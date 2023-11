Možda ste se nekad rasplakali u WC-u ili vikali na kolege zbog stresa i obujma posla, ali takvo stanje se ne smije zanemariti jer može značiti da ste ušli u fazu izgaranja ili burnouta. To predstavlja ozbiljno stanje koje može uzrokovati dugoročnu štetu našem mentalnom i fizičkom zdravlju.

Istraživanje objavljeno prošle godine otkrilo je da je izgaranje na radnom mjestu do određene razine utjecalo na 88 posto zaposlenika u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom prethodne dvije godine.

"Jedna trećina je tvrdila da često pati od fizičke i mentalne iscrpljenosti zbog pritisaka na radnom mjestu", rekla je dr. Joanna Burrell, klinička psihologinja. Do burnouta dolazi zbog previše posla, nedostatka osoblja, lošeg upravljanja, toksične radne atmosfere i, iznad svega, nedostatka podrške zaposlenika. Nekima je ta situacija znatno gora jer je tradicionalni radni dan od devet do pet postao sve više staromodan, s provjeravanjem e-pošte na mobitelu i radom od kuće koji brišu granice između posla i osobnog života.

Kako izgleda burnout

Svjetska zdravstvena organizacija definira izgaranje na poslu kao posljedicu kroničnog stresa na radnom mjestu s kojom se nije uspješno upravljalo. "Znakovi izgaranja mogu se očitovati u niskoj motivaciji, nesudjelovanju u komunikaciji, nezdravom ponašanju na radnom mjestu i također doživljavanju radnih zadataka težima nego što jesu", objašnjava psihologinja Jo Perkins, koja kaže da to može smanjiti produktivnost. "Izgaranje je kumulativno, a rani znakovi i simptomi su suptilni, zbog čega ih često pripisujemo nedovoljnoj organiziranosti, nedovoljno dobrom suočavanju ili potrebi za više rada, što pogoršava problem."

Stručnjaci upozoravaju da ignoriranje izgaranja može trajno naštetiti vašem zdravlju. "To može dovesti do toga da ljudi postanu toliko mentalno, fizički i emocionalno preopterećeni i iscrpljeni da ne mogu obavljati osnovne dnevne funkcije. Također može dovesti do depresije i tjeskobe", objasnila je Perkins.

Posvetite se promjeni

"Izgaranje je često način na koji vas vaše tijelo prisiljava da stanete i napravite pauzu", rekao je Thijs Launspach, psiholog i autor knjige Crazy Busy: Keeping Sane In A Stressful World. "Možda će vam se činiti da nemate vremena zastati i usredotočiti se na sebe, ali ako to ne napravite, burnout će potrajati", rekla je terapeutkinja Melissa Day.

"Definirajte stvari u životu koje su vam osobno i profesionalno važne. Odvojite vrijeme koje ćete posvetiti ovome i prestanite raditi", rekla je psihologinja Lynda Folan.

Jedan od najjednostavnijih načina s pomoću kojeg se možete pridržavati osobnih ciljeva je postavljanje strogih pravila. Možete reći svojoj obitelji da u dnevnom boravku nećete koristiti mobilne uređaje. Praćenje navika može vam pomoći da se pridržavate svojih ciljeva tijekom dana.

Započnite dan sa zdravim navikama

U užurbanom radnom danu je lako zaboraviti osnovne potrebe. "Poboljšajte spavanje, prehranu, tjelovježbu, opuštanje, oporavak i prostor za igru." Jedna od najlakših stvari koju možete učiniti je osigurati da se svakodnevno izlažete sunčevoj svjetlosti. "Vitamin D je izniman stabilizator raspoloženja i nedvojbeno najbitniji nutrijent za proizvodnju učinkovitih hormona", kaže Melissa.

Terapeut vam također može pomoći uočiti okidače tjeskobe, stresa i depresije te kako na njih brzo djelovati.

Pozabavite se svojim identitetom

Određene osobine ličnosti mogu vas učiniti osjetljivijima na izgaranje, a to uključuje perfekcionizam - kada se trudite biti najbolji u poslu.

"Ako je naše samopouzdanje povezano s našim radnim identitetom, to može stvoriti nezasitnu potrebu za potvrđivanjem putem našeg učinka na poslu, što nas tjera da se više trudimo", tvrdi Perkins.

Terapeut vam može pomoći da uspostavite ravnotežu između posla i privatnog života.

Radite jednu stvar umjesto više njih

Multitasking je stvar prošlosti - sada je važan "monotasking", odrađivanje određenog zadatka i minimiziranje mogućih prekida dok se zadatak ne dovrši ili dok ne istekne značajan vremenski period.

"Ne možete dati 100 posto sebe u jedan zadatak ako stalno žonglirate oko mnogo stvari. Sastavljanje popisa ključnih zadataka koji su najvažniji i njihovo numeriranje prema redoslijedu hitnosti može pomoći u stvaranju jasnog plana vašeg dnevnog opterećenja. Ako znate da će vam za zadatak trebati sat vremena, postavite štopericu i prijeđite na sljedeći zadatak kada sat istekne", rekao je Adam Butler, izvršni direktor tvrtke Officeology. To može poboljšati fokus.

Moguća rješenja

Izbjegavanje burnouta je dvosmjerna ulica – poslodavac vam mora izaći u susret na pola puta. "Uvjeti koji mogu pridonijeti izgaranju uključuju nedostatak kontrole nad svojim radnim opterećenjem, nedostatak pauza ili slobodnog vremena, loše upravljanje, sukobi na radnom mjestu, nedostatak priznanja, rad koji nije u skladu s vašim vrijednostima i nedostatak odgovarajuće podrške", rekla je Perkins.

Ona predlaže da svom neposrednom nadređenom kažete kako se osjećate, uključujući sve osobne probleme ili psihičko stanje. Jasno objasnite što pridonosi vašem burnoutu i dajte prijedloge o načinima kako to riješiti. "Ako vas vaš neposredni rukovoditelj ne shvaća ozbiljno, povjerite se nekome u ljudskim resursima, ali ako ne očekujete da će se uvjeti na poslu promijeniti, najbolje je potražiti drugi posao", zaključila je Perkins, piše The Sun.

