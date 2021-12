Prije deset mjeseci, 20-godšnjakinja je oboljela od covida, a i danas pati od posljedice za koju su mnogi čuli, ali, smatra ona, nemaju predodžbu koliko mijenja život.

„Radila sam u trgovini, i nažalost, tamo sam u siječnju pokupila virus. Bilo mi je loše, ali ne strašno. Nisam mislila da ću imati ikakvih ozbiljnih komplikacija“, počinje za Buzzfeed Natalia Cano.

No ono što nije očekivala je da će se oporaviti od covida, a da će nekoliko tjedana kasnije njen osjet okusa i mirisa potpuno promijeniti. Promjene je počela primjećivati otprilike mjesec dana nakon što se oporavila.

'Nisam sigurna da ljudi razumiju koliko ti to promijeni život'

U TikTok videu koji je skupio više od 13 milijuna pregleda, opisala je svoje probleme.

„Nisam sigurna da itko razumije koliko ti to promijeni život. Nije da hrana djeluje loše, nego ima okus okus po smeću. Okusa je kanalizacije, čak i plina. Toliko me pogodilo da sam razvila gastritis, nakon svakog obroka sam povraćala i to žuć“, opisuje.

Simptomi koji Natalia opisuje odgovaraju parosmiji, a kako objašnjava portal Healthline, parosmija nije nužno potpuni gubitak mirisa, nego njegova promjena. „Ako patite od parosmije, gubite intenzitet mirisa, i ne možete detektirati puni raspon mirisa oko vas. Ljudi mogu osjetiti mirise, ali im jednostavno miriše pogrešno, na primjer ugodan miris svježe pečenog kruha može mirisati snažno i trulo, umjesto nježno i slatkasto“

Natalia pak ističe da parosmija obično traje tri mjeeca, a ona od nje pati i 10 mjeseci nakon covida.

A čini se da nije jedina jer se u komentarima javilo mnogo mladih koje mučei isti problem.

„Parosmija mi je promijenila život. Vlastiti znoj mi je nepodnošljiv. Omiljena hrana smrdi po pokvarenom i plijesni, a parfem ustajalo i kiselo“, piše jedna komentatorica, a ni druge nemaju baš dobre vijesti.

„Curo, ja se s time borim već 13 mjeseci. Ima na fejsu grupa, tamo možeš pronaći kakvu-takvu utjehu“, „O dušo, evo ja se mučim već godinu. Iako, zadnja 2,3 mjeseca postaje malo podnošljivije, pa evo, postoji nada“, dodaje druga.

Poput pobrkanih tikpi na tipkovnici

Neurologinja Frederica Genovese objasnila je mehanizam promjene.

„Pokušajte ovako zamisliti: čitav olfaktorni sustav je računalo, Mozak je procesor, ili glavna memorija. Tipkovnica je ono što je u nosu, a tipke na tipkovnici su neuroni koji mogu detektirati miris. Kod parsomije, načelno se svodi n ato da su tipke pobrkane i stoje na krivim mjestima pa kada miris dođe do nosa, neuroni šalju krivi signal u mozak“. Rekla je a BuzzFeed. Poručuje da oni koji dugo osjećaju te simptome ne trebaju gubiti nadu, „To što uopće nešto osjećate znači da se neuroni obnavljaju“, kaže neurologinja.

Britanski otorinolaringolog dr. Simon Gane kaže da prema dosadašnjim podacima „ procjenjuje se da će između četiri i 10 posto zaraženih koronavirusom izgubiti osjet mirisa na dulje vrijeme, a mali, ali značajan udio će razviti parsomiju tijekom oporavka“.