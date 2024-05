Svi ponekad imaju negativne emocije u sebi, no nisu svjesni što one mogu uzrokovati. Studija Sveučilišta Columbia u New Yorku otkrila je da stanice u krvnim žilama prestaju ispravno raditi kada se ljudi prisjete nekih događaja koji su ih razljutili.

Oštećenje stanica može ograničiti protok krvi, što može povećati pritisak na srce i povećati rizik od srčanog ili moždanog udara.

Također, tvrde i kako bi to dugoročno moglo pridonijeti srčanim bolestima. Istraživači u Journal of the American Medical Association tvrde da tjeskoba i tuga nisu toliko štetni po zdravlje kao bijes.

“Druga su istraživanja povezala negativne emocije sa srčanim udarom ili drugim kardiovaskularnim događajima. Vidjeli smo da izazivanje stanja ljutnje dovodi do disfunkcije krvnih žila, a oštećena vaskularna funkcija povezana je s povećanim rizikom od srčanog i moždanog udara. Istraga temeljnih poveznica može pomoći u identificiranju učinkovitih ciljeva za intervenciju", objasnio je Daichi Shimbo.

Foto: Shutterstock

Kako su proveli studije?

Studija je imala 280 sudionika koji su prošli kroz jedan od četiri emocionalna zadatka. Morali su se ili prisjetiti što ih je razljutilo, izazvalo tjeskobu, pročitati niz depresivnih rečenica ili opetovano brojati do 100 kako bi izazvali neutralno stanje.

Znanstvenici su analizirali stanice u ljudskim krvnim žilama kako bi vidjeli kako svaka emocija utječe na njih. Otkrili su da je ljutnja dovela do pogoršanja širenja krvnih žila do 40 minuta nakon tog osjećaja.

Foto: Shutterstock

Profesor Glenn Levine, s Baylor College of Medicine, rekao je o nalazima: "Ova studija pridodaje sve većoj bazi dokaza da mentalno stanje može utjecati na zdravlje kardiovaskularnog sustava."

Bolesti srca jedan su od vodećih ubojica u Ujedinjenom Kraljevstvu, iza demencije koja je među najčešćim uzrocima smrti.

Više od sedam milijuna Britanaca ima neku vrstu bolesti srca. Postoji više od 100.000 bolničkih prijema svake godine zbog srčanog udara i još 100.000 zbog moždanog udara.

Najbolji načini da održite svoje srce zdravim je da imate uravnoteženu prehranu, održavate zdravu težinu, redovito vježbate i izbjegavate pušenje.

