašeg života.

Mentalno zdravlje

Sjedilački stil života može imati vrlo negativan utjecaj na mentalno zdravlje. Odsutnost tjelesne aktivnosti dovodi do razvoja depresije i anksioznosti. Naš stolac postaju otok izolacije i usamljenosti. Prema istraživanju, stalno sjedenje uzrokuje nedostatak endorfina koji tjelesna aktivnost i trening obično potiču u vašem tijelu. Redovito vježbanje može uvelike poboljšati raspoloženje i opustiti tijelo. Također, može poboljšati samopoštovanje i samopouzdanje. Osim toga, tjelesna aktivnost utječe na proizvodnju serotonina, pomažući zaustaviti neravnotežu koja bi mogla dovesti do depresije, problema s pamćenjem i nedostatka apetita.

Nesanica

Nedostatak pokreta može utjecati na kvalitetu sna. Vaše tijelo tumači stalno sjedenje kao odmor, čak i ako je vaša mentalna aktivnost u vrhuncu. Stoga, ako ste se “odmarali” cijeli dan, vaše tijelo odluči da više ne treba vrijeme za spavanje i opuštanje. Redovita vježba pomaže vam da se riješite nesanice i poboljšate kvalitetu sna.

Seksualni život

Muškarci s neaktivnim stilom života imaju veću vjerojatnost da će patiti od poremećaja erekcije, problema s prostatom i hormonske neravnoteže. Kad čovjek provede mnogo sati za stolom, cirkulacija krvi u zdjelicu se usporava i na kraju može dovesti do upale i razvoja teških bolesti. S nedostatkom kretanja, masne naslage postaju sve veće, često rezultiraju hormonskom neravnotežom. Ženski hormon, estrogen, proizvodi se u masnim tkivima, što objašnjava zašto muškarci mogu razviti trbuh kojeg se gotovo nemoguće riješiti.