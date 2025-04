Znakovi da manjak sna šteti vašem zdravlju: Liječnica savjetuje kada potražiti pomoć

Problemi s uspavljivanjem ili buđenjem tijekom noći vrlo su česti. Iako to ne mora odmah predstavljati nešto opasno, važno je obratiti pažnju na određene simptome koji mogu upućivati na dublje poteškoće sa snom.

Prema riječima dr. Deborah Lee, liječnice i stručnjakinje za spavanje iz Dr. Fox Online Pharmacy, loš san nije samo neugodnost – dugoročno može imati ozbiljne posljedice za vaše fizičko i mentalno zdravlje.

Znakovi na koje trebate pripaziti

"Mnogi ljudi spavanje doživljavaju kao nešto čega se lako mogu odreći ili što će bez problema nadoknaditi tijekom vikenda, no istina je da kronični nedostatak sna može imati ozbiljne posljedice za zdravlje", upozorava dr. Lee i dodaje kako postoje jasni znakovi koji mogu ukazivati na to da vaš organizam trpi zbog manjka kvalitetnog sna, a ako primijetite neke od tih simptoma, to bi mogao biti signal da je vrijeme da potražite stručnu pomoć.

Foto: Shutterstock

Stalni umor

Prvi znak je kronični umor, i to ne samo osjećaj pospanosti. "Ako se osjećate iscrpljeno tijekom dana, čak i nakon što ste spavali cijelu noć, to može upućivati na ozbiljniji problem", kaže dr. Lee.

Kronični umor često je povezan s poremećajima spavanja poput apneje ili narkolepsije, koji ometaju kvalitetu sna zbog čega ste umorni unatoč tome što ste dovoljno spavali.

Teškoće s koncentracijom

Još jedan važan znak na koji treba obratiti pažnju su poteškoće s koncentracijom tijekom dana. Ako primjećujete tzv. moždanu maglu, zaboravljivost ili slabije pamćenje, to bi mogao biti znak da vaš mozak ne dobiva dovoljno kvalitetnog sna. Kada ne spavate dovoljno, mozak ne može normalno funkcionirati – otežano obrađuje informacije, slabije pamti i sporije donosi odluke.

Nezgode tijekom dana

Još jedna ozbiljna posljedica kroničnog nedostatka sna su nezgode koje se mogu dogoditi tijekom dana.

"Ako vam se događa da nehotice zadrijemate, hodate u snu ili, u najopasnijem slučaju, zaspite za volanom – to je jasan znak da trebate što prije potražiti stručnu pomoć", upozorava dr. Lee. Ovakvi simptomi mogu ukazivati na ozbiljne poremećaje spavanja, poput apneje, koji ne predstavljaju prijetnju samo vašem zdravlju, već utječu i na vašu sigurnosti kao i drugih ljudi oko vas.

Promjene raspoloženja

Promjene u raspoloženju također mogu biti znak da vam san nije kvalitetan. "Nesanica ne utječe samo na energiju, već i na emocije. Ako ste primijetili da ste sve češće razdražljivi, tjeskobni ili potišteni, moguće je da ne spavate dovoljno dobro", objašnjava dr. Lee.

Loš san remeti sposobnost mozga da regulira emocije, što dovodi do naglih promjena raspoloženja i povećanog stresa.

Foto: Shutterstock

Učestalo buđenje noću

Ako se budite više puta tijekom noći ili imate problema s uspavljivanjem, to je još jedan znak za uzbunu. "Kada ovakve smetnje traju tjednima, mogu upućivati na poremećaje poput nesanice, anksioznosti ili depresije", kaže dr. Lee.

Pogoršanje općeg zdravlja

Dugotrajan nedostatak sna može pogoršati već postojeće zdravstvene probleme. "Loš san dugoročno povećava rizik od razvoja kroničnih bolesti poput visokog krvnog tlaka, srčanih bolesti, dijabetesa i pretilosti", navodi dr. Lee. Ako već imate neku od tih bolesti i suočavate se s lošim snom, važno je obratiti se liječniku. Kvalitetan san nužan je za očuvanje zdravlja i može značajno pomoći u boljoj kontroli postojećih zdravstvenih problema, piše Express.

