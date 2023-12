Mnogi vole uživati u nekoliko alkoholnih pića na božićnim zabavama, neovisno o tome radi li se o zabavi u poslovnom okruženju, okupljanju s prijateljima ili obiteljskom druženju. Međutim, mamurluk sljedeći dan uništi svu zabavu.

Stručnjaci predlažu ove trikove koji će vam pomoći da se ponovno osjećate dobro nakon velike zabave.

Što uzrokuje mamurluk

Alkohol je glavni krivac za mamurluk jer uzrokuje da vaš imunološki sustav oslobađa citokine - proteine koji pomažu u kontroli upale u vašem tijelu.

"Citokini pokreću mnoge simptome mamurluka, poput glavobolje, umora, mučnine i još mnogo toga. Oni čak mogu doprinijeti gubitku svijesti ili gubitku pamćenja koji se mogu dogoditi kada popijete previše. Također mogu odrediti koliko će snažan biti vaš mamurluk", piše webmd.com, američka korporacija koja pruža informacije o zdravlju i lijekovima.

Također se može pojaviti upala, zbog koje se možete općenito loše osjećati. Alkohol uzrokuje i dehidraciju jer ometa komunikaciju između mozga i bubrega. Dakle, umjesto da zadržavate tekućinu u tijelu na uobičajeni način, morate više piškiti. Ovaj gubitak tekućine dovodi do blage dehidracije, što dovodi do žeđi, umora i glavobolje, koji su uobičajeni simptomi kod mamurluka, a koji također može dovesti do iritacije želuca i niske razine šećera u krvi.

Evo kako možete izliječiti mamurluk.

Pijte vodu

Najvažnija stvar koju možete učiniti kako biste izliječili mamurluk, jest to da popijete veliku čašu vode, što će pomoći u liječenju dehidracije alkoholom i zaustaviti glavobolju. Ispijanje vode također usporava brzinu kojom vaše tijelo apsorbira alkohol i održava nižu ukupnu razinu alkohola u krvi.

Ako popijete malo vode prije spavanja nakon noćnog provoda u kojem ste popili veće količine alkohola, to će spriječiti njegove učinke ujutro.

Jedite ugljikohidrate

Konzumiranje ugljikohidrata može pomoći u rješavanju niske razine šećera u krvi uzrokovane mamurlukom. Ugljikohidrati su nam potrebni kao "gorivo", tako da nekoliko kriški pšeničnog tosta ili nekoliko krekera od cjelovitih žitarica stvarno može vratiti razinu šećera u krvi u normalu.

Popijte tabletu protiv bolova

Uzimanje lijekova protiv bolova može vam pomoći da se osjećate bolje tako što ćete se riješiti neugodne glavobolje koju ponekad uzrokuje mamurluk.

Pokušajte s ibuprofenom, aspirinom ili paracetamolom, ali pazite da ne prekoračite preporučenu dozu jer bi to moglo pogoršati vašu mučninu i iritirati sluznicu želuca.

Popijte malo kofeina

Ako je kava dio vaše jutarnje rutine, trebali biste popiti malu šalicu nakon noćnog izlaska, a također i zato što u suprotnom riskirate glavobolju odvikavanja od kofeina. No, ako ju niste navikli piti redovito, vjerojatno je najbolje da ju ne pijete jer je kofein diuretik, što znači da ćete više mokriti kad popijete kavu.

Ako ste već dehidrirali nakon noćnog izlaska, to znači da ćete vjerojatno ostati tako duže vrijeme. Pazite da ne unosite previše kofeina jer može pogoršati glavobolju. Vaša jutarnja šalica privremeno sužava krvne žile i povećava krvni tlak, zbog čega bi vas mogla još više boljeti glava.

Popijte vitamine

Liječnik opće prakse Abdel Aziz Shabaneh kaže da obnavljanje tjelesnih razina magnezija i vitamina B12 može pomoći u obnavljanju bitnih vitamina i minerala u tijelu kako bi se omogućio brži oporavak. On tvrdi da magnezij i vitamin B12 imaju glavnu ulogu u funkcioniranju živčanog sustava.

"Uzimanje dva vitamina B12 prije noćnog izlaska i dva magnezija nakon noćnog izlaska, može osigurati da nadoknadite ove esencijalne vitamine i minerale u tijelu", objasnio je Shabaneh.

Kako izliječiti mučninu od mamurluka

Ako osjećate mučninu nakon noćnog izlaska, bolje je da jedete hranu bogatu ugljikohidratima. Probajte hranu poput banana, riže, tosta i krekera, piše Daily Star.

