Ova droga najčešće dolazi u obliku praha ili tableta. Čak 100 puta je jača od morfija, 50 puta od heroina, jeftina je i lagana za krijumčarenje, a ovisnike pretvara u „zombije“. Fentanil s može pušiti, ušmrkavati i ubrizgavati. Ovisnost i smrt mogu izazvati čak i mikro doze od svega dva do tri miligrama, što je jednako pet do sedam zrna soli.

U Americi je preplavio crno tržište, a brzo se širi i Europom. U Hrvatskoj je već odnio dva života. Radi se o muškarcima u dobi od 40 godina, bivšim ovisnicima koji su se u jednom trenutku i liječili u Vrapču.

"Najveća opasnost leži u tome da ga je vrlo teško dozirati i često osoba koja ga kupuje na ilegalnom narko tržištu ne zna što kupuje, ne zna koliko je taj proizvod potentan. Ono što je također opasno je da taj proizvod često miješa s drugim drogama – ili heroinom ili s nekim sintetskim stimulansima", rekao je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga za RTL Danas.

Izdaje se uz recept

Fentanil se kod nas koristi kao lijek, a više od 40 godina se izdaje uz recept. Čuva se pod ključem i dostupan je kao flaster, ampula i sprej za nos.

"To je lijek koji je registriran po najstrožoj kategoriji. Lijek je registriran na poseban recept, to znači da određena grupa liječnika koja ima za to dozvolu prepisuje ga na dupli recept. Ta baza podataka je čak dostupna policiji u slučaju nekog problema i to je najstroži protokol za lijekove u Hrvatskoj", rekla je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore za RTL Danas. Primarno se koristi za izrazito jake bolove.

"To su najčešće pacijenti koji su u terminalnim fazama života nakon neke onkološke bolesti ili neke druge dijagnoze gdje drugi lijekovi ne djeluju pa se onda primjenjuje", objasnila je Soldo.

I male doze su pogubne

U Americi na godinu umre više od 100 tisuća ljudi. Među njima i 17-godišnji Zach's. Sportaš i odličan učenik je putem TikToka doznao za fentanil. Njegovo beživotno tijelo je u spavaćoj sobi pronašao otac.

"Molio sam ga da se vrati i preklinjao ga da ne ode", rekao je Chris Dider, otac preminulog dok je njegova majka Laura naglasila da je riječ o jako opasnoj drogi koja i u malim dozama može biti jako pogubna. "Možete dobiti jednu tabletu koja sadrži pet smrtonosnih doza i to je ruski rulet", rekla je majka preminulog tinejdžera.

Od fentanila umiru ovisnici, ali i oni koji eksperimentiraju. "Droga je postala takav hit jer je jeftina i vrlo je lako krijumčariti. Vama je dovoljno 10-ak ili 20-ak grama da proizvedete više od 10 tisuća doza. Sama proizvodnja i sam proizvodni proces nije pretjerano složen", rekao je Petković.

Fentanil se nabavlja preko interneta i dark weba, a iz MUP-a upozoravaju da do trovanja i smrti mogu dovesti čak i otvorene poštanske kuverte.

Psihijatar preminulih pacijenata: 'Već smo organizirali edukacije'

RTL je razgovarao i s liječnikom koji je pratio stanje dvojice preminulih pacijenata.

Psihijatar Ivan Ćelić kaže da se radilo o dugogodišnjim ovisnicima o opijatima, prenosi Danas.hr.

"Uzimali su heroin i bili su na supstitucijskoj terapiji. Mi smo se pribojavali podataka koji dolaze iz Sjeverne Amerike i nažalost, iako još nemamo službene toksikološke nalaze, ali prema navodima obitelji u blizini su se našla pakiranja fentanila", kaže doktor Ćelić te dodaje kako je osnovana sumnja da se radi o redoziranju fentanilom. Koliko je njemu poznato, kaže, to su prvi slučajevi u Hrvatskoj, a postoji opasnost da će ih biti i više.

"Mi smo spremni. Vidjevši situaciju problema konzumiranja droga na području Amerike i Kanade, ali i pojedinačnih slučajeva na Baltiku, već smo organizirali određene edukacije kako bismo bili posebno spremni za ovu posebnu podskupinu opijata", kaže Ćelić.

Veća ovisnost od heroina i morfija

Kaže da su ovim drogama izloženi svi.

"Najviše su izloženi oni koji kupuju drogu na ulici. Jedan od posebnih problema je da vi možete kupiti kokain koji može biti prošaran fentanilom gdje su dileri pomiješali da bi dobili viši ovisnički potencijal", kaže doktor Ćelić.

Upozorava da je stvaranje ovisnosti na fentanil 50 do 100 puta moćnije od heroina i morfija te povećava vjerojatnost brojnih komplikacija.

"Najveća je komplikacija respiratorna depresija koja nominalno vodi u smrt", upozorava.

Kaže kako se, u smislu terapijskog sustava, u Hrvatskoj radi dosta na suzbijanju, ali moramo još raditi na razvoju preventivnih učinkovitih programa.

"Najvažnije je da mlada osoba bude svjesna, educirana i da nikad ne uzme nikakvu ubojitu drogu", savjetuje psihijatar Ćelić.