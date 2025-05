Stručnjak otkrio najbolju hranu za dugovječnost: 'Svi to mogu priuštiti'

Većina ljudi koji vode računa o svom zdravlju te žele dugo i sretno živjeti okreće se zelenjavi, čajevima bogatim antioksidansima i superhrani poput chia sjemenki. No, stručnjak za zdravu prehranu dr. Eric Berg tvrdi da je daleko snažnija hrana protiv starenja dostupna u svakoj trgovini te da si je svatko može priuštiti.

"Namirnica broj jedan koja najviše usporava starenje nije kelj, to nije zeleni čaj i definitivno nisu chia sjemenke. Najbolja hrana protiv starenja na svijetu zapravo je jetra životinja hranjenih travom. Puna je svih vitamina B, cinka, bakra, koenzima Q10", rekao je.

Dr. Berg je kazao da je jetra bogata vitaminom A, koji je vrlo važan za oči, štitnjaču i imunosni sustav te kožu. On je, također, istaknuo prisutnost hem željeza, koje može imati vitalnu ulogu u prevenciji anemije.

Rizik kod konzumacije previše jetre

Uz to, jetra je bogata vitaminom K2, vitaminom E, pa čak i vitaminom D. Štoviše, aminokiseline i kolagen koji se nalaze u njoj mogu podržati zdravlje zglobova i kože kako tijelo stari, piše Express.

Unatoč brojnim prednostima, jetrica je dugo bila na glasu kao zastarjelo ili neukusno jelo, koje se često zanemaruje u korist modernijih wellness opcija. Međutim, dr. Berg inzistira na tome da je vrijeme da se to preispita. "Na jetru možete gledati kao na moćan vitaminski mineralni dodatak", rekao je.

No, dijetetičarka Lisa Hodgson za Medical News Today je rekla da postoji rizik kod konzumacije previše jetre, jer bi to moglo dovesti do predoziranja vitaminom A.

Znakovi viška vitamina A

Višak vitamina A u tijelu može dovesti do:

Oštećenja jetre,

Povišenog tlaka unutar lubanje,

Problema s vidom,

Promjena na koži,

Boli u kostima.

Znakovi viška bakra

Često konzumiranje jetre može, također, dovesti do viška bakra u tijelu, što može uzrokovati:

Gubitak crvenih krvnih stanica,

Zatajenje bubrega,

Zatajenje srca,

Bolest jetre,

Oštećenje mozga.

Jetra također "nije prikladna za trudnice ili one s gihtom". Onima koji će jesti jetru savjetuje se da je jedu umjereno. Jetra bi i dalje trebala biti dio uravnotežene i zdrave prehrane.

Zdrava prehrana uključuje mnogo voća i povrća, proteina, kao što su mahunarke i grah, te neke mliječne proizvode ili mliječne alternative, istaknuli su u britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS).

