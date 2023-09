Mnogo toga o svom zdravstvenom stanju možete doznati iz onog što vaš njuh otkriva o vašem mozgu ili iz onoga što sadržaj koji izlazi iz vašeg nosa govori o vašim plućima.

Navest ćemo stoga šest simptoma povezanih s nosom, a koji ukazuju na ozbiljno stanje u kojem se nalazi vaše tijelo.

Nasljedna hemoragična telangiektazija

Često krvarenje iz nosa može biti znak genetskog stanja poznatijeg kao nasljedna hemoragična teleangiektazija. Kod ljudi s HHT-om neke krvne žile nisu se pravilno razvile i one uzrokuju i vanjsko i unutarnje krvarenje iz nosa, kaže The Sun.

Česta krvarenja mogu uzrokovati anemiju te druge ozbiljne zdravstvene problema kao što je moždani udar. Ukoliko dolazi do krvarenja koje stiže iz pluća, to je izazvano niskom razinom kisika u krvi. U tom slučaju dolazi do napadaja ili glavobolje. Ukoliko imate navedene simptome, posavjetujte se s vašim liječnikom opće prakse. Za ovu bolest nema lijeka, no postoje učinkoviti tretmani poput uzimanja dodataka željeza i laserske terapije za zaustavljanje krvarenja.

Šećerna bolest

Ukoliko primijetite da ne možete mirisati kao prije, dijabetes može biti uzrok tome, a učinci mogu biti uznemirujući. To je stanje koje sadrži previsoku razinu šećera u krvi osobe. Postoje dva tipa dijabetesa, prvi tip je genetska bolest, a drugi tip je uzrokovan načinom života koji dovodi do debljanja. Teško ga je uočiti i često može proći neotkriven zbog znakova koji se mogu protumačiti kao nešto drugo. Jedna francuska studija pokazala je da osobe s prvim tipom dijabetesa imaju lošiji osjet mirisa od osoba bez dijabetesa. Što su nečije komplikacije dijabetesa teže, veća je vjerojatnost oslabljenog osjeta mirisa.

Ostali simptomi dijabetesa mogu biti poput jake žeđi, pojačanog mokrenja, umora, gubitka težine i zamagljenog vida. Kada se stanje s dijabetesom loše razvija, može uzrokovati oštećenje živaca poznatijeg kao neuropatija za koju se vjeruje da je uzrok gubitka njuha. Ukoliko imate oslabljen osjet mirisa, preporučuje se posjet vašem liječniku. Oštećenje nastalo neuropatijom može biti trajno.

Poremećaj mozga

U ovom slučaju, možete osjetiti miris nečega čega nema. Taj miris može biti ugodan ili gadan, ili ga možda možete osjetiti samo s jednom nosnicom. Kada receptor za miris u nosu ne detektira mirise i ne prevede ih u vaš mozak na način na koji bi trebao, nastaje poremećaj, nazvan parozmija. Parozmija se javlja kada nešto u mozgu nije u redu. Ponekad može biti uzrok samo posljedica Covida koji će proći za nekoliko tjedana, ali ponekad može biti potaknut ozljedom glave, lijekovima, napadajima ili tumorom na mozgu. Kako biste isključili bilo što ozbiljno, preporučuje se posjeta vašem liječniku. No, iskrivljeni osjet mirisa može biti zdravstveni rizik sam po sebi. Zbog toga postoji rizik da pojedete pokvarenu hranu ili propustite stvari poput dima ili curenja plina.

Infekcija

Ukoliko uočite žućkasti iscjedak nakon ispuhivanja nosa, velika je vjerojatnost da se događa nešto loše. Farmaceutkinja Rita Ghelani rekla je da ukoliko primijetite da vam iscjedak iz nosa bude žute boje, to bi mogao biti znak da se vaše tijelo bori s infekcijom. "Žuta boja je rezultat bijelih krvnih zrnaca koja se bore protiv infekcija i koja su izbačena sa sluzi", rekla je Farmaceutkinja. Infekcija bi mogla proći nakon nekoliko dana. No, ako se ne osjećate dobro nakon tjedan dana, posjetite liječnika kako bi vam propisao antibiotike.

Gljivična infekcija

Crni iscjedak iz nosa može biti znak ozbiljne gljivične infekcije u plućima poput aspergiloze. Aspergiloza je bolest koju uzrokuje uobičajena plijesan koji se naziva aspergillus, a može se pronaći u zatvorenim i otvorenim prostorima. Ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom ili plućnim bolestima u većoj su opasnosti od razvoja zdravstvenih problema. Ostali simptomi mogu biti groznica, bol u prsima, iskašljavanje krvi i otežano disanje. No, u većini slučajeva crni iscjedak iz nosa ovisi o tome gdje živite i zraku kojeg udišete. Ljudi koji žive u zagađenim područjima imaju veću vjerojatnost da će vidjeti crni iscjedak u nosu od onih koji žive na selu. Ovakva infekcija dišnog sustava vrlo je ozbiljna i zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. Ona može uzrokovati dugotrajno oštećenje pluća. Ova infekcija može se liječiti antifungalnim lijekovima koje vam je prepisao vaš liječnik ili vas može uputiti u bolnicu.

Rosacea

Ako primijetite da su vam akne na licu trajno crvene, moguće je da imate rosaceju. To je dugoročno stanje kože koje uzrokuje crvenilo i peckanje na licu. Rosacea može s vremena na vrijeme, osobito kod muškaraca, zadebljati i pocrveniti kožu na nosu, što dovodi do stanja zvanog rinofima, objašnjava Britansko udruženje dermatologa.