Virus koji hara susjedstvom opasan je za malu djecu. Ugrožene su i ove skupine ljudi

Respiratorni sincicijski virus (RSV) jedan je od najčešćih i najrasprostranjenijih virusa koji pogađaju dišni sustav, s posebnim naglaskom na malu djecu. Gotovo sva djeca do svoje druge godine života prebole RSV, što ga čini gotovo neizbježnim dijelom ranog djetinjstva. Međutim, iako je za većinu djece RSV relativno blag i prolazi bez većih komplikacija, važno je naglasiti da virus može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za određene skupine. To se posebno odnosi na novorođenčad, nedonoščad, djecu s kroničnim bolestima pluća ili srca te one s oslabljenim imunološkim sustavom.

Što je respiratorni sincicijski virus?

Respiratorni sincicijski virus je virusna infekcija koja primarno napada dišni sustav, s posebnim naglaskom na gornje i donje dišne putove. RSV je zarazan virus koji se najčešće širi kapljičnim putem. To znači da se virus može prenijeti kroz sitne kapljice koje se oslobađaju tijekom kihanja i kašljanja zaražene osobe. Međutim, RSV se također može širiti i direktnim kontaktom s kontaminiranim površinama, što ga čini posebno opasnim u okruženjima gdje boravi veći broj ljudi, poput vrtića ili škola. Jedna od karakteristika koja RSV čini izrazito zaraznim jest njegova sposobnost da preživi izvan ljudskog tijela. Naime, virus može ostati aktivan nekoliko sati na tvrdim površinama kao što su stolovi, radne plohe, igračke ili krevetići. Ova otpornost virusa na vanjskim površinama značajno povećava rizik od zaraze, posebno među malom djecom koja često dodiruju različite predmete i zatim stavljaju ruke u usta. Zbog svih ovih faktora, RSV se smatra jednim od najzaraznijih respiratornih virusa, što objašnjava njegovu široku rasprostranjenost i česte epidemije, osobito tijekom zimskih mjeseci. U umjerenim klimatskim područjima pa tako i kod nas, epidemije RSV-om javljaju se u zimskim i ranim proljetnim mjesecima od studenog do ožujka svake godine, u pravilnim epidemijskim ciklusima, svakih 8-14 mjeseci.

Budući da RSV infekcija ne pruža trajni imunitet, moguće je ponovno zaraziti se ovim virusom tijekom života. Ipak, ponovne infekcije obično imaju blaže simptome. S druge strane, određene rizične skupine, poput nedonoščadi, djece mlađe od dvije godine s teškim prirođenim srčanim manama ili kroničnim plućnim bolestima, kao i djece i starijih osoba s oslabljenim imunološkim sustavom, mogu razviti ozbiljne, pa čak i životno opasne oblike bolesti uzrokovane RSV-om.

Respiratorni sincicijski virus kod djece

RSV najčešći je uzročnik bronhiolitisa, upale malih dišnih puteva u plućima kod dojenčadi. Gotovo svako dijete do druge godine života doživi infekciju uzrokovanu ovim virusom. Kod dojenčadi i male djece simptomi se obično javljaju 4-6 dana nakon infekcije, a većina se oporavi unutar 7-14 dana. Kod prve infekcije RSV-om, kod 25-40% djece bolest se razvija u bronhiolitis ili upalu pluća, dok 5-20 na svakih 1000 oboljelih mališana treba bolničko liječenje. Najugroženija skupina su djeca mlađa od šest mjeseci, koja se najčešće hospitaliziraju. Hitnu medicinsku pomoć treba potražiti ako dijete:

Ima poteškoće s disanjem

Pokazuje znakove dehidracije

Ima visoku temperaturu

Ima plavičastu boju kože, posebno usana i noktiju

Prestane disati (apneja)

RSV simptomi

Posebnu pažnju trebaju obratiti pacijenti s bolestima pluća, uključujući one koji boluju od astme, imali su tumor pluća, pate od opstruktivne bolesti pluća ili su prethodnih godina preboljeli ovaj virus u težem obliku. Teške i po život opasne infekcije, koje zahtijevaju bolničko liječenje, mogu se javiti kod prijevremeno rođene djece ili kod osoba s kroničnim srčanim ili plućnim bolestima. RSV infekcija obično prolazi sama od sebe unutar 1-2 tjedna kod većine ljudi. Međutim, zbog mogućih komplikacija kod rizičnih skupina, važno je prepoznati simptome i na vrijeme reagirati.

Simptomi respiratornog sincicijskog virusa kod odraslih i starije djece

Curenje iz nosa

Suhi kašalj

Blaga temperatura

Grlobolja

Glavobolja

Umor

Simptomi respiratornog sincicijskog virusa kod dojenčadi i male djece

Razdražljivost

Smanjen apetit

Otežano disanje

Ubrzano disanje

Piskanje pri disanju

Prestanci disanja (apneja) tijekom spavanja

RSV liječenje

Važno je napomenuti da trenutno ne postoji specifičan antivirusni lijek koji bi direktno djelovao protiv respiratornog sincicijskog virusa. Umjesto toga, medicinski pristup se temelji na simptomatskom liječenju, što znači da se terapija usmjerava na ublažavanje simptoma i podršku tijelu dok se bori protiv infekcije. Ovakav pristup ima za cilj olakšati pacijentu tegobe uzrokovane virusom, održati adekvatnu hidrataciju i respiratornu funkciju, te spriječiti moguće komplikacije. Liječenje se prilagođava individualno, ovisno o težini simptoma i općem stanju pacijenta.

Preporučuje se odmor, povećan unos tekućine kako bi se spriječila dehidracija, čišćenje nosića fiziološkom otopinom te ovlaživanje zraka u prostoriji kako bi se olakšalo disanje. Ako je prisutna povišena temperatura, važno je redovito kontrolirati tjelesnu temperaturu i poduzeti mjere za njezino snižavanje. U težim slučajevima, kada simptomi postanu ozbiljni, može biti potrebna hospitalizacija. Liječenje u bolnici može uključivati terapiju kisikom, intravenoznu nadoknadu tekućine, aspiraciju sekreta iz dišnih putova i stalni nadzor vitalnih funkcija kako bi se osiguralo stabilno stanje pacijenta.

RSV cjepivo i kako se zaštititi

Unatoč brojnim istraživanjima, cjepivo protiv RSV-a još nije dostupno. Međutim, širenje RSV-a moguće je spriječiti jednostavnim postupcima, posebno ako su prisutni simptomi prehlade:

redovito prati ruke (svoje i djetetove)

izbjegavati mjesta gdje se okuplja mnogo ljudi, posebno zatvorene prostore

izbjegavati dijeljenje djetetovih osobnih stvari (poput dude varalice, čaše, pribora za jelo)

češće prati dječje igračke

Ako dijete pripada skupini s visokim rizikom za razvoj teškog oblika bolesti uzrokovane RSV-om, savjetujte se s liječnikom o dodatnim koracima koje možete poduzeti.

