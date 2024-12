Jeste li čuli za detoks vlasišta? Jako je koristan i jednostavan za napraviti

Zdravo vlasište temelj je bujne i lijepe kose. Ako počinjete primijećivati da vam kosa nije tako bujna ili sjajna, ili imate problema s masnim, suhim ili nadraženim tjemenom, možda je vrijeme za detoks vlasišta.

Istražili smo što je detoks vlasišta, zašto je važan, koje su njegove prednosti za zdravlje kose i vlasišta te kako ga pravilno provesti korak po korak.

Što je detoks vlasišta?

Detoks vlasišta je postupak dubinskog čišćenja kojim se uklanjaju nakupine proizvoda za kosu, mrtve stanice kože, višak sebuma i sitne čestice iz okoliša koje lagano prijanjaju na kožu, kosu i vlasište. Ovaj tretman djeluje slično kao dubinsko čišćenje lica - omogućuje vlasištu da "diše" i stvara optimalne uvjete za rast zdrave kose.

Svakodnevna uporaba proizvoda za kosu, od šampona do sredstava za stiliziranje, može dovesti do nakupljanja ostataka na vlasištu. Ove nakupine mogu začepiti folikule kose i usporiti njezin rast. Također mogu uzrokovati perut i svrbež, kao i pretjeranu masnoću vlasišta. Ako primjećujete da vam je kosa tanja i sporije raste, to je dobar znak da je vrijeme za detoks vlasišta.

Kako napraviti detoks vlasišta?

Postoji nekoliko načina kako se može napraviti detoks vlasišta. Jedna od metoda je odlazak u specijalizirani frizerski salon koji u ponudi ima i detoks vlasišta. Ovi tretmani često uključuju posebne proizvode i tehnike masaže koje mogu biti posebno učinkovite kod ozbiljnijih problema s vlasištem. Alternativno, detoks vlasišta možete napraviti kod kuće koristeći sljedeći recept.

Prirodni detoks vlasišta sastojci:

Jabučni ocat (razrijeđen vodom)

Bentonitnu glinu

Zeleni čaj

Prirodni detoks vlasišta priprema:

Pomiješajte bentonitnu glinu sa zelenim čajem da dobijete glatku pastu. Nanesite pastu na mokro vlasište i pokrijte kapom za tuširanje. Pustite da smjesa stoji sat vremena. Pripremite zeleni čaj u boci sa špricaljkom, trebat ćete špricati masku tijekom postupka kako se ne bi osušila. Nakon sat vremena, skinite kapu i isperite masku. Zadnje ispiranje napravite s mješavinom octa i vode (1 dcl jabučnog octa i 4 dcl vode)

Također možete kupiti proizvode za detoks vlasišta u specijaliziranim dućanima, ali i drogerijama. Za ove proizvode je postupak korištenja nešto drugačiji.

Započnite s temeljitim četkanjem kose kako biste potaknuli cirkulaciju Nanesite odabrani proizvod za detoks direktno na vlasište Nježno masirajte vlasište jagodicama prstiju 5-10 minuta Ostavite proizvod da djeluje prema uputama (obično 15-30 minuta) Temeljito isperite mlakom vodom Nanesite hidratantni proizvod za njegu vlasišta

Milk Shake Deep Detox detoksikacijski šampon za čišćenje za sve tipove kose

American Crew Detox Shampoo detoksikacijski šampon za obnovu vlasišta

Klorane Organic Mint detoksikacijski šampon za čišćenje za normalnu kosu

Koliko često treba raditi detoks?

Učestalost detoksa ovisi o vašem tipu kose i stanju vlasišta. Za masnu kosu preporučuje se detoks jednom tjedno proizvodima koji nisu pretjerano agresivni. Ako imate normalnu kosu, svaka 2-3 tjedna će biti i više nego dovoljno, a za suhu kosu se ne preporučuje detoks češći od jednom mjesečno.

