Ako suđe perete ručno umjesto u perilici posuđa, to zasigurno radite spužvom. No, takvo uklanjanje ostataka hrane nije dobro, jer spužvom možete još više bakterija razmazati po suđu, piše Mirror.

Znanstvenik na norveškom institutu za istraživanje hrane Trond Møretrø opomenuo je da svatko tko koristi spužvu za pranje suđa treba je baciti u smeće nakon jednog pranja. On je za CNN kazao da je to nužno jer je spužva puna opasnih bakterija poput salmonele.

One se nakon pranja suđa razmnožavaju na spužvi jer je uvijek vlažna, što čini idealno okruženje za njihov razvoj.

Najbolje je koristiti četku

"Jedna spužva može sadržavati veći broj bakterija nego što ima ljudi na Zemlji. Spužva je vlažna i skuplja ostatke hrane koji su također hrana za bakterije, što dovodi do brzog rasta bakterija", pojasnio je Trond.

On je kazao da čišćenje spužve nema baš nekog efekta, već da ju je najbolje nakon jednog pranja suđa baciti u smeće. No, to može biti skupo i loše za okoliš.

Trond savjetuje da umjesto spužve koristite četku za pranje suđa jer se ona može osušiti pa se na njoj ne skupljaju bakterije.

"Budući da se četka vrlo brzo suši, štetne bakterije će umrijeti. Također, većina četki ima ručku koja sprječava izravan kontakt ruku s potencijalno štetnim bakterijama, za razliku od spužvi", kazao je.