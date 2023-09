Liječnik Michael Mosley je rekao da slušanje omiljenih pjesama može smanjiti stres i poboljšati vaše raspoloženje jer povećava razine kemikalija u vašem tijelu koje su slične onima koje nalazimo u kanabisu, zbog čega se osjećate opuštenije.

Pjevanje podiže raspoloženje

Za The Sunday Times je rekao: "Istraživanja pokazuju da je pjevanje izvrstan način za podizanje raspoloženja, smanjenje tjeskobe i ublažavanje kronične boli. Jedan od načina na koji nam daje prirodno uzbuđenje je povećanje naših endokanabinoida. To su kemikalije koje se prirodno proizvode u našim tijelima, a imaju strukturu vrlo sličnu onima koje nalazimo u biljci kanabisa. Oni mogu imati učinke na poboljšanje raspoloženja u visokim koncentracijama."

Pjevanje uz bilo koju glazbu koju volite pet minuta dnevno dovoljno je za poboljšanje raspoloženja, prema istraživanju Britanske akademije za terapiju zvukom.

Doktor Mosley je rekao da pjevanje također pomaže oslobađanju "hormona sreće" poput endorfina i dopamina. Objasnio je ovako: "Pjevanje je jednostavno, besplatno i ima mnoštvo prednosti — od poboljšanja držanja, funkcije pluća i krvnog tlaka, do poboljšanja raspoloženja i smanjenja upale. I zapamtite, čak i ako su vam uvijek govorili da to nije vaša stvar, pjevajte bez srama - to je samo jedna stvar u kojoj vještina zapravo nije bitna."

Pozitivno utječe na zdravlje

Prethodna istraživanja također su pokazala da pjevanje u zboru poboljšava zdravlje i sreću. Studija koja je objavljena u Royal Society Open Science, pokazala je da pjevanje u zajednici pomaže u stvaranju veza među ljudima brže nego općenito druženje.

Pjevanje pomaže u poboljšanju disanja, držanja i napetosti mišića, pokazalo je zasebno istraživanje objavljeno u Health Educationu.

Doktorica Rosie Stacy sa Sveučilišta Newcastle rekla je: "Pjevanje iz zdravstvenih razloga može biti dobra ideja. Glazba je dio sustava liječenja mnogih kultura. Također može doprinijeti društvenom zdravlju kroz upravljanje vlastitim identitetom i međuljudskim odnosima", piše The Sun.

