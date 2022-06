Muškarac priznao svoj najveći fetiš – pali me nošenje pelena i želim da me dominiraju dok se hranim na bočicu

Draga Deidre: Zašto me ideja da se odijevam kao beba i nosim pelene toliko uzbuđuje?

“Ja sam odrastao muškarac star 52 godine, a ipak ne me ništa ne pali više od pomisli da me žena ponižava dok plačem kao dijete. Želim da me vrijeđa, ponižava i zove bebom”, priznao je tip.

'Moje želje su sve jače...'

“Maštam i o tome da me se hrani ‘na sisu’ i da mi mijenja pelene dok druga žena to promatra. Uvijek me to palilo, ali u posljednje vrijeme moje su želje sve jače. Želio bih znati zašto se tako osjećam”, kazao je muškarac, priznavši kako ne razumije samog sebe.

“Ne mogu razgovarati ni s kim o ovome i samo želim da to nestane”, zaključio je.

Deidre mu je odgovorila: “Ovo je vrsta fetiša. Vaša potreba da se oblačite kao odrasla beba vjerojatno ima duboke korijene u vašem djetinjstvu. Možda imate nezadovoljenu potrebu da netko brine o vama, moguće zato što se u prošlosti niste osjećali dovoljno voljeno.

Neće ići bez pomoći stručnjaka

Ili se možda ne osjećate kao da zaslužujete da vas tretiraju kao odraslog muškarca”, objasnila je Deidre.

No, kazala je, fetiš nije moguće samo tako “isključiti”, rekla je i preporučila mu da o tome porazgovara sa stručnjakom i tako dođe do srži problema.