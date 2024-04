Znamo da cjelodnevno sjedenje može biti loše za naše zdravlje te da može uzrokovati brojne bolesti, od oslabljenih gluteusa do tjeskobe i depresije. No ono što vjerojatno mnogi ne znaju je to da to može naštetiti i penisu.

Nepravilno držanje može naštetiti muškom spolnom organu - može dovesti do erektilne disfunkcije, slabe erekcije i potpuno otežati postizanje vrhunca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Liječnik opće prakse Jeffo Foster, za Metro je pričao o nuspojavama nepravilnog držanja te objasnio kako riješiti zdravstvene probleme.

"Tipično nepravilno držanje može se pojaviti u obliku zaobljenih ramena, pogrbljenih leđa te se čak i glava može lagano naginjati naprijed ili unatrag. Trbuh također može ukazivati na nepravilno držanje, koje može uzrokovati da mišići u dnu zdjelice postanu napetiji i slabiji. Ti mišići podupiru vaše zdjelične organe kao što su mjehur i crijeva. Nepravilno držanje također može utjecati na rad živaca", otkrio je Jeff.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Loše držanje utječe na penis

Objasnio je i kako nepravilan način držanja utječe na penis.

"Pogrbljenost zapravo slabi vaše mišićne jezgre koje su povezane s mišićima na dnu zdjelice. Oni postaju "napetiji i slabiji" kao rezultat povećanog pritiska na njih. Kada je u pitanju vaš penis, zategnuti mišići dna zdjelice mogu značiti da ti mišići nisu tako jaki, što može smanjiti seksualnu izdržljivost (sa slabijom erekcijom) i čak slabiju ejakulaciju, što može značiti slabiji orgazam u cijelosti", objašnjava dr. Foster.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Utječe na doživljaj vrhunca

Komentirao je i probleme s mokrenjem i orgazam.

"Problemi s mišićima dna zdjelice mogu dovesti do problema s organima na dnu zdjelice što može dovesti do curenja urina, boli pri odlasku na WC, boli u zdjelici i pritiska u području penisa i testisa. Također možete imati poteškoća s postizanjem erekcije i puno manje ugodnog orgazma, ako ga uopće možete doživjeti. Postoje čak i neki dokazi koji upućuju na to da nepravilno držanje može smanjiti razinu energije i uzrokovati da se općenito osjećamo umornije. To zauzvrat može smanjiti šanse za seksualno uzbuđenje, što znači manje šanse za erekciju", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako spriječiti da utječe na penis?

Jeff tvrdi da je važno uskladiti kralježnicu i mišiće zdjelice kako biste poboljšali protok krvi u penis.

"Ovdje je važno postaviti kralježnicu u neutralan položaj. Da biste zauzeli dobar stojeći položaj, stanite uza zid tako da stražnji dio glave, lopatice i stražnjica dodiruju zid. Stavite ruku iza donjeg dijela leđa. Ako vam je lako kliznuti rukom tamo, nježno spljoštite leđa uza zid. Jedva biste trebali moći zavući ruku u ovu prazninu", otkrio je dr. Foster.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Vježbe za pravilno držanje

Međutim, ako vaš posao zahtijeva sjedenje duže vrijeme, dr. Foster otkriva da možete vježbati i dobro držanje za stolom.

"Kada sjedite, pobrinite se da vam je ekran u visini očiju, da su vam stopala ravna na tlu i da su vam podlaktice udobno na stolu. Razvrstavanjem vašeg držanja, vaši mišići zdjelice morat će raditi, što znači da se koriste učinkovitije. Ovo potencijalno omogućuje bolji protok krvi u penis, što znači veće šanse za erekciju, budući da se erekcije javljaju kada je penis natopljen krvlju", zaključio je dr. Foster.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Pacijentica u Rijeci uspješno se oporavlja nakon transplantacije dječjeg bubrega