Osoba će u prosjeku mokriti šest do sedam puta u danu, no ispostavilo se da velik broj ljudi cijeli svoj život na pogrešan način prazni mjehur. Korisnica TikToka otkrila je da je došla do otkrića nakon odlaska doktoru.

Korisnica Katie otišla je na vaginalni ultrazvuk, a tehničarka ju je zamolila da ode na toalet, no istaknula da ne "gura" mokraću. Katie je bila itekako zbunjena nakon njenog savjeta, upitavši je na što točno misli. Tehničarka je objasnila da je potrebno "disati kroz nos", ne gurati i "paziti da isprazniš cijeli mjehur".

Umjesto guranja, pravilan način mokrenja je takozvano "otpuštanje".

"Ne, moraš pustiti. Znat ćeš da si pri kraju s mokrenjem ako osjećaš toplinu", odgovorila je tehničarka. Unatoč tome što je bila skeptična, Katie je sjela na WC školjku te udahnula kroz nos i pustila mokraću. Ispada da ona nije jedina koja je "tjerala" mokraću, s obzirom na to da su pratitelji bili zapanjeni otkrićem.

"Čekaj malo, radim eksperiment", "Tako sam zbunjen. Ako otpuštamo mokraću, kako je moguće da ljudi ne mokre po sebi cijeli dan", "I ja sam krivo piškio. Znači li to da je dno moje zdjelice poremećeno?!", "Ja onda gadno griješim", pisali su začuđeni korisnici.

Britanska nacionalna zdravstvena služba preporučuje uzimanje vremena pri odlasku na toalet.

Foto: Shutterstock

"Sjednite na WC školjku. Muškarci će vjerojatno bolje isprazniti mjehur ako sjednu, a ne stoje", rekli su iz službe.

"Pazite da su vam stopala ravno na podu i da ne 'vise'. To će pomoći da se mišići nogu i zdjelice pravilno opuste. Upotrijebite stolac ili kutiju za odmor na koljenima. Opustite trbuh i dišite u području donjeg dijela trbuha", savjetovali su.

