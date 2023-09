Graham Todd (44) se transformirao nakon što se pijan onesvijestio na parkiralištu u Engleskoj. Nije popio ni kap alkohola otkako se to dogodilo.

Sebe je opisao kao bivšeg pijanca koji je svaki tjedan pio do 30 krigli piva, ali sada izgleda i osjeća se kao nova osoba nakon što je smršavio 20 kilograma zamijenivši pijanke sa strogim fitnes režimom.

U rujnu 2021. je za Daily Star rekao: "Bio sam na poslovnom događaju koji sam vodio, vidio sam fotografije i izgledao sam užasno. Osvijestio sam se na parkiralištu. Došlo je do te točke. Nisam htio da dođe do toga da u vožnji u pijanom stanju nekoga ubijem."

Rano alkoholiziranje

Graham je počeo piti kada je imao 15 godina – i to je bila konstanta u njegovom životu sljedećih 30 godina. Kada je 2013. pokrenuo vlastitu marketinšku tvrtku pod nazivom Spaghetti Agency, još je više konzumirao alkohol. Tada je to mogao pretvoriti u svakodnevnu naviku pa se njegovo zdravlje postupno pogoršavalo. Rezultati krvnih nalaza ukazali su na neke ozbiljne probleme, a čak je koristio i hipnozu kako bi se spriječio da naruči pivo radnim danom. Presudan trenutak se dogodio kad je vidio svoje fotografije. "Kada sam vidio fotografije, izgledao sam kao bomba, traperice su mi visile, majica je jedva pristajala, koža je izgledala užasno, kosa - nisam izgledao kao uspješna osoba.

Partnerica mu je rekla: "Ne mogu vjerovati da si tako velik, kad se to dogodilo?"

Motivacija za vođenje zdravog života

Rekao je i da mu je odricanje od alkohola bila inspiracija da poradi na kondiciji: "Prestanak konzumiranja alkohola vam samo po sebi neće pomoći da postanete fit i zdravi, ali ja sam se u roku od pet dana potražio online trenera. Prestao sam piti i jednostavno sam postao opsjednut treninzima u garaži i sada idem u teretanu svaki dan. Pripremam svu svoju hranu, pijem puno vode i uzimam prave vitamine. Umjesto da prazninu ispunim čokoladama, slatkišima i brzom hranom, svjesno sam stvorio još jednu ovisnost, a to je fitnes. Dijelom je to bilo potaknuto činjenicom da sam htio izgledati dobro na pozornici i to je bio jedan od razloga zašto sam dao otkaz i sada sam u boljoj formi nego ikad."

"To mi je istinski promijenilo život. Ponekad je prilično čudno i pomislite, 'Vau, jesam li to stvarno ja'. Gledam svoje fotografije prije dvije ili tri godine i zapravo ne ličim na sebe. Je li se to stvarno dogodilo? Jesam li se probudio iz sna? To je vrlo nadrealno iskustvo, ali i zastrašujuće. Zapravo nekad sanjam da pijem pivo", rekao je.

Graham je svoj put započeo objavom na Facebooku kako bi bio odgovoran. Također je rekao pratiteljima da ne želi piti kad je s prijateljima.

Kako se oduprijeti iskušenju

Otac dvoje djece sada dijeli svoja iskustva na TikToku, gdje ga najviše pitaju kako je biti trijezan u alkoholnom okruženju. On im je odgovorio: "Drugačije je i može biti čudno. Ljudi se boje da će ih se ispitivati o tome, osjećaš se kao da si napustio svoje stado ili skupinu ljudi. Ljudi se brinu da će morati objašnjavati zašto su to učinili. Mnogi ne shvaćaju koliko vam alkohol pomaže da budete osoba kakva jeste jer smanjuje vašu tjeskobu i daje vam više samopouzdanja te isključuje dijelove vašeg mozga i postajete druga osoba. Strašno im je jer se moraju suočiti sami sa sobom. Moraju razgovarati sa strancem u baru ili restoranu ili pričati na poslovnim sastancima - to je za neke ljude prilično zastrašujuće. A ja cijeli svoj odrasli život nikad nisam izašao bez konzumiranja alkohola. Sada je jednostavno drukčije i da budem iskren, bilo mi je zabavnije kad sam bio pijan, ali loše strane daleko nadmašuju prednosti."

Graham je priznao da mu povremeno nedostaje piće. Kako bi se izborio s iskušenjem, odmah pije vodu i podsjeća se zašto to radi.

Prednosti trijeznog života

Na kraju je objasnio najveće prednosti života bez alkohola: "Bolji sam partner. Nisam bio svjestan, ali to je smetalo mojoj vezi. Partnerica nije uživala u mom načinu života i bojala se komunicirati sa mnom o tome pa nisam siguran koliko bi ta veza trajala da sam tako nastavio. Također sam upravo imao najbolji mjesec na poslu u zadnjih deset godina. Moji odnosi s timom i prijateljima su fantastični. Sve je bolje i stekao sam nove prijatelje, ljude s kojima vježbam. Imalo je ogroman utjecaj i to ne samo fizički. Mislim da nema šanse da to sad sabotiram. Stvorio sam ovu potpuno novu misiju u životu kako bih pomogao drugim ljudima", piše Daily Star.

