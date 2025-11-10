Tableta za dugovječnost: 'Pomlađuje stare imunološke stanice u samo četiri tjedna'

Švicarska biotehnološka tvrtka testira novi suplement za dugovječnost, a najnoviji klinički rezultati su obećavajući.

Prema istraživačima tvrtke Amazentis SA, u suradnji s međunarodnim timom znanstvenika, ovaj oralni antioksidans predstavlja "privlačnu opciju za promjenu starenja imunološkog sustava".

Ne samo da je dokazano da se suplement dobro podnosi i siguran je za svakodnevnu upotrebu, već novo kliničko ispitivanje pokazuje i potencijalne koristi u pomlađivanju imunološkog sustava.

Potrebno je još istraživanja kako bi se utvrdile stvarne zdravstvene koristi, no početni pokazatelji u krvi su optimistični. Suplement se temelji na prirodnom metabolitu zvanom urolitin A (UA), koji nastaje djelovanjem crijevnih bakterija nakon što pojedemo namirnice poput nara, jagoda, malina ili određenih orašastih plodova.

Prema početnim dokazima iz istraživanja na ljudima, UA može potaknuti mitofagiju - proces kojim se iz stanica uklanjaju oštećene ili istrošene mitohondrije, što pridonosi zdravlju stanica.

Mitopure može imati korisne učinke na imunološki sustav?

U pokusima na životinjama dokazi upućuju na to da UA može čak produžiti životni vijek i pružiti određenu zaštitu za starenje mozga.

Na te mogućnosti računa i tvrtka Amezntis SA. Godine 2020. počeli su plasirati pročišćeni oblik UA nazvan Mitopure. U kliničkom ispitivanju iz 2022. godine, starije osobe koje su četiri mjeseca dnevno uzimale 500 miligrama Mitopurea pokazale su značajna poboljšanja u mišićnoj snazi.

Sada je kraće kliničko ispitivanje pokazalo da Mitopure može imati i korisne učinke na imunološki sustav.

U najnovijem ispitivanju sudjelovalo je 50 zdravih, sredovječnih odraslih osoba, koje su nasumično podijeljene u dvije skupine: jedna je uzimala 1000 miligrama Mitopurea dnevno, dok je druga primala placebo. Ni sudionici ni istraživači nisu znali tko uzima koji pripravak.

Nakon četiri tjedna, zdravi odrasli koji su uzimali suplement pokazali su mjerljive promjene u imunološkim stanicama koje cirkuliraju u krvi, piše Science Alert.

'Potrebna su daljnja istraživanja'

Posebno su CD8⁺ T-stanice, koje uništavaju zaražene i bolesne stanice, imale "mlađi" metabolički profil u usporedbi s onima u placebo skupini. Uz to, stanice prirodne ubojice (NK-stanice) također su pokazale metaboličke dobitke.

Nije jasno traju li te promjene dulje od četverotjednog razdoblja ispitivanja, niti što to znači za dugoročno zdravlje osobe. No, istraživači se nadaju da bi ove promjene mogle ukazivati na poboljšanu funkciju imunološkog sustava, koja bi mogla djelomično ublažiti pad imuniteta povezan sa starenjem. Ta ideja, međutim, još uvijek je teorijska.

Mnogi suplementi obećavaju dugovječnost. Mitopure bi mogao biti jedan od rijetkih koji doista pokazuje značajne rezultate u kliničkim ispitivanjima, ali to što se suplement povezuje s promjenama bioloških markera ne znači nužno da poboljšava imunitet ili produljuje životni vijek.

"Iako naši nalazi pružaju jasan dokaz smanjenih obilježja imunološkog starenja, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se ispitalo prenose li se ta poboljšanja izazvana UA-om u stvarne, klinički mjerljive koristi", zaključuju autori.

Sljedeći korak je ispitivanje Mitopurea u kombinaciji s imunoterapijom kod oboljelih od raka, što bi moglo pružiti konkretnije dokaze o stvarnim imunološkim koristima.

