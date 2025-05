Veliki mit o mršavljenju: 'Može biti motivirajuće, ali važno je razumjeti što se događa'

Osnivač klinike za mršavljenje i stručnjak za dijabetes, endokrinologiju i internu medicinu dr. Franklin Joseph upozorio je da neki ljudi koji se hvale velikim gubitkom tjelesne težine možda zapravo ne gube masno tkivo, već vodu. Dok se brojka na vagi možda smanjuje, ono što stvarno gubite u tih prvih nekoliko dana možda nije ono što mislite.

Dr. Joseph je za SurreyLive rekao da je uobičajeno brzo izgubiti nekoliko kilograma kada započnete novu dijetu, ali to često nije dugoročni gubitak masnoće kojemu ljudi teže.

"Brzi gubitak težine u prvih tjedan ili dva često je samo voda. Može djelovati motivirajuće, ali važno je razumjeti što se zapravo događa u tijelu, inače ćete kasnije ostati zbunjeni ili razočarani", objasnio je.

"Ako izgubite dva do tri kilograma u prvih nekoliko dana, to je vjerojatno voda. Pravi gubitak masnoće događa se postupnije, obično oko pola kilograma do kilograma tjedno, ovisno o vašem tijelu", rekao je stručnjak.

Dr. Joseph je objasnio da smanjenje unosa ugljikohidrata ili kalorija iznenada uzrokuje izbacivanje pohranjenog glikogena, koji je vezan za vodu, što dovodi do naglog gubitka težine.

Učestalo mokrenje je klasičan znak gubitka vode

"Gubitak vode ne mijenja puno oblik vašeg tijela. Ako se još uvijek gurate u iste traperice, ali se vaga pomaknula, to je znak da još nije u pitanju gubitak masnoće", kaže liječnik.

Pravi gubitak masnoće dovodi do gubitka centimetara, osobito oko struka, bokova i lica. "Učestalo mokrenje je klasičan znak gubitka vode. Ako ste iznenada prešli s posjeta WC-u nekoliko puta dnevno na jurnjavu svakih sat vremena, vaše tijelo vjerojatno izbacuje višak tekućine", objasnio je.

"Mnogi ljudi kažu da se osjećaju 'ispuhano', a ne mršaviji. Taj osjećaj praznine je voda koja napušta vaše tkivo, a ne sagorijevanje masti. Gubitak masnoće, nasuprot tome, obično dolazi s boljim tonusom mišića i više energije", rekao je.

"Ako pojedete jedan obrok s više ugljikohidrata ili slanu hranu i odjednom se 'udebljate' kilogram preko noći, to je oporavak vode. Masnoća se ne vraća tako brzo, ali voda se vraća", otkrio je dr. Joseph.

"Pravi znakovi gubitka masnoće su postupniji. Odjeća bolje pristaje, imate više energije i pokazuju se mali, stabilni gubitci tjelesne težine na vagi koje ne poskakuju previše. Nemojte se obeshrabriti sporim napredovanjem. To je dobra stvar. Gubitak masnoće trebao bi biti stabilan. Voda lako dođe i lako ode, ali gubitak masnoće traje dulje, no vrijedi čekati", istaknuo je ovaj stručnjak.

