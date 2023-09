Kada se pije u umjerenim količinama, pivo nam može pružiti mnoge zdravstvene dobrobiti od boljeg zdravlja crijeva do jačih kostiju i manje stresa, otkrili su stručnjaci za Daily Star.

Mnogi od nas vole popiti pivo tijekom večeri ili vikenda kako bi se opustili. Međutim, jeste li znali da je ono dobro i za vaše zdravlje? Evo na što se konkretno pod tim misli!

1. Zdravlje crijeva

Vjerojatno znate da je zdravlje crijeva vrlo važan čimbenik za naše cjelokupno zdravlje. Među mnogim strategijama koje mogu poboljšati zdravlje crijeva, konzumiranje fermentirane hrane ili pića možda je privuklo najviše pažnje.

Eva Humphries, registrirana nutricionistica BANT-a, rekla je za Daily Star da bi sirovo pivo moglo biti proizvod koji pomaže zdravlju crijeva, no s tim u vezi postoje i neki nedostaci.

"Kada je riječ o pivu, potrebno je održati ravnotežu. Alkohol može imati negativan utjecaj na zdravlje crijeva pa ako je pivo vaš izbor fermentirane hrane, vrijedi napomenuti da više nije bolje. Za maksimalnu korist, odlučiti se za sirovo ili nepasterizirano pivo ili ale bilo bi najbolja opcija", pojasnila je.

2. Jače kosti

Pivo je izvor nečega što se zove prehrambeni silicij, što pomaže u zdravlju kostiju, otkrio je dr. Lawrence Cunningham iz UK Care Guidea. Eva Humphries također se slaže da pivo može pomoći vašim kostima, ali samo u malim količinama.

"Studija iz 2009. godine objavljena u The American Journal of Clinical Nutrition časopisu procijenila je gustoću kostiju 1.182 muškarca i otkrila povezanost s jačim kostima kod onih koji su većinu dana pili jedno do dva piva", istaknula je.

"Ovo otkriće je vjerojatno povezano sa sadržajem silicija u pivu jer je taj mineral ključan za zdrave kosti. Zanimljivo je da se gustoća kosti smanjila ako su ispitanici konzumirali alkoholna pića ili više od dva pića dnevno", dodala je.

3. Sadrži antioksidanse

Antioksidansi su tvari koje pomažu u zaštiti tijela od učinaka slobodnih radikala - molekula koje mogu oštetiti stanice, te mogu izazvati bolesti srca, rak i druge bolesti.

I ječam i hmelj sadrže antioksidanse i stoga je pivo njima bogato, tvrdi Jane Peyton, osnivačica School of Booze i akreditirana pivska sommelierka.

"Medicinska istraživanja sugeriraju da skupina antioksidansa poznatih kao flavonoidi koji su prisutni u hmelju mogu spriječiti razvoj kardiovaskularnih bolesti, pretilosti, dijabetesa i određenih vrsta raka", rekla je.

4. Daje vam dozu vitamina

Uz dobivanje vitamina konzumacijom voća i povrća, stručnjaci kažu da bi moglo pomoći i umjereno konzumiranje piva.

"Pivo sadrži vitamine B, koji igraju ključnu ulogu u sposobnosti našeg tijela da stvara nove stanice. Dok sam radio na bolničkim odjelima, čak sam, vrlo povremeno, preporučio umjereni unos piva pacijentima koji su imali nedostatak tih vitamina, iako se, naravno, ti vitamini mogu naći u drugoj hrani, pićima i tabletama", rekao je dr. Lawrence.

Abbas Kanani, farmaceut u Chemist Click Online Pharmacy, također se slaže s tim: "Pivo ima visoku razinu vitamina B-kompleksa, posebno folne kiseline, za koju se vjeruje da pomaže u sprječavanju srčanog udara. Pivo također sadrži minerale kao što su kalcij, bakar, željezo i magnezij".

5. Može pomoći u sprječavanju osteoporoze

Jane Peyton je pojasnila: "Hmelj je jedan od glavnih sastojaka u pivu i može pomoći u sprječavanju ispiranja kalcija iz kostiju - što je razlog zašto je u medicinskim studijama pivopijama manja vjerojatnost da će patiti od bubrežnih kamenaca od kalcijevog oksalata i osteoporoze. Silicij u pivu također pomaže spriječiti taj problem".

6. Može pomoći u poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja

Sadržaj alkohola u pivu, ako se konzumira u umjerenim količinama, može pozitivno utjecati na zdravlje kardiovaskularnog sustava, otkrio je dr. Lawrence.

"Istraživanja često pokazuju da umjerena konzumacija alkohola može povisiti razine lipoproteina visoke gustoće, često poznatog kao 'dobar kolesterol', koji pomaže u zaštiti od bolesti srca", kazao je.

Jane, također, kaže da etanol i kalij, koji se nalaze u pivu, isto tako mogu pomoći u prevenciji bolesti srca.

7. Može pomoći kod menopauze

Ženama bi pijenje piva moglo pomoći tijekom menopauze, smatra Eva.

"Pivo je izvor skupine spojeva poznatih kao polifenoli. Fitoestrogeni, vrsta polifenola koji se nalazi u pivu, mogu imati mali estrogeni učinak koji se zauzvrat može pokazati korisnim za simptome menopauze. Kao primjer, nekoliko studija na hmelju, glavnom sastojku piva, otkrilo je da on primijetio smanjenje valunge", istaknula je.

"Vrijedi napomenuti da će veći unos piva i alkohola vjerojatno pogoršati simptome menopauze", upozorila je.

"Hmelj je bogat izvor mikronutrijenta fitoestrogena. Konzumacija fitoestrogena povezana je sa smanjenom učestalošću raka dojke. Dodaci prehrani koji sadrže fitoestrogene koriste se kao prirodna hormonska nadomjesna terapija za žene u postmenopauzi", dodala je.

8. Može smanjiti stres

Osim što pomaže u prevenciji bolesti srca, kalij u pivu također može pomoći da budete manje pod stresom, otkrila je Jane.

"Zdrava tijela trebaju kalij. Nedostatak može dovesti do moždanog udara, niske razine šećera u krvi, mišićnih poremećaja, oslabljene funkcije mozga, abnormalnog krvnog tlaka, bolesti srca, poremećaja bubrega i stresa", istaknula je.

Sve dok pivo pijete umjereno i ne pretjerujete, može biti dobro za vaše zdravlje!