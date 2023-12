Tijekom blagdana i velikih proslava, čaše su često pune do vrha, ali jeste li znali da upravo tada mnogi završe u nevolji zbog trovanja alkoholom, a to se događa najčešće mladima.

Stručnjakinja za opću medicinu dr. Biserka Obradović za Kurir je objasnila više o ovome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema njoj, iako je alkohol legalan, može ozbiljno utjecati na naš mozak, ali i tijelo. Čak i kada se pije umjereno, neki ljudi ne znaju stati na vrijeme.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Trovanje alkoholom često se naziva alkoholnim predoziranjem. To se događa kada osoba konzumira ogromnu količinu alkohola u kratkom vremenskom razdoblju. Zbog toga dolazi do velike akumulacije alkohola u krvi, što dovodi do toga da dijelovi mozga koji kontroliraju i reguliraju osnovne funkcije održavanja na životu, počinju otkazivati", rekla je dr. Obradović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osobe između 35 i 64 godina najčešće umiru od predoziranja alkoholom

Alkoholno trovanje može se dogoditi svakome. Njegov učinak ovisi o tome koliko ste popili, ali alkohol ne utječe na sve ljude na isti način.

Koliko brzo alkohol ulazi u krv ovisi o mnogo faktora, uključujući vašu visinu, težinu, dob, koliko ste jeli prije konzumacije alkohola, vaše opće zdravlje, toleranciju na alkohol, miješanje s drugim supstancama, jačinu pića te koliko i kako brzo pijete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Što se dogodi kada se popije previše? Dr. Obradović kaže da se alkohol brzo nakuplja u krvi, što može uzrokovati velike probleme. Ako netko popije previše alkohola u kratkom vremenu, može se javiti trovanje alkoholom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Simptomi

Nejasan govor

Problemi s hodanjem i ravnotežom

Koma ili smrt

Zanimljivo je da ne reagiraju svi ljudi isto na alkohol. Na to kako će tijelo reagirati utječu stvari poput starosti, iskustva s pićem i koliko je netko jeo.

Trovanje alkoholom može dovesti do smrtnog ishoda

Gušenje. Akutno trovanje alkoholom može prouzročiti povraćanje. Budući da intoksikacija alkoholom zaustavlja i narušava faringealni refleks, postoji veliki rizik od gušenja u vlastitom povraćanju. Ovo je posebno opasno ako je osoba bez svijesti.

Prestanak disanja. Udisanje povraćanog sadržaja u pluća može izazvati opasno ili smrtonosno prekidanje disanja, što može rezultirati trenutnom smrću (asfiksija).

Teška dehidracija. Povraćanje može uzrokovati gubitak značajne količine tekućine, što dovodi do teške dehidracije

Napadaji

Hipotermija

Nepravilan rad srca i zaustavljanje srčane aktivnosti.

Oštećenje mozga

Zato, kada sljedeći put budete na proslavi, zapamtite da je važno znati kada stati. Zabava je dobra, ali zdravlje i sigurnost su na prvom mjestu.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Pulski gradonačelnik želi zabraniti toples i alkohol na plažama. Što kažu Puljani? 'Meni ne smeta, mogu se skinuti i goli'

Tekst se nastavlja ispod oglasa