Bol u grlu, otežano gutanje, visoka temperatura i gnojni čepovi znak su jake upale krajnika koja se može zakomplicirati ako se ne liječi.

Gnojni čepovi u grlu su jedna od posljedica infekcije koju najčešće izaziva bakterija streptokok. Otok u grlu koji se javlja, može potpuno spriječiti gutanje. Bol je vrlo intenzivna, a najčešća dijagnoza je gnojna angina za koju se propisuje terapija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Javlja se kod djece i odraslih

Gnojna angina je jedan od najtežih oblika upale grla koji se češće javlja kod djece. Međutim, i kod odraslih izaziva velike probleme, prvenstveno zbog krajnika. Uzrok su prije svega bakterije iz streptokoka - gljivice i virusi. Hoće li doći do infekcije ovisi o više faktora: stanja imuniteta, kontakata i količine virusa koje dobijemo od drugih ljudi, higijenskih navika, izloženosti hladnom vremenu, namirnicama koje unosimo i slično.

Krajnici su limfni čvorovi, parni organi koji se nalaze u zadnjem dijelu prostora usne s obje strane. Oni predstavljaju „prvi front“ obrane koji je zadužen da nas štiti od patogena i mikroorganizama koji napadaju naš respiratorni sustav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na površini krajnika nalaze se specijalni receptori, koji na mikroorganizme reagiraju tako da u direktnom susretu aktiviraju obrambene stanice, T i B limfocite. Kada imunitet još nije dovoljno razvijen (kod djece), uz često znojenje i hladnoću, krajnici ne mogu razviti adekvatnu reakciju pa prvi "stradaju". Tako dolazi do upale krajnika. Također, gnojna angina se često javlja kod osoba koje imaju povećane krajnike, ili kod imunokompromitiranih pacijenata.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Simptomi gnojne angine

U slučaju da krajnici oteknu i javi se jaka bol uz otežano gutanje, potrebno je što prije krenuti s terapijom antibioticima. Evo kako možete prepoznati simptome gnojne angine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

otečeni krajnici s gnojnim čepovima bijele boje

visoka temperatura

curenje iz nosa

malaksalost i slabost

jak kašalj i iskašljavanje sekreta

bol u grlu

otežano gutanje

malaksalost i loše stanje

prateći simptomi uz promjenu boje i oblika gnojnih čepova

Oštra i intenzivna bol s obje strane često se širi i prema ušima i vratu. Nakon dva ili tri dana, ako je upala jaka, mogu se vidjeti ili opipati i limfne žlijezde vrata koje su također bolne. Uz to, može doći do neugodnog zadaha, pojačanog lučenja pljuvačke ili jake suhoće. Kod nekih osoba dolazi do promjene govora i grča vilice, a konzumiranje hrane je otežano.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kod nekih tipova angine, gnojni čepovi s krajnika mogu priječi na nepca, kao i druge dijelove grla, nakon čega promijene boju i oblik, piše Espreso.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Bočica mineralne potresla Hrvatsku: A grlo izderali na koncertu Ace Lukasa