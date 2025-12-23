Najveći pobjednik: Pogledajte petu epizodu Života u balansu, Luka je dobio neočekivani poziv

Nakon što se godinama skrivao iza veličine i humora, Luka Veljković napokon sjeda pred istinu. Povratak na Superstar, mjesto gdje je prvi put shvatio da mora promijeniti život - otvara mu prostor da vidi koliko je daleko dogurao i koliko toga tek želi.

Kada mu trener pruži priliku da ponovno stane na pozornicu i zapjeva kao da publika već postoji, Luka po prvi put osjeti kako izgleda prava podrška. Samo je jedan čovjek u publici - ali pljesak koji zvuči kao obećanje.

A onda dolazi najemocionalniji trenutak - neočekivani poziv koji mijenja sve. Luka dobiva šansu kakvu nikad nije imao: šest mjeseci rada na sebi, uz produkcijski tim koji mu obećava nešto što je dugo mislio da ne zaslužuje.

A što je to - saznajte u petoj epizodi.

Cijeli serijal pogledajte na službenom YouTube kanalu RTL-a.

POGLEDAJTE VIDEO Endokrinolog: 'Kada je um čist, lakše je biti fizički aktivan i kontrolirati prehranu'