Povodom Međunarodnog dana plućne hipertenzije liječnici su upozorili da u Hrvatskoj postoji ukupno 219 oboljelih od te rijetke i po život opasne bolesti koja uništava pluća i srce.

Plućna hipertenzija je opasna bolesti čija je prognoza lošija od one za većinu karcinoma. Pogađa ljude svih dobnih skupina, a može nastupiti samostalno, biti uzrokovana drugim bolestima srca i pluća ili biti povezana s drugim stanjima poput bolesti vezivnog tkiva. Od nje u svijetu sedam puta češće obolijevaju žene u mlađoj životnoj dobi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do postavljanja prave dijagnoze nerijetko je potrebno i do tri godine, što dodatno otežava daljnje liječenje. U Hrvatskoj su za oboljele dostupne potrebne terapije, a kada lijek više ne pomaže, posljednja šansa je transplantacija pluća. Prosjek čekanja je deset do 12 mjeseci, a trenutačno čekaju dva kandidata.

Što je plućna hipertenzija?

Plućna hipertenzija je stanje koje zahvaća krvne žile u plućima. Razvija se kada je krvni tlak u plućima viši od normalnog. Oko jedan posto ljudi u svijetu ima plućnu hipertenziju, navode u Nacionalnom institutu za srce, pluća i krv (NHLBI).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Plućna hipertenzija tjera srce da radi više nego što je normalno kako bi pumpalo krv u pluća, što može oštetiti srce i izazvati simptome kao što su otežano disanje, bol u prsima i ošamućenost.

Foto: Shutterstock

Simptomi plućne hipertenzije

Simptome plućne hipertenzije ponekad je teško prepoznati. Oni mogu postojati godinama prije nego što se postavi dijagnoza, jer mnogi njeni simptomi, također, mogu biti simptomi drugih bolesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otežano disanje u naporu najčešći je simptom plućne hipertenzije, a razvija se gotovo kod svih koji imaju to stanje, opomenuli su u HeMED-u.

Ostali simptomi pluće hipertenzije:

vrtoglavica ili umor pri tjelesnom naporu,

slabost ili nesvjestica,

kašalj, a rijetko može doći i do iskašljavanja krvi

piskanje, zviždanje ili hroptanje u plućima,

bol u prsima,

kratkoća daha,

mučnina i povraćanje,

promuklost,

Oticanje trbuha, nogu ili stopala.

Liječenje plućne hipertenzije

Općenito ne postoji lijek za plućnu hipertenziju, već se liječi njen uzrok te se oboljelima prepisuje terapija za ublažavanje simptoma, sprječavanje ili liječenje komplikacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oboljelima se, primjerice, daju lijekovi koji šire krvne žile, tzv. vazodilatatori, antikoagulansi, dodatni kisik tzv. oksigenoterapija, diuretici itd. Transplantacija pluća obavlja se kod osoba s teškim stadijem bolesti.

Oboljele od plućne hipertenzije potiče se na zdrav način života, posebice vježbanje i primjerenu prehranu sa smanjenim unosom soli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat s kroničnom bolesti se digao u Bruxellesu i postavio važno pitanje