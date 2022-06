Dobiveni lijek naziva Dostarlimab koji proizvodi brend Jemperli, imunoterapijski je lijek koji se koristi u liječenju raka endometrija, ali ovo je bilo prvo kliničko istraživanje o tome je li učinkovit i protiv tumora raka rektuma.

Učinkovitost lijeka

Dosadašnji rani rezultati pokazuju da je lijek iznenađujuće učinkovit, a istraživački tim kaže da bi uspješna remisija raka viđena kod svakog testiranog pacijenta mogla biti bez presedana za intervenciju lijeka protiv raka.

"Vjerujem da je ovo prvi put da se tako nešto dogodilo u povijesti raka", rekao je za New York Times medicinski onkolog Luis Diaz Jr. iz Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), stariji autor novog rada koji izvještava o rezultatima.

Vrijedi napomenuti da su pozitivni rezultati do sada viđeni samo kod 12 pacijenata (ispitivanje je u tijeku), od kojih su svi imali tumore s genetskim mutacijama zvanim (MMRd), uočene u podskupini od približno 5-10 posto pacijenata s rakom rektuma.

Bolesnici s takvim tumorima obično slabije reagiraju na kemoterapiju i zračenje, što povećava potrebu za kirurškim uklanjanjem njihovih tumora.

Mutacije u tumoru

Međutim, MMRd mutacije također mogu učiniti stanice raka ranjivijim na imunološki odgovor, posebno je potpomognut imunoterapijskim agensom, u ovom slučaju, inhibitorom kontrolne točke, koji oslobađa ograničenja na imunološke stanice kako bi one mogle učinkovitije ubiti stanice raka.

"Kada se te mutacije akumuliraju u tumoru, one stimuliraju imunološki sustav, koji napada stanice raka pogođene mutacijama", kaže Diaz. "Mislili smo: 'Pokušajmo prije nego što rak metastazira kao prva linija liječenja'."

Obično bi pacijenti s ovom vrstom tumora rektuma mogli očekivati ​​da će se podvrgnuti kemoterapiji i terapiji zračenjem prije kirurškog uklanjanja raka. Nažalost, za mnoge pacijente ovaj raspon tretmana ima dugotrajne posljedice koje mogu trajati do kraja života.

"Standardni tretman raka rektuma kirurškim zahvatom, zračenjem i kemoterapijom može biti posebno težak za ljude zbog lokacije tumora", kaže medicinska onkologinja MSK Andrea Cercek, prva autorica studije. "Mogu patiti od disfunkcije crijeva i mokraćnog mjehura koja im mijenja život, inkontinencije, neplodnosti, seksualne disfunkcije i još mnogo toga", dodala je.

Nevjerojatnom srećom, pacijenti koji su se uključili u ovo testiranje do sada su potpuno izbjegavali i ove postupke i njihove povezane nuspojave.

Praćenje pacijenata

U studiji faze 2 pacijenti su dobivali Dostarlimab svaka tri tjedna tijekom šest mjeseci, uz standardnu ​​kemoradioterapiju i operaciju ako se tumori vrate. Nakon šest mjeseci praćenja, svih 12 pacijenata u ispitivanju pokazalo je "potpuni klinički odgovor", bez dokaza o tumorima koji bi se mogli vidjeti putem MRI skeniranja, PET skeniranja, endoskopije i biopsije, između ostalih nalaza.

"Dr. Čerček mi je rekao da je tim liječnika pregledao moje nalaze", objašnjava Sascha Roth, prvi pacijent uključen u ispitivanje. "A s obzirom na to da nisu mogli pronaći nikakve znakove raka, dr. Čerček je rekao da nema razloga da me tjeraju na terapiju zračenjem."

Ništa ne vrijedi kao istraživanje financirano od strane brojnih organizacija, uključujući farmaceutsku tvrtku GlaxoSmithKline, koja proizvodi Jemperli. Iako još nije završeno, to su za sada samo preliminarni rezultati o kojima se za sada izvješćuje. Trenutačno je ukupno 12 pacijenata završilo liječenje i podvrgnuto je najmanje šest mjeseci praćenja. Otprilike tri četvrtine pacijenata do sada je imalo blage ili umjerene nuspojave, uključujući osip, svrbež, umor i mučninu, ali nijedan do sada nije zabilježio ponovni rast raka, s prosječnim praćenjem nakon godinu dana, dok su neki pacijenti, poput Rotha, dvije godine bez raka.

U konačnici se očekuje da će ispitivanje uključiti oko 30 pacijenata. Kada budemo imali podatke o cijeloj skupini, imat ćemo potpuniju sliku o tome koliko je Dostarlimab siguran i učinkovit kod bolesnika s rakom rektuma, iako je još potrebno mnogo više studija na širim skupinama pacijenata.

"Do tog trenutka, moramo se odnositi prema trenutačnim rezultatima s optimizmom i oprezom", kaže onkologinja Hanna K. Sanoff sa Sveučilišta Sjeverne Karoline u Chapel Hillu, koja je napisala komentar o nalazima.

Potrebno još istraživanja

Prema Sanoffu, iako inhibitori kontrolne točke poput Dostarlimaba mogu imati efekte koji traju godinama, općenito se očekuje da će se ponovni rast raka i dalje pojaviti u manjini pacijenata kod kojih se tumori liječe neoperativno, a kamoli ovakvim eksperimentalnim tretmanom.

"Vrlo se malo zna o trajanju vremena potrebnom da se otkrije je li klinički potpuni odgovor na Dostarlimab jednak izlječenju", objašnjava Sanoff, napominjući da nam je također potrebna više rezultata kako bismo bili sigurni u prednosti lijeka, koji su do sada viđeni samo kod manjine pacijenata s MMRd tumorima.

Imajući na umu ova upozorenja, postoji nada; znanstvenici već istražuju može li njihov jedinstveni imunoterapijski pristup također pomoći pacijentima s drugim tumorima koji imaju MMRd, kao što su neke vrste raka želuca, prostate i gušterače.

"Rano je za reći, a još uvijek puno toga ne znamo, ali ako daljnja istraživanja mogu ponoviti pozitivno obećanje koje se ovdje nagovještava, mogli bismo svjedočiti razvoju nove vrste terapije raka", kaže Sanoff.

"Unatoč tim neizvjesnostima, Čerček i njegovi kolege s njihovim pacijentima koji su pristali odustati od standardnog liječenja za obećavajuću, ali nepoznatu budućnost imunoterapijom, pružili su ono što bi moglo biti rani uvid u revolucionarnu promjenu liječenja", piše Sanoff.

"Ako imunoterapija može biti ljekovito liječenje raka rektuma, pacijenti koji ispunjavaju uvjete možda više neće morati prihvaćati funkcionalni kompromis kako bi se izliječili", piše Sciencealert.