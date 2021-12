No još jedan dio našeg tijela koji je konstantno izložen raznim vrstama invazivnih mikroba je naš nos, prva stanica našeg gornjeg dišnog sustava i stoga prva linija obrane kada su u pitanju respiratorne infekcije.

U sezoni prehlada, upala sinusa i gripa, a naročito u okolnostima pandemije koronavirusa, higijena nosa jedna od bitnih, a pomalo zanemarenih stavki koja može pomoći našem imunitetu i tako sudjelovati u prevenciji razvoja različitih bolesti dišnih puteva. Mikroorganizmi koji izazivaju respiratorne infekcije su oku nevidljive, prenose se zrakom kroz udisanje čestica prašine ili kapljica, nakupljaju se na koži, a kada se počnu razmnožavati to ujedno znači i početak infekcije. Znamo da se ruke peru toplom vodom i sapunom te korištenjem dezinfekcijskih sredstava na bazi alkohola, no kako održavati higijenu nosa?

Pod održavanje higijene nosa podrazumijevamo uklanjanje nečistoća i sluzi te ispiranje sluznice na kojima se zadržavaju bakterije, virusi i ostali patogeni. Redovitim čišćenjem onemogućujemo prekomjerno nakupljanje nečistoća i u velikoj mjeri onemogućavamo zadržavanje štetnih mikroorganizama. Jedna od važnih koraka jest redovito mijenjati maramice kojima brišete nos nakon kašljanja ili kihanja. Drugi važni korak je redovito ispiranje nosnih šupljina izotoničnom ili hipertoničnom morskom vodom.

U prilog tome, objavljeno je nekoliko znanstvenih studija na temelju provedenih istraživanja koje su potvrdile da redovito ispiranje nosnih šupljina slanim otopinama može preventivno djelovati na razvoj infekcije jer se ispiranjem onemogućava nakupljanje i razmnožavanje patogenih mikroba, bakterija i virusa. Jedna od spomenutih studija pokazala je kako je ispiranje nosnih šupljina morskom vodom tri puta tjedno u trajanju od osam tjedana dovelo do značajnog smanjenja epizodnih pojava infekcija gornjih dišnih puteva u odnosu na kontrolnu skupinu koja nije prakticirala ispiranje nosnih puteva. S druge strane, prema rezultatima studije, skupina koja je redovito ispirala nosnu šupljinu morskom otopinom zabilježeno je poboljšanje kod simptoma respiratornih bolesti, smanjena upotreba lijekova, niža stopa razvoja respiratornih bolesti te razina pojava povezanih komplikacija.

Za jednostavniju pomoć održavanju normalne funkcije nosa, Jadran-galenski laboratorij razvio je Aqua Maris sprejeve za nos s posebnim aplikatorom za ispiranje, vlaženje i odčepljivanje nosa. Riječ je o izotoničnim i hipertoničnim otopinama na bazi Jadranskog mora. Jadransko more bogato je solima i oligoelementima, od kojih potonji imaju važnu funkciju u održavanju normalne funkcije sluznice i omogućavanju prohodnosti gornjih dišnih putova. Sprejevi Aqua Maris koriste se tako da se otopina pomoću aplikatora rasprši u svaku nosnicu jednom ili dva puta, i to nekoliko puta dnevno. Nakon primjene, aplikator se ispere i osuši. Aqua Maris sprejevi su blagi i neškodljivi, stoga ih mogu koristiti i djeca, trudnice i dojilje. No, treba posebno napomenuti da je iz higijenskih razloga važno da sprej koristi samo jedna osoba. Redovitim korištenjem spreja pomažete da sluznica vašeg nosa ostane vlažna, što ne samo da omogućava lakše disanje nego i otpornost na infekcije, te posredno i održavanje zdravlja cijelog organizma.

Uz redovito pranje ruku, praksa redovitog ispiranja i čišćenja nosne šupljine može značajno smanjiti pojavu i komplikacije povezane s razvojem različitih respiratornih infekcija, stoga je održavanje higijene nosa u kontekstu brige o zdravlju nešto što nipošto ne smijemo zapostaviti.

*Sadržaj donosimo u suradnji s Aqua Marisom