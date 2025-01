Naše susjede poharao virus, ljudi se guše u kašlju. Liječnik otkrio simptome i tko je najugroženiji

U Srbiji hara virus koji uzrokuje snažan kašalj, a može izazvati i probleme s plućima. "Što se tiče aktualnih virusa koji odmah idu na pluća, trenutno vlada respiratorni sincicijski virus", kazao je za Nova.rs liječnik opće prakse dr. Danilo Bulatović. Kaže da je taj virus do sada uglavnom napadao djecu do dvije godine starosti i da su posebno bila ugrožena djeca s poremećajima imuniteta i prijevremeno rođena djeca, a sada virus napada i odrasle.

Simptomi virusa

"Bolest počinje tako što se javljaju simptomi prehlade, od temperature preko bolova u mišićima i zglobovima, kihanje, do začepljenog nosa i bolova u grlu. Ti simptomi traju četiri, pet dana i nisu toliko intenzivni. Nakon toga se javlja suhi nadražajni kašalj koji često traje mjesec dana, a u težim slučajevima može trajati i do dva mjeseca", kaže liječnik.U tom razdoblju kada se javlja uporan suhi kašalj obično nema drugih simptoma, osim što se pacijenti žale da im to ometa san i da imaju bolove u mišićima grudnog koša i trbuha od kašljanja, kaže dr Bulatović. "Osim djece s oslabljenim imunitetom, najugroženiji kod odraslih su osobe na imunosupresivnoj terapiji, onkološki pacijenti, pogotovo oni koji su trenutno na terapiji, bubrežni i kardiovaskularni bolesnici, oni sa bolestima jetre", dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posebno treba da se paze pacijenti s bolestima pluća, oni koji imaju astmu, koji su imali tumor pluća, oni koji imaju opstruktivnu bolest pluća, ali i oni koji su prethodnih godina imali ovaj virus u težem obliku. Teška i po život opasna infekcija koja zahtijeva boravak u bolnici može se javiti kod prijevremeno rođene djece ili kod bilo koga tko ima kronične probleme sa srcem ili plućima.

Što je respiratorni sincicijski virus?

Respiratorni sincicijski virus (RSV) često uzrokuje infekcije dišnog sustava koje se najčešće očituju simptomima infekcije gornjih dijelova dišnog sustava poput prehlade. Ovaj virus, međutim, može uzrokovati i infekcije donjih dijelova dišnog sustava poput bronhiolitisa i upale pluća. RSV je u dojenčadi najčešći uzročnik bronhiolitisa, upale malih dišnih puteva u plućima. Gotovo sva djeca do navršene dvije godine dobiju infekciju uzrokovanu RSV-om. U dojenčadi i male djece zaražene RSV-om simptomi bolesti jave se 4-6 dana od infekcije, a većina se djece oporavi unutar 7-14 dana, piše HZJZ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad se kod djece prvi put pojavi infekcija RSV-om, u njih 25-40 od 100 bolest će se očitovati simptomima bronhiolitisa ili pneumonije, a 5-20 od 1000 oboljele djece mora se liječiti u bolnici. Najčešće se u bolnici liječe djeca mlađa od 6 mjeseci.

Budući da nakon RSV infekcije ne ostaje trajna zaštita, ljudi se i kasnije u životu mogu zaraziti ovim virusom, no te ponovne infekcije imaju blažu kliničku sliku. S druge strane, kod nekih rizičnih skupina kao što su nedonoščad (prijevremeno rođena djeca), djeca mlađa od 2 godine s težim prirođenim srčanim greškama ili kroničnim bolestima pluća te djeca i starije osobe s oslabljenim (kompromitiranim) imunološkim sustavom, RSV infekcije mogu biti posebno teške i životno ugrožavajuće.

Čovjek je jedini rezervoar infekcije. Virus se širi bliskim kontaktom – velikim kapljicama sekreta poput kihanja, kašljanja ili poljupca – s oboljelom osobom te posredno preko kontaminiranih predmeta (npr. igračaka ili radnih površina) ili ruku. U umjerenim klimatskim područjima pa tako i kod nas, epidemije RSV-om javljaju se u zimskim i ranim proljetnim mjesecima od studenog do ožujka svake godine, u pravilnim epidemijskim ciklusima, svakih 8-14 mjeseci.

Kako se zaštititi

Unatoč brojnim istraživanjima, cjepivo protiv RSV-a još nije dostupno. Međutim, širenje RSV-a moguće je spriječiti jednostavnim postupcima, posebno ako su prisutni simptomi prehlade:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

redovito prati ruke (svoje i djetetove)

izbjegavati mjesta gdje se okuplja mnogo ljudi, posebno zatvorene prostore

izbjegavati dijeljenje djetetovih osobnih stvari (poput dude varalice, čaše, pribora za jelo)

češće prati dječje igračke

Ako dijete pripada skupini s visokim rizikom za razvoj teškog oblika bolesti uzrokovane RSV-om, savjetujte se s liječnikom o dodatnim koracima koje možete poduzeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Puljiz građanima dao savjete za prevenciju gripe

Tekst se nastavlja ispod oglasa