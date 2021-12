"Ležim drugi dan s koronom i raspadam se. Što je ovo, ljudi dragi? Užas totalni", ispričao je jedan Hrvat na Redditu. Njega je zanimalo koliko je drugima trebalo da se potpuno oporave od bolesti te nakon koliko su se vratili treninzima tj. aktivnom životu.

Mnogi su mu rekli kako oporavak od covida nije baš tako jednostavan kako ljudi misle. Neki su se od bolesti oporavljali tjednima, a neki su mogli trenirati.

"Najjači simptomi su mi bili prvih desetak dana. Povišena temeperatura i kašalj trajali su mjesec dana. Kad sam došla k sebi, bome se primijetila razlika u kondiciji, te bih se jako brzo zapuhala (što se prije nije događalo). Nakon otprilike tri mjeseca sam se vratila na staro", rekla je jedna reditovka.

'Sve me boljelo, spavao sam sjedeći'

Jedan korisnik tvrdi da je sama korona trajala vrlo kratko, no nakon što je izašao iz samoizolacije, primijetio je da nema snage kao prije. Brzo bi se zadisao te je kašljao nakon treninga, pa čak i lagane šetnje, i to u manje od dva tjedna nakon izlaska iz izolacije.

"Tražio sam šefa da me pusti još jedan tjedan da se posve rekuperam, sve skupa tri tjedna. A imao sam, kao, lakše simptome. Prvi tjedan sam spavao sjedeći jer me sve boljelo, i koža, i mišići, i kosti... A okus mi se vratio nakon dva mjeseca ili dulje, kava je imala okus po nafti i tako", napisao je drugi korisnik. Treći je kazao da se oporavljao tri tjedna. Imao je 17 dana temperaturu do 39,5 i nije mogao pješice do parkinga (oko 30 metara).