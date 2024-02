Većina ljudi ima običaj popiti čašu vina nakon ručka, nekoliko pića ne nekim tulumima ili noćnim izlascima, ali kada to preraste u pretjerane količine svakodnevno, znači da imate ozbiljnih problema.

Trenerica Sarah Rusbatch postavila je šest pitanja po kojima ćete ustanoviti da imate problema s alkoholom.

Osmišljena su kako bi vam govorila o vašim navikama pijenja i pomogla vam da saznate trebate li pomoć prije nego što se pogorša.

1. Jeste li zabrinuti zbog količine alkohola koju pijete?

2. Postavljate li sebi pravila o pijenju, ali ih često kršite, na primjer koliko pića smijete popiti i koliko često?

3. Jeste li potajno zabrinuti zbog pića i žalite li zbog odluka i razgovora u pijanom stanju?

4. Čini li se da vam alkohol krade život?

5. Jeste li uvijek iskreni s drugima o tome koliko pijete?

6. Pravite li pauze od alkohola, ali se kasnije vraćate starim navikama?

Istraživanja o pijenju alkohola

Istraživanja su pokazala da nevjerojatnih 80 posto Britanaca u dobi od 18 do 25 godina popije barem jedno piće svaki dan, a to čini i nešto manje od polovice (49 posto) onih u dobi od 55 do 64 godine.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Što je još šokantnije, dvije trećine pivopija priznaju da popiju barem jednu bocu svake večeri, a gotovo četvrtina (24 posto) pije više od pet piva svaki dan.

"Pijenje u sivoj zoni opisuje ljude koji konzumiraju više od umjerene količine alkohola, ali ne ispunjavaju kriterije stvarne ovisnosti. Većina ljudi smatra da im nije potrebna pomoć, ali priznaju da njihova konzumacija alkohola na neki način negativno utječe na njihov život: fizički, mentalno ili oboje.

Konzumenti u sivoj zoni prošli su točku "uzmi ili ostavi" pijenja i koriste alkohol za nešto drugo – nagradu, sredstvo za opuštanje, samopouzdanje, da se isključe ili otupe od svojih emocija", rekla je Sarah.

Što se događa kad prestanete piti?

Istraživanja su pokazala da izbacivanje ili smanjenje alkohola može smanjiti rizik od visokog krvnog tlaka, bolesti srca i jetre, a nova studija pokazuje da bi mogao pomoći u smanjenju rizika od čak pet vrsta raka.

Kako otkrivaju istraživači, prestanak ili ograničavanje alkohola smanjuje šanse za razvoj raka usta ili jednjaka.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Iz Drinkawarea upozoravaju da čak i male količine alkohola mogu utjecati na vašu sposobnost vožnje i ne postoji siguran način da pijete i ostanete unutar ograničenja. "Savjet policije je jasan: potpuno izbjegavajte alkohol ako namjeravate voziti. Budući da ne postoji način da ubrzate vrijeme potrebno vašem tijelu da obradi alkohol u vašem sustavu, ne postoji siguran način koji garantira da će sav alkohol koji ste popili nestati do trenutka kada se probudite sljedeći dan", istaknuli su.

Također, tvrde i da može smanjiti i rizik od raka grkljana, crijeva i dojke.

“Smanjenje ili prestanak konzumiranja alkohola smanjuje rizik od raka usne šupljine i raka jednjaka. Pregled je također otkrio znanstvene nedostatke kad je riječ o nekim ili svim vrstama raka povezanih s alkoholom, uključujući trajanje prestanka potrebno za promatranje smanjenog rizika. Rješavanje ovih nedostataka dodatno bi poduprlo mjere kontrole alkohola kako bi se smanjila konzumacija", tvrdi autorica studije dr. Susan Gapstur s Winship Cancer Institute.

Prethodna istraživanja pokazala su da alkohol može povećati rizik od raka usne šupljine, ždrijela, grkljana, jednjaka, jetre, debelog crijeva i dojke.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Sveukupno oko 81.000 Britanaca svake godine dobije neku dijagnozu.

Najnovija studija, objavljena u New England Journal of Medicine, otkrila je kako smanjenje konzumacije alkohola može smanjiti rizik.

Istraživači iz Međunarodne agencije za istraživanje raka pregledali su podatke iz 91 studije, čime su dokazali da smanjenje količine pića smanjuje rizik od raka usne šupljine ili jednjaka.

Kako tvrde istraživači, postojali su neki "neadekvatni" dokazi da je pomogao smanjiti rizik od raka ždrijela ili jetre.

Kako izbaciti alkohol?

Dr. Suneel Kamath, s Instituta za rak Kliničke klinike Cleveland tvrdi da postoje četiri savjeta za izbacivanje alkohola ove godine:

Ne držite alkohol u kući.

2. Prestanite piti s prijateljem.

3. Umjesto toga pijte 'mocktaile' ili bezalkoholno pivo ili vino.

4. Odaberite hobi koji se ne vrti oko cuge.

