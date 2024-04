Ženama se ne savjetuje da uzimaju Viagru, ali unatoč tome, neke je ipak konzumiraju. Prije nego se i vi odlučite na to, važno je znati što će vam se u tijelu dogoditi ako je uzmete.

Tu malu tabletu obično piju muškarci kojima je potrebna mala pomoć u spavaćoj sobi, jer pate od erektilne disfunkcije, piše Daily Star.

Viagra je, ustvari, lijek sildenafil kojeg ponekad uzimaju odrasli i djeca kao tretman za plućnu hipertenziju zbog visokog krvnog tlaka u žilama koje opskrbljuju pluća.

Žene mogu uzimati Viagru iz tog razloga, ali im to neće pomoći kada su u pitanju intimni odnosi. U nekim slučajevima čak može doći do zdravstvenih problema.

Kako Viagra djeluje na žene?

Neke žene vjeruju da Viagra može potaknuti dotok krvi u međunožje i učiniti intimne odnose ugodnijima. Međutim, to nikako nije istina.

Zapravo, Viagra nema nikakve veze s razinama uzbuđenja, otkrili su iz ljekarne Lloyd's Pharmacy.

Ona muškarcima pomaže da više krvi putuje do njihovog spolnog organa, no nema isti učinak na žene i, ako već imate nizak krvni tlak, onda bi to moglo biti problematično za vas. Tada možete imati nuspojave poput glavobolje.

Osim toga, postoji rizik od miješanja Viagre s drugim lijekovima koje možda već uzimate. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) nije odobrila upotrebu Viagre za žene. Taj lijek žene bi trebale izbjegavati jer bi mogao napraviti više štete nego koristi.

