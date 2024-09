Muški 'ponos' se smanjuje iz nekoliko razloga: Evo kako možete stati tome na kraj

Smanjenje penisa tema je koja kod muškaraca izaziva strah i nelagodu. Iako je riječ o prirodnom fenomenu, uzrokovanom različitim faktorima poput starenja, nezdravog načina života ili hormonalnih promjena, teško se nositi s njim.

Penisi dolaze u raznim oblicima i veličinama, a većina muškaraca obično je prilično dobro upoznata s tim kako njihov ponos izgleda. Izgled penisa se vjerojatno neće puno promijeniti tijekom vašeg života, iako bi se mogao privremeno činiti manjim kada ste promrzli, ali ponekad se penis smanji iz razloga koji nemaju nikakve veze s hladnoćom - i to može biti trajno, piše The Sun.

Zašto se penis smanjuje?

Prema farmaceutu u Chemist Clicku, Abbasu Kananiju, smanjenje veličine poznato je kao atrofija penisa.

"Ako ste ikada primijetili da vam se penis čini manji nego inače, to može biti teško prihvatiti", kaže on. Atrofija penisa može se dogoditi iz više razloga, uključujući medicinska stanja, hormonsku neravnotežu, koliko vježbate i neizbježan proces starenja.

Ovo je sedam ključnih razloga zašto bi vaš penis mogao izgledati manji.

1. Starenje

Vaše tijelo prolazi kroz mnoge promjene kako prirodno starite, od kojih neke utječu na seksualnu funkciju. Penis je jedan dio tijela koji ćete možda početi primjećivati ​​kako se godine mijenjaju.

"Kako muškarci stare, protok krvi se smanjuje, a tkivo penisa dobiva manje kisika i esencijalnih hranjivih tvari. Kada se to događa tijekom duljeg vremenskog razdoblja, može dovesti do oštećenja i atrofije tkiva. Problemi s protokom krvi također uzrokuju gubitak elastičnosti tkiva, zbog čega rastezanje i održavanje normalne duljine i obujma penisa postaje veći izazov", objašnjava Abbas.

Zatim je dodao: "Druga nuspojava smanjenog protoka krvi mogla bi biti povećanje kolagena, što može dovesti do fibroze, zadebljanja i stvaranja ožiljaka na tkivu. Ovo može smanjiti ukupnu veličinu i elastičnost vašeg penisa."

2. Hormoni su u neuravnoteženosti

Hormoni također mogu utjecati na izgled vašeg penisa. Testosteron je ključni hormon za muško seksualno zdravlje, koji ima tendenciju opadanja kako starite.

"Testosteron čuva strukturu penisa, funkciju glatkih mišića i vezivnog tkiva. Kada se oni više ne održavaju zbog pada hormona, s vremenom se može dogoditi smanjenje", objasnio je.

Osim razlike u veličini, također možete primijetiti da vaše erekcije postaju rjeđe ili slabije kako razina testosterona opada.

"To znači da vaš penis više nema koristi od učinka istezanja koji pomaže u održavanju njegove veličine i elastičnosti, što može dovesti do postupnog smanjenja veličine penisa", kaže Abbas. Iako je starenje čest uzrok, to bi moglo biti uzrokovano drugim neravnotežama.

3. Pušenje

Pušenje može uništiti tijelo na više načina, a penis bi mogao patiti zbog te loše navike.

"Postoje kemikalije koje se nalaze u cigaretama, poput nikotina i ugljikovog monoksida, koje uzrokuju sužavanje krvnih žila i smanjuju protok krvi. Oni također smanjuju proizvodnju i dostupnost dušikovog oksida, koji je vitalan za širenje krvnih žila i početak erekcije", napominje Abbas.

Pušenje također može utjecati na vašu sposobnost držanja i održavanja erekcije jer povećava rizik od erektilne disfunkcije.

4. Peyronijeva bolest

Peyronijeva bolest je stanje koje uzrokuje zakrivljenje vašeg penisa kada je u erekciji. Obično pogađa muškarce starije od 40 godina, no mogu je dobiti i mlađi muškarci.

Abbas objašnjava: "Vlaknasti plakovi se stvaraju unutar penisa mogu spriječiti penis da se ravnomjerno širi, uzrokujući njegovo bolno savijanje tijekom erekcije. Ako se to dogodi tijekom vremena, penis se obično može smanjiti na mjestu gdje se plak nalazi na penisu."

Stanje može dovesti do gubitka elastičnosti penisa kada je u erekciji i mlitav, što može pogoršati smanjenje vašeg ponosa. Ako imate Peyronijevu bolest, vaša koža također može biti deblja i manje fleksibilna na drugim dijelovima tijela, kao što su ruke i stopala.

5. Konzumiranje određenih lijekova

Ako su vam propisani lijekovi, važno je da ih nastavite uzimati, ali neki mogu s vremenom utjecati na veličinu penisa.

"Redovite erekcije važne su za zdravlje penisa jer povećavaju protok krvi i oksigenaciju tkiva. Neki lijekovi, kao što su hormonalni lijekovi i lijekovi protiv gubitka kose, antidepresivi i tablete za povišeni krvni tlak mogu ometati hormonalnu ravnotežu, protok krvi i funkciju živaca, pridonoseći atrofiji penisa. Neki lijekovi također suzbijaju proizvodnju ili smanjuju pretvorbu testosterona i utječu na protok krvi u tkivu penisa", pojasnio je.

6. Kronične bolesti

Bez obzira imate li dijabetes, kardiovaskularnu bolest ili rak, ova kronična stanja mogu ostaviti trag na penisu. Za osobe koje pate od dijabetesa protok krvi može biti problem.

"Oštećenje krvnih žila uzrokovano visokim razinama šećera u krvi kod osoba s dijabetesom smanjuje dotok krvi u penis. Kao rezultat toga, tkiva mogu ostati bez kisika i hranjivih tvari što uzrokuje skupljanje. Kardiovaskularne bolesti uzrokuju nakupljanje plaka u arterijama i ograničavaju protok krvi oko tijela, uključujući penis, zbog čega izgleda kraće. U kroničnim slučajevima atrofija može postati trajna", kaže Abbas.

I dijabetes i kardiovaskularne bolesti mogu povećati rizik od problema s erekcijom. Muškarci s rakom prostate također mogu primijetiti promjenu veličine penisa, budući da je terapija zračenjem povezana sa smanjenjem.

Mala studija otkrila je da su pacijenti, koji su bili podvrgnuti liječenju raka prostate, primijetili postupno smanjenje duljine penisa kada bi se istegnuli.

7. Imate višak kilograma ili ne vježbate dovoljno

Vaša težina i razina tjelovježbe mogu utjecati na penis.

"Loša cirkulacija i hormonska neravnoteža mogu se pojaviti ako ne vježbate dovoljno ili imate prekomjernu težinu. Ne samo da je to loše za vaše cjelokupno zdravlje i dobrobit, već također može izravno utjecati na vašu sposobnost postizanja ili održavanja erekcije i sposobnost tijela da proizvodi dovoljno spolnih hormona. Tjelesna aktivnost pomaže potaknuti cirkulaciju i održati zdravu razinu testosterona", kaže Abbas.

