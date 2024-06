Nadutost je čest problem koji može biti izuzetno neugodan, ali može biti i znak upozorenja na nešto ozbiljnije, poput raka jajnika, piše Express.

Simptomi nadutosti nimalo nisu ugodni. Lijekovi koji se izdaju bez recepta mogu ublažiti plinove i nelagodu, no oni ne rješavaju njen uzrok, upozorila je dr. Jenny Le na TikToku.

"Razgovarajmo o razlozima zašto ste stalno naduti, a nije ono što mislite", rekla je u nedavnom videu.

"Ponekad nedovoljno ili često jedenje može dovesti do nadutosti. To je zato što crijeva zapravo troše mnogo energije za pulsiranje, mi to zovemo Paracelsus, kako bi izbacila stolicu iz crijeva van", objasnila je dr. Le.

Ako unosite "kronično nisku" količinu kalorija ili ne jedete redovito, vašem tijelu može nedostajati energije potrebne za ovaj proces. "Kad nemate hrane, crijeva se nemaju razloga skupljati. Ali ako tada imate veliku količinu hrane, ona se više skuplja, što može dovesti do nadutosti", dodala je stručnjakinja.

Što je uzrok nadutosti?

Dr. Le je upozorila one koji su na dijeti bogatoj vlaknima, voćem i povrćem, no i dalje imaju zatvor da vjerojatno ne piju dovoljno vode da "pomognu pri izbacivanju stolice". Oni koji imaju sjedilački način života, također, mogu se više boriti s pražnjenjem crijeva, što dovodi do nadutosti.

U britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) objasnili su da je primarni uzrok nadutosti "puno plinova u crijevima". Stručnjaci, stoga, predlažu konzumaciju hrane bogate vlaknima, redovitu tjelovježbu, žvakanje zatvorenih usta i održavanje hidratacije kako bi se ublažili neugodni simptomi.

Također, savjetuju izbjegavanje konzumiranja prekomjernih količina gaziranih pića, alkohola i kofeina, kao i prerađene, slatke i začinjene hrane. Izbjegavajte obilne obroke kasno navečer prije spavanja i suzdržite se od konzumacije hrane za koju znate da imate intoleranciju.

Kada otići kod liječnika?

Trebali biste se posavjetovati s liječnikom opće prakse ako ste:

Naduti tri tjedna ili dulje,

Promijenili ste prehranu, ali se i dalje osjećate naduto,

Osjećate simptome kao što su mučnina, proljev, zatvor, gubitak težine ili krv u stolici,

Redovito se osjećate naduto, odnosno, više od 12 puta u jednom mjesecu,

Teško vam je kretanje ili dovršavanje dnevnih aktivnosti zbog nadutosti.

